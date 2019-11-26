13 звезд, которые считают, что хороший наряд можно надеть несколько раз

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Современная мода диктует строгие правила: надевать один наряд дважды считается моветоном, а гардероб нужно обновлять каждый сезон после выхода новой коллекции. Большинство знаменитостей неукоснительно соблюдают эти требования, но некоторые смело нарушают их.

Мы в AdMe.ru выбрали 13 звезд, которым плевать на законы моды и которые не боятся появляться в одних и тех же костюмах дважды, а то и трижды.

1. Кейт Бланшетт

Голливудская дива запросто может дважды выйти на ковровую дорожку в одном и том же. Так, это чудесное платье от Armani она надевала на вручение премии «Золотой глобус» в январе 2014-го, а спустя 4 года появилась в нем в Каннах.

2. Анна Винтур

Как это ни удивительно, главный редактор Vogue и одна из самых влиятельных фигур в мире моды часто надевает платья по 2 раза. В 2012 году на приеме у британского премьер-министра она была в наряде, в котором впервые появилась за 3 года до этого на балу Met Gala.

3. Хелена Бонем Картер

Поскольку у актрисы экстравагантный вкус, каждый ее выход производит неизгладимое впечатление и надолго запоминается. Но, несмотря на это, Хелена не стесняется надевать наряды повторно. Так, в 2012 году на Лондонском кинофестивале она повторила свой прошлогодний образ, изменив лишь прическу и аксессуары.

4. Виктория Бекхэм

Звезда всегда выглядит безупречно, даже собираясь на прогулку или по делам. Но при этом она не считает зазорным надевать вещи несколько раз и каждый раз составляет с ними совершенно новый ансамбль.

Даже в своем аккаунте Виктория выкладывает фотографии в одном платье, сделанные в разные годы.

5. Мишель Обама

Бывшая первая леди США всегда держалась на высоте, даже надевая одно и то же платье дважды. Так, в сентябре 2010-го Мишель появилась в черном платье с зеленым принтом на мероприятии в Нью-Йорке, а через 2 года повторила образ во время официального визита в Арлингтон.

И в такое яркое платье женщина не стесняется наряжаться дважды, изменив лишь прическу и количество жемчуга на шее.

6. Хелен Миррен

Голливудская актриса такого уровня может позволить себе многое: Хелен повторила свой наряд спустя всего пару месяцев. Видимо, это платье Dolce & Gabbana с принтом в виде детских рисунков очень ей понравилось.

7. Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская уже успела доказать британцам и всему миру, что является бережливой и прагматичной особой. Она любит одежду демократичных марок и часто надевает вещи по 2, а то и 3 раза. Даже вечерние платья Кейт использует не единожды, меняя лишь аксессуары и прическу.

Это платье-плащ от Alexander McQueen Кейт уже надевала дважды, прежде чем появилась в нем на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

8. Меган Маркл

Герцогиня Сассекская старается не отставать и тоже надевает одежду по несколько раз. Фиолетовое платье Aritzia стоимостью менее 100 фунтов в комплекте с красным пальто не обсуждал только ленивый. Несмотря на это, недавно Меган снова в нем появилась.

Платье в крупную полоску Меган Маркл надевала во время визита в Сидней в конце 2018 года. Через год она снова появилась в нем уже в Южной Африке.

9. Мерил Стрип

В 2009 году актриса произвела сенсацию, явившись на премию BAFTA в платье, которое надевала на церемонию вручения «Оскара» в 1979 году. С тех пор Мерил получила всемирное признание, несколько статуэток и родила четверых детей, но платье 30-летней выдержки смотрелось на ней еще лучше.

10. Анжелика Варум

Наши соотечественники не уступают западным знаменитостям и не стыдятся надевать вещи по несколько раз. Анжелика Варум выступала в этом необычном платье на «Новой волне», а уже через 2 месяца появилась в нем на «Песне года».

11. Валерия

Певица известна свои прекрасным скромным вкусом, но даже она не стесняется надевать вещи целых 3 раза. Валерия создала 3 совершенно разных образа с ярко-желтыми брюками клеш.

12. Анастасия Волочкова

Известная балерина тоже не видит ничего зазорного в том, чтобы появляться в одном платье 2 раза. И как всегда, в руках у нее неизменный букет белых роз.

13. Мария Кожевникова

Актриса старается вести достаточно скромный образ жизни. И подтверждает это ее выбор одежды: Мария с легкостью может надеть вещь 3–4 раза. Так, всю весну 2019 года она выкладывала в инстаграм фото в этом ярком платье с цветочным принтом.

Бонус: Ким Кардашьян и Крис Дженнер

Иногда случается и так, что мама и дочь делятся нарядами. И даже такое стильное и обеспеченное семейство, как Кардашьян — Дженнер, не считает это зазорным.