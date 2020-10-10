14 актеров, которые были популярны в молодости, но и с возрастом не потеряли огонька

Популярные голливудские актеры и актрисы постоянно на виду, и мы к этому привыкли. Многие из них не прерывали творческую деятельность и радовали нас новыми ролями на протяжении десятков лет без остановки. Например, Мерил Стрип не делала перерыва более чем на 1 год за всю кинокарьеру начиная с 1977 года. Но есть знаменитости, которых мы помним лишь юными и не узнали бы на фото в более солидном возрасте.

Мы в AdMe.ru решили восполнить этот пробел и выяснили, что актеры прошлого поколения могут с легкостью дать фору восходящим звездам экрана.

Одри Хепберн

Актриса покоряла сердца зрителей в 50–60-е годы прошлого века и была поставлена Американским институтом киноискусства на 3-е место в списке величайших актрис американского кино. Зрители запомнили ее по ролям в картинах «Завтрак у Тиффани», «Римские каникулы», «Как украсть миллион». После расставания с первым мужем Одри впала в глубокую депрессию и почти перестала сниматься в кино. А жаль, ведь и в почтенном возрасте актриса выглядела как истинная королева.

Хью Грант

Первым успехом актера стал фильм «Морис», вышедший в 1987 году. Но настоящую популярность ему принесли картины «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл» и «Дневник Бриджит Джонс». Многим актер запомнился своей великолепной игрой в романтических комедиях. Хью Грант — отец пятерых детей, женат на шведке Анне Эберштайн, которая занимается телепродюсированием. Годы не испортили Хью, и сегодня он может дать фору многим молодым актерам.

Жаклин Биссет

Широко известна по ролям в фильмах 1960–80-х годов: «Дикая орхидея», «Наполеон и Жозефина», «Великолепный». В последнем сыграла с Жан-Полем Бельмондо. Актриса и сейчас остается востребованной в Голливуде, но уже не играет главных ролей. Жаклин Биссет никогда не была замужем, но состояла в длительных отношениях с русским артистом балета Александром Годуновым.

Мишель Пфайффер

Особенно успешным для актрисы был период с конца 80-х до начала 90-х годов — тогда в прокат вышло множество фильмов с ее участием, в которых игра Мишель была высоко оценена критиками. Тогда же она неоднократно была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар». Актриса делала перерыв в карьере с начала 2000-х по 2007 год, после чего вновь вернулась в мир кино.

Орнелла Мути

Снималась в основном в итальянском кино, а широкую известность у российского зрителя получила благодаря роли в фильме «Укрощение строптивого», где ее партнером был Адриано Челентано. У актрисы есть линия ювелирных изделий с филиалами в Риме, Милане, Париже, Риге, Москве и Алма-Ате. И даже в 60+ Орнелла остается в отличной форме, а еще снимается в клипах.

Ричард Гир

В числе самых известных фильмов актера: «Хатико: Самый верный друг», «Красотка», «Первобытный страх». Был женат на моделях Синди Кроуфорд и Кэри Лоуэлл. В настоящее время в браке с публицисткой Алехандрой Сильвой, а в прошлом году у Ричарда Гира родился 3-й сын — Александр.

Джон Бон Джови

Основатель рок-группы Bon Jovi, помимо музыкальной карьеры, снимался в кино и занимается благотворительной деятельностью: основал фонд по борьбе с нищетой и открыл ресторан для малоимущих. В меню ресторана нет цен, каждый платит столько, сколько посчитает нужным. Музыкант растит четверых детей и не теряет творческого запала.

Шэрон Стоун

В начале карьеры Шэрон Стоун работала в модельном агентстве в Европе, а позже, вернувшись в Америку, снялась в эпизодической роли у Вуди Аллена. Мировую славу актрисе принесла роль в фильме «Основной инстинкт», а за роль супруги главного героя в «Казино» Шэрон Стоун получила «Золотой глобус».

Кортни Кокс

Актриса наиболее известна ролью Моники в сериале «Друзья», которую она играла в течение 10 лет, и журналистки Гейл Уэзерс в фильмах «Крик». В настоящее время снимается реже, выступила в роли режиссера и продюсера в фильме «Прежде чем я уйду».

Джина Дэвис

Американская актриса и фотомодель Джина Дэвис запомнилась зрителям по таким фильмам, как «Муха», «Тельма и Луиза», «Турист поневоле». Джина активно выступает за равенство в спортивных возможностях и против гендерной дискриминации. Также актриса является членом клуба «Менса» — сообщества людей с высоким IQ.

Кевин Костнер

Начал сниматься в кино в начале 80-х годов. Заработанные на первых ролях деньги Кевин направил на создание фильма «Танцующий с волками», где был режиссером и играл главную роль. Картина стала хитом и принесла актеру 2 премии «Оскар» и мировую славу. У Кевина семеро детей от 3 браков.

Кевин Бейкон

Кевин Бейкон снялся в громких хитах 90–2000-х «Таинственная река», «Пятница,13-е», «Дрожь земли». Лауреат премии «Золотой глобус». Помимо актерской карьеры, занимается продюсированием и режиссурой, воспитывает сына и дочь.

Джефф Голдблюм

Голдблюм сыграл первую роль в далеком 1974 году, запомнился зрителю своим участием в картинах «Муха», «День независимости», «Парк юрского периода». Трижды женат, в настоящий момент вместе с гимнасткой Эмили Ливингстон воспитывает двоих сыновей. А еще Голдблюм считается одним из самых стильных мужчин современности и регулярно появляется на страницах модных журналов.

Билли Зейн

Первый успех актеру принесла роль в серии фильмов «Назад в будущее», но по-настоящему популярным он стал после выхода ставшего культовым «Титаника», где исполнил роль Кэла Хокли, жениха главной героини. Билли давно не снимается в громких проектах и лицедейству предпочитает режиссуру. Актер ведет страницу в инстаграме, где делится с поклонниками подробностями своей жизни.