13 знаменитых красоток, которые и слышать ничего не хотели про тикающие часики и вышли замуж, когда надо

Незамужней даме далеко за 20 нередко приходится слышать от окружающих фразы про «тикающие часики» и «последний вагон». Однако такие утверждения морально устарели. Ведь, по статистике, средний возраст женщин, которые вступают в брак, в западных странах постоянно растет, и в одной только Великобритании он уже преодолел отметку в 35 лет в 2018 году.

Мы в AdMe.ru вспомнили знаменитых женщин, которые впервые надели подвенечное платье далеко не в юном возрасте и доказали, что не существует слова «поздно» для создания семьи.

Эми Адамс

В 2015 году Эми Адамс вышла замуж за своего бойфренда Даррена Ле Галло, с которым