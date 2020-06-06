Знаменитости, которых весь мир называет одними именами, а мы — другими

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Если труднопроизносимые имена некоторых звезд запомнить действительно сложно, то, казалось бы, ошибку в простых именах и фамилиях допустить практически невозможно. Тем не менее мы делаем это изо дня в день, именуя наших любимых звезд неправильно. Впрочем, в западных странах их порой тоже величают неверно.

Редакция AdMe.ru посмотрела интервью звезд, а также некоторые другие источники, и обнаружила, что мы даже Бейонсе называем некорректно, не говоря уже о таких знаменитостях, как Зоуи Дешанель или Кэтрин Зета-Джонс.

1. Неправильно: Зоуи Дешанель

Правильный вариант: Зоуи Дэйшанель.

2. Неправильно: Крисси Тэйген

Правильный вариант: Крисси Тайген.

3. Неправильно: Ева Мендес

Правильный вариант: Эйва Мендес.

4. Неправильно: Мадс Миккельсен

Правильный вариант: Масс Миккельсен.

5. Неправильно: Мартин Скорсезе

Правильный вариант: Мартин Скорсеси.

6. Неправильно: Зендая

7. Неправильно: Кэтрин Зета-Джонс

Правильный вариант: Кэтрин Зита-Джонс.

8. Неправильно: Лев Шрайбер или Лив Шрайбер

Правильный вариант: Лиев Шрайбер.

9. Неправильно: Найт Шьямалан

Правильный вариант: Найт Шамалан.

10. Неправильно: Бейонсе

11. Неправильно: Ариана Гранде

Правильный вариант: Ариана Грэнди.

12. Неправильно: Барбра Стрейзанд

Правильный вариант: Барбра Страйсэнд.

13. Неправильно: Джо Манганьелло

Правильный вариант: Джо Манганелло.