13 звезд, которых без их фишек в образе мама родная не узнает

Есть звезды, которые не любят часто менять стиль и предпочитают годами придерживаться конкретного образа. Например, певица Кристина Агилера почти на каждом мероприятии демонстрирует ярко-алые губы, а актрису Зоуи Дешанель все представляют мечтательной брюнеткой с неизменной челкой. Но бывают редкие случаи, когда эти знаменитости изменяют свой привычный облик и становятся неузнаваемыми.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали и нашли фотографии зарубежных актеров, актрис и певиц, которые внезапно решили поменять всего парочку деталей своей внешности и стали совершенно другими людьми.

Зоуи Дешанель

Звезда романтической комедии «500 дней лета» и сериала «Новенькая» запомнилась зрителям волнистыми темными локонами и очаровательной челкой. Но в далеком 2002 году актриса щеголяла со светлыми волосами. В одном интервью Дешанель призналась, что так и не смогла свыкнуться с новым цветом и стрижкой: «Я помню, что, когда мои волосы снова стали каштановыми, моя сестра сказала: „Слава богу, ты вернулась“. Для меня это было просто странно».

Том Селлек

Селлек известен большинству ролями кавалера Моники из «Друзей» и холостяка из комедии «Трое мужчин и младенец». Cвои культовые усы Том Селлек носит с 1980-х, поэтому видеть его без них в фильме «Айк: Обратный отсчет» весьма непривычно.

Кэри Маллиган

Английская актриса на протяжении долгих лет отдает предпочтение светлым волосам, которые коротко стрижет или зачесывает. Однако в 2015 году поклонники видели Маллиган с непривычно длинными темными волосами.

Эмма Стоун

Эмма Стоун чаще всего появляется на экранах с рыжими волосами, поэтому, когда в 2016 году актриса перекрасилась в шатенку, это не прошло незамеченным. Одно издание назвало новый образ Стоун «готическим шиком», отметив, что темные локоны прекрасно подчеркнули тон кожи актрисы.

Рита Ора

Британская певица, чья визитная карточка — платиновый блонд и алые губы, поразила поклонников своим новым ярким образом. Рита Ора ненадолго перекрасилась в рыжий, но потом снова вернулась к привычному облику.

Генри Кавилл

Генри Кавилл лишний раз доказывает, что мужчину может до неузнаваемости изменить всего одна деталь. Звезда «Супермена» и «Ведьмака» неожиданно для всех отпустил усы, когда присоединился к съемочной команде очередной части боевика «Миссия невыполнима».

Кэмерон Диас

В 2006 году Кэмерон Диас отказалась от фирменного блонда и «перешла на темную сторону». Но уже через год она появилась в комедии «Отпуск по обмену» с привычными светлыми волосами. Однако, по словам актрисы, быть темненькой ей нравилось больше: «Мысленно я ощущаю себя брюнеткой. Это забавно, потому что моя семья и друзья чувствуют то же самое... Они предпочитают, чтобы я была брюнеткой».

Руни Мара

За год до выхода фильма «Девушка с татуировкой дракона» Руни Мара носила длинные локоны. Сейчас атрибуты фирменного стиля актрисы — гладкие зачесанные волосы и темные губы.

Дакота Фэннинг

В 2012 году звезда появилась на премьере последней части «Сумерек» в непривычном образе. Дакота объяснила смену имиджа требованиями к новой роли: ее героиня не может быть блондинкой. Поэтому пришлось перекрасить роскошные светлые волосы в темный цвет.

Зак Галифианакис

Густая борода — вечный спутник звезды «Мальчишника в Вегасе». Однако в 2010 году актер появился на презентации нового фильма со щетиной и был практически неузнаваем.

Лейтон Мистер

Актриса, известная ролью одной из самых культовых брюнеток в истории телевидения, в 2018 году решила вернуться к своему естественному цвету. Мистер перекрасилась в платиновую блондинку и перестала быть похожей на Блэр Уолдорф из «Сплетницы».

Дакота Джонсон

Звезду ленты «50 оттенков серого» трудно представить без челки и длинных темных волос, но Джонсон не натуральная брюнетка. На самом деле настоящий цвет ее локонов — «грязный блонд». Именно такой ее видели еще до роли Анастейши Стил.

Кристина Агилера

Детали фирменного образа певицы — платиновый блонд и ярко-красная помада. В 2019 году Агилера предстала перед публикой без макияжа, когда записывала видео для проекта Vogue. Некоторые комментаторы написали, что Кристина в таком естественном виде неузнаваема.