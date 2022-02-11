13 знаменитых женщин, которые прошли огонь, воду и медные трубы, чтобы познать радость материнства

Наука не стоит на месте, и женщинам, которые столкнулись с трудностями, связанными с беременностью, сегодня предложат несколько путей к тому, чтобы испытать радость материнства. Открыто рассказывая о репродуктивных проблемах, знаменитости на личном опыте показывают: нет ничего постыдного в том, что не все прошло так, как задумано природой.

Мы в AdMe.ru уверены: неважно, каким способом долгожданные малыши появились не свет, главное, что они любимы своими родителями.

Николь Кидман

Сегодня Николь Кидман — мать четырех детей, но ей пришлось пройти через множество испытаний: бесплодие в течение нескольких лет, выкидыш, внематочная беременность и трудности при попытках сделать ЭКО. «Я хотела иметь детей с той минуты, как мы с Томом Крузом поженились», — рассказывала актриса, однако, несмотря на то что ей было немного за 20, она не смогла родить ребенка. В итоге пара усыновила мальчика и девочку. Отцом ее биологических детей является ее второй муж, музыкант Кит Урбан. Старшую дочку Николь родила, когда ей был 41 год. «Я уже думала, что этого никогда не произойдет, но я забеременела и родила», — говорит актриса. Своего второго ребенка от Кита она родила не сама. После нескольких безуспешных попыток ЭКО врачи посоветовали актрисе воспользоваться услугами суррогатной матери. И в 2010 году на свет появилась ее младшая дочь. При этом Николь не теряла надежды родить еще одного ребенка, признаваясь: «Каждый месяц я надеюсь, что забеременела».

Энн Хэтэуэй

Знаменитая голливудская актриса Энн Хэтэуэй, счастливая мать двух сыновей — Джонатана и Джека, призналась, что долго боролась с бесплодием: «Каждый раз, когда у меня не получалось забеременеть, а кому-то другому в это время удавалось зачать ребенка, я понимала, что это происходило не для того, чтобы сделать мне больно, но, честно говоря, именно такое ощущение создавалось. Я бы хотела, чтобы женщины, которые столкнулись с такой же проблемой, знали, что для меня путь к беременности был не так прост». Энн также рассказала, что справиться с трудностями ей помогали истории других женщин и муж, который был всегда рядом с ней.

Брук Шилдс

Популярная модель и актриса Брук Шилдс подробно рассказала о том, как тяжело ей давалось рождение двух дочерей Роуэн и Грир. Несколько неудачных попыток ЭКО заставили актрису впасть в такое отчаяние, что она даже перестала радоваться беременностям знакомых, из-за чего ее стали считать жестокой. «Куда ни глянь, везде беременные женщины, а каждая песня, звучащая из радио, кажется, посвящена рождению детей», — вспоминала актриса. На протяжении всей борьбы с бесплодием актрису поддерживал ее муж Крис Хенчи. Седьмая попытка искусственного оплодотворения оказалась успешной, и 37-летняя Брук родила первого ребенка, а спустя 3 года, после повторной процедуры, на свет появилась ее вторая дочка.

Кейт Уинслет

Актриса, прославившаяся ролью в «Титанике», рассказала, что некоторое время врала о том, что своего первого ребенка Мию родила сама, а не с помощью кесарева сечения, как это было на самом деле: «Я приложила огромные усилия, чтобы скрыть это, ведь чувствовала себя полной неудачницей из-за того, что родила не сама». Представительница родительской благотворительной организации Великобритании прокомментировала заявление Кейт Уинслет: «Это грустно слышать, ни одна женщина не должна чувствовать себя неудачницей из-за этого. Если ей сделали экстренное кесарево сечение, значит, так было безопаснее».

Эмма Робертс

В недавнем интервью актриса Эмма Робертс рассказала, что столкнулась с проблемами при зачатии ребенка. За несколько лет до счастливого события, при обследовании, ей посоветовали заморозить свои яйцеклетки из-за возможных проблем с зачатием в будущем. «Возможность забеременеть всегда казалась такой естественной. Я стала общаться с другими женщинами, столкнувшимися с этой с проблемой. Мне стало спокойней, когда я узнала, что не одинока», — поделилась актриса. К удивлению Эммы, беременность наступила естественным путем, когда она перестала постоянно думать об этом. В конце 2020 года у Эммы родился сын, которого назвали Роудс.



