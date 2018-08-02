14 аккаунтов в Instagram, которые ведут не фитоняшки, а реальные женщины. И в каждом вас ждут тонны полезной информации

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Мы привыкли воспринимать инстаграм как площадку для тусовки фитоняшек, фудблогеров, стилистов и прочих представителей богемы. Они активно раздают всевозможные модные советы, но простым пользователям сложно применить их на практике. Самое интересное, что при этом в сети есть реально полезные аккаунты, владелицы которых всегда готовы поделиться с нами ценным опытом и вдохновить на новые свершения.

AdMe.ru нашел для вас простые, но интересные Instagram-блоги, после просмотра которых захочется носить милые кофточки, вкусно готовить из доступных продуктов и самостоятельно делать фантастический маникюр.

Вероника: советы для мам и домохозяек

Молодая мама Вероника рассказывает в своем блоге буквально обо всем: дает советы по похудению, тестирует бьюти-средства и делится секретами воспитания дочки. Параллельно со страницей в Instagram девушка ведет канал на YouTube и размещает видео с интригующими названиями: «Будни тунеядки», «Что в моей ванне?», «Что я ем? АнтиЗОЖ?!» Кажется, здесь можно залипнуть надолго.

Mеро: уроки макияжа по-японски

За бьюти-блогом девушки, которая публикует свои записи под псевдонимом «mero!» следят более 7 000 подписчиков. Хозяйка страницы делится секретами красоты, делая особый упор на макияж глаз. Советы будут понятны даже тем, кто не знает японского: все посты сопровождаются пошаговыми иллюстрациями.

Эрин: необычные блюда и вкусные фотографии

Эрин живет в Ванкувере и готовит самые необычные блюда разных кухонь мира. В ее блоге можно поискать интересные рецепты, особенно если у вас в холодильнике завалялись пара халапеньо или немного гуакамоле. А многие из подписчиков просто ходят сюда на кулинарные экскурсии, чтобы посмотреть на очередные красочные фотографии и заодно узнать, что такое чапати и мандази.

Мисси: прически на все случаи жизни

Американка Мисси Сью вдохновляет своих подписчиц на необычные прически — двойные и тройные косы, сложные пучки, колоски... Оказывается, что сотворить такую красоту на голове не так уж и сложно, достаточно следовать пошаговым инструкциям из видео Мисси.

Александра: советы для подрастающих красоток

Блогер из Екатеринбурга ведет канал на YouTube, где активно тестирует бьюти-лайфхаки и дает советы юным модницам («Моя первая косметика», «Макияж в школу за 5 минут»). Взрослых красоток на этом канале наверняка привлекут уроки по уходу за фигурой и секреты мейкапа для тех, кто носит очки и контактные линзы.

Рили: бодипозитив и много-много купальников

Не знаете, какой купальник выбрать, или комплексуете из-за фигуры? Тогда этот канал точно для вас. Рили из Лондона работает моделью plus size и смело демонстрирует в своем блоге самые разные наряды. Отличный источник вдохновения для девушек с пышными формами.

Жанна: стильные наряды для прогулок по городу

На своей странице в Instagram парижанка Жанна выкладывает фотографии в самых разных образах — от романтической барышни в воздушном платьице до озорной хулиганки в полосатой майке и укороченных джинсах. Этот блогер вполне может стать вашим гидом по городскому стилю.

Маша: уроки домашнего маникюра

Украинка Маша уверена, что научиться покрывать ногти гель-лаком может любая из ее подписчиц, было бы желание. Девушка ведет видеоблог, в котором рассказывает о различных техниках дизайна ногтей, учит делать праздничный маникюр и рисовать гель-лаком всевозможные узоры.

Елена: яркие будни многодетной мамы

Это добрый и по-домашнему уютный Instagram мамы из Стокгольма, которая воспитывает 5 детей. И, казалось бы, она размещает самые обычные фото: семейные обеды, детские мордашки, строительство дома, походы по магазинам... Но получается так свежо и позитивно, что этот блог может стать настоящей волшебной таблеткой для мам, которые вдруг устали от ежедневной рутины или решили впасть в депрессию.

Наина: стиль и фитнес

Блог Наины из Дели посвящен здоровому образу жизни, а одним из главных увлечений индийской девушки является фитнес (по крайней мере основная часть ее Stories записана именно в спортзале). Одновременно Наина ведет канал на YouTube, где раскрывает секреты красоты и учит своих подписчиц техникам восточного макияжа.

Лена: правильное питание — это не диета

«Похудею тебя», — обещает подписчицам блогер и молодая мама Лена. Ее страница посвящена бюджетному рациональному питанию для всей семьи, а на фотографиях мелькают полные кастрюли супа, тарелки с макаронами и всякие аппетитные штуки типа «ежиков». Практически к каждому фото прилагаются рецепты. Не хотите взглянуть?

Кэти: только ножки и туфельки

Где только ни побывали ножки стилиста и блогера Кэти: и на расшитых восточных коврах, и на белоснежном пляжном песочке, и на зеленых городских газонах. К каждому фону девушка умудряется подобрать идеально подходящую обувь. Собственно, ничего другого на ее странице больше нет — только ноги с высоты собственного роста и много-много балеток, кед, туфель и босоножек... Сюда можно заходить, чтобы определиться с выбором обуви к тому или иному случаю (например, для прогулки по пляжу или для вечеринки с коллегами).

Ксения: книги, закаты и много свитеров

Ксения ведет блог для эстетов и интеллектуалов. Девушка любит путешествовать, много времени проводит за книгами и увлекается вязанием. На ее странице в Instagram действительно много свитеров, а еще рассветов, уютных улочек, кофейных кружек и разноцветных моточков пряжи. Особо рекомендуется для вдохновения творческим личностям и романтическим натурам.

Крисси: кабинет психологической разгрузки

Кристина Тейген — известная в Америке модель и телеведущая. Сейчас Крисси примеряет на себя роль многодетной мамы и на досуге ведет страницу в Instagram, за которой следят аж 19 млн подписчиков. Получился забавный и немного скандальный блог, автор которого оставляет ироничные комментарии к каждому из фото и мастерски отвечает троллям. Так что здесь нужно не только смотреть, но и читать — получите отдельное удовольствие. Ну как, подписались на какой-нибудь из этих блогов? Или готовы поделиться с нами своими источниками вдохновения?