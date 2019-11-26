13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

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Современная мода диктует строгие правила: надевать один наряд дважды считается моветоном, а гардероб нужно обновлять каждый сезон после выхода новой коллекции. Большинство знаменитостей неукоснительно соблюдают эти требования, но некоторые смело нарушают их.

Мы в AdMe.ru выбрали 13 звезд, которым плевать на законы моды и которые не боятся появляться в одних и тех же костюмах дважды, а то и трижды.

1. Кейт Бланшетт

© Jordan Strauss / Invision / AP / East News   © Vianney Le Caer / Invision / AP / East News  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Голливудская дива запросто может дважды выйти на ковровую дорожку в одном и том же. Так, это чудесное платье от Armani она надевала на вручение премии «Золотой глобус» в январе 2014-го, а спустя 4 года появилась в нем в Каннах.

2. Анна Винтур

© East News   © Ron Sachs / CNP / AdMedia / Capital Pictures / EAST NEWS  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Как это ни удивительно, главный редактор Vogue и одна из самых влиятельных фигур в мире моды часто надевает платья по 2 раза. В 2012 году на приеме у британского премьер-министра она была в наряде, в котором впервые появилась за 3 года до этого на балу Met Gala.

3. Хелена Бонем Картер

© KENNELL KRISTA / SIPA / EAST NEWS   © Jon Furniss / Invision / AP / East News  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Поскольку у актрисы экстравагантный вкус, каждый ее выход производит неизгладимое впечатление и надолго запоминается. Но, несмотря на это, Хелена не стесняется надевать наряды повторно. Так, в 2012 году на Лондонском кинофестивале она повторила свой прошлогодний образ, изменив лишь прическу и аксессуары.

4. Виктория Бекхэм

© IMP FEATURES / East News   © MEGA / Mega Agency / East News  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Звезда всегда выглядит безупречно, даже собираясь на прогулку или по делам. Но при этом она не считает зазорным надевать вещи несколько раз и каждый раз составляет с ними совершенно новый ансамбль.

© victoriabeckham / Instagram   © victoriabeckham / Instagram  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Даже в своем аккаунте Виктория выкладывает фотографии в одном платье, сделанные в разные годы.

5. Мишель Обама

© Polaris / East News   © AP / East News  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Бывшая первая леди США всегда держалась на высоте, даже надевая одно и то же платье дважды. Так, в сентябре 2010-го Мишель появилась в черном платье с зеленым принтом на мероприятии в Нью-Йорке, а через 2 года повторила образ во время официального визита в Арлингтон.

© Pete Souza / News PIctures / EAST NEWS   © AFP / EAST NEWS  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

И в такое яркое платье женщина не стесняется наряжаться дважды, изменив лишь прическу и количество жемчуга на шее.

6. Хелен Миррен

© Greg Allen / Invision / AP / East News   © Evan Agostini / Invision / AP / East News  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Голливудская актриса такого уровня может позволить себе многое: Хелен повторила свой наряд спустя всего пару месяцев. Видимо, это платье Dolce & Gabbana с принтом в виде детских рисунков очень ей понравилось.

7. Кейт Миддлтон

© i-Images / Polaris / East News   © papixs / EAST NEWS  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Герцогиня Кембриджская уже успела доказать британцам и всему миру, что является бережливой и прагматичной особой. Она любит одежду демократичных марок и часто надевает вещи по 2, а то и 3 раза. Даже вечерние платья Кейт использует не единожды, меняя лишь аксессуары и прическу.

© AP / East News   © PacificCoastNews / EAST NEWS   © East News  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Это платье-плащ от Alexander McQueen Кейт уже надевала дважды, прежде чем появилась в нем на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

8. Меган Маркл

© Nieboer / DDP Images / East News   © James Whatling / Mega Agency / East News  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Герцогиня Сассекская старается не отставать и тоже надевает одежду по несколько раз. Фиолетовое платье Aritzia стоимостью менее 100 фунтов в комплекте с красным пальто не обсуждал только ленивый. Несмотря на это, недавно Меган снова в нем появилась.

© Stephen Lock / i-Images / i-images / East News   © v.d. Werf / DDP Images / East News  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Платье в крупную полоску Меган Маркл надевала во время визита в Сидней в конце 2018 года. Через год она снова появилась в нем уже в Южной Африке.

9. Мерил Стрип

© centralmerylstreep / Instagram   © centralmerylstreep / Instagram  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

В 2009 году актриса произвела сенсацию, явившись на премию BAFTA в платье, которое надевала на церемонию вручения «Оскара» в 1979 году. С тех пор Мерил получила всемирное признание, несколько статуэток и родила четверых детей, но платье 30-летней выдержки смотрелось на ней еще лучше.

10. Анжелика Варум

© Анжелика Варум / youtube   © EAST NEWS  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Наши соотечественники не уступают западным знаменитостям и не стыдятся надевать вещи по несколько раз. Анжелика Варум выступала в этом необычном платье на «Новой волне», а уже через 2 месяца появилась в нем на «Песне года».

11. Валерия

© valeriya / Instagram   © valeriya / Instagram   © valeriya / Instagram  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Певица известна свои прекрасным скромным вкусом, но даже она не стесняется надевать вещи целых 3 раза. Валерия создала 3 совершенно разных образа с ярко-желтыми брюками клеш.

12. Анастасия Волочкова

© volochkova_art / Instagram   © volochkova_art / Instagram  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Известная балерина тоже не видит ничего зазорного в том, чтобы появляться в одном платье 2 раза. И как всегда, в руках у нее неизменный букет белых роз.

13. Мария Кожевникова

© mkozhevnikova / Instagram   © mkozhevnikova / Instagram   © mkozhevnikova / Instagram  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Актриса старается вести достаточно скромный образ жизни. И подтверждает это ее выбор одежды: Мария с легкостью может надеть вещь 3–4 раза. Так, всю весну 2019 года она выкладывала в инстаграм фото в этом ярком платье с цветочным принтом.

Бонус: Ким Кардашьян и Крис Дженнер

© PacificCoastNews.com / EAST NEWS   © Evan Agostini / Invision / AP / East News  

13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

Иногда случается и так, что мама и дочь делятся нарядами. И даже такое стильное и обеспеченное семейство, как Кардашьян — Дженнер, не считает это зазорным.

Вам нравится тенденция надевать вещи по несколько раз? Будь вы знаменитостью, делали бы так или каждый раз покупали новое? Конечно же, это касается лишь публичных мероприятий.

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