Натали Имбрулья

Певица и актриса, прославившееся в конце 90-х годов исполнением песни «Torn», родила своего единственного сына Макса в 44 года от анонимного донора с помощью ЭКО. По признанию актрисы, родить ребенка она хотела очень давно. Натали говорит, что, родив ребенка, стала своего рода первопроходцем: одинокая мать старше 40 лет, которая воспользовалась искусственным оплодотворением и не боится об этом рассказывать. Певица сказала, что теперь женщины, которые хотят родить ребенка таким же способом, часто обращаются к ней за советом, и она всегда рада ответить на их вопросы.

Кортни Кокс

Незадолго до своего 40-летия звезда сериала «Друзья» родила свою единственную дочь Коко с помощью ЭКО после нескольких неудачных попыток. «Ни у кого в моей семье нет проблем с рождением детей. Поэтому я не могла предположить, что столкнусь с этим», — вспоминала она. По словам Кортни, в то время как весь мир смеялся над шутками в прославившим ее сериале, она испытывала моральную боль в попытках успешно забеременеть: «Выкидыш случился именно тогда, когда снимались сцены, в которых рожала Рэйчел. Боже мой, как это было ужасно — быть смешной». Кстати, именно Дженнифер Энистон (исполнительница роли Рэйчел) стала крестной матерью Коко.



Приянка Чопра

Актриса Приянка Чопра и ее муж, музыкант Ник Джонас, стали родителями, о чем сообщили на своих личных страницах в инстаграме, попросив при этом уважать их частную жизнь. Ребенка родила для пары суррогатная мать. Незадолго до счастливого события Приянка на вопрос, хотят ли она и Ник детей, признавалась, что в будущем они надеются иметь ребенка и что, если это произойдет, они с мужем легко приостановят свою работу, чтобы заняться малышом.

Мэрайя Кэри

В 2008 году Мэрайя Кэри столкнулась с вопиющей нетактичностью: во время шоу ведущая Эллен Дедженерес настойчиво спрашивала, не беременна ли певица. Мэрайя действительно была в положении, но не хотела никому рассказывать об этом, потому что в прошлом у нее был выкидыш. Она чувствовала себя некомфортно, но вынуждена была признаться в том, что ждет ребенка. А через некоторое время у певицы снова случился выкидыш. Родить долгожданных детей, близнецов Монро и Мороккана, она смогла лишь в 2011 году.



Селин Дион

Канадская певица, которая была 14-м ребенком в семье, прошла долгий и трудный путь перед тем, как стать матерью трех мальчиков: Рене, Нельсона и Эдди. В январе 2001 года после лечения от бесплодия в клинике в Нью-Йорке и 2 небольших операций на свет появился первый сын Селин Дион. А спустя 9 лет 42-летняя певица родила близнецов после шести неудачных попыток ЭКО.

Крисси Тайген

Американская модель и телеведущая Крисси Тайген родила своих детей с помощью ЭКО.

«Первая попытка сделать ЭКО была неудачной, я начала винить себя. Но в итоге я поняла, что нужно просто надеяться, что все получится», — поделилась она. На вопрос пользовательницы твиттера, почему ребенок не был зачат естественным путем, Крисси ответила, что безуспешно пробовала зачать ребенка в течение 9 лет. «Каждый раз, когда кто-то спрашивает меня, будет ли у меня ребенок, я отвечаю: „Однажды ты спросишь об этом женщину, которая хочет родить и не может, и ей будет очень больно“», — сказала модель.

Сара Джессика Паркер

Звезда «Секса в большом городе» призналась в интервью, что после рождения сына Джеймса они с мужем, актером Мэттью Бродериком, в течение нескольких лет безрезультатно пытались пополнить их семью еще одним малышом. В итоге в 2009 году детей паре родила суррогатная мать. 44-летняя актриса стала матерью девочек-близнецов Марион и Табиты. «Если бы я могла, я бы рожала сама», — говорит Сара Джессика Паркер, когда речь заходит о суррогатном материнстве.

Эмма Томпсон

Эмма Томпсон, известная по ролям в фильмах «Гарри Поттер», «Разум и чувства» и «Круэлла», родила свою единственную дочку с помощью ЭКО в 39 лет. Потом британская актриса еще не раз пробовала снова забеременеть с помощью ЭКО, но все попытки оказались неудачными. «Я впала в глубокую клиническую депрессию, — говорила она. — Но теперь я больше не осуждаю себя за то, что не подарила моей дочери брата или сестру». В 2003 году Эмма и ее муж, актер Грег Уайз, усыновили мальчика.