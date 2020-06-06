Знаменитости, которых весь мир называет одними именами, а мы — другими
Если труднопроизносимые имена некоторых звезд запомнить действительно сложно, то, казалось бы, ошибку в простых именах и фамилиях допустить практически невозможно. Тем не менее мы делаем это изо дня в день, именуя наших любимых звезд неправильно. Впрочем, в западных странах их порой тоже величают неверно.
Редакция AdMe.ru посмотрела интервью звезд, а также некоторые другие источники, и обнаружила, что мы даже Бейонсе называем некорректно, не говоря уже о таких знаменитостях, как Зоуи Дешанель или Кэтрин Зета-Джонс.
1. Неправильно: Зоуи Дешанель
Правильный вариант: Зоуи Дэйшанель.
2. Неправильно: Крисси Тэйген
Правильный вариант: Крисси Тайген.
3. Неправильно: Ева Мендес
Правильный вариант: Эйва Мендес.
4. Неправильно: Мадс Миккельсен
Правильный вариант: Масс Миккельсен.
5. Неправильно: Мартин Скорсезе
Правильный вариант: Мартин Скорсеси.
6. Неправильно: Зендая
Правильный вариант: Зендея.
7. Неправильно: Кэтрин Зета-Джонс
Правильный вариант: Кэтрин Зита-Джонс.
8. Неправильно: Лев Шрайбер или Лив Шрайбер
Правильный вариант: Лиев Шрайбер.
9. Неправильно: Найт Шьямалан
Правильный вариант: Найт Шамалан.
10. Неправильно: Бейонсе
Правильный вариант: Бейонсей.
11. Неправильно: Ариана Гранде
Правильный вариант: Ариана Грэнди.
12. Неправильно: Барбра Стрейзанд
Правильный вариант: Барбра Страйсэнд.
13. Неправильно: Джо Манганьелло
Правильный вариант: Джо Манганелло.
Как вы считаете, нам стоит подстроиться под верное произношение или лучше и дальше называть знаменитостей так, как мы привыкли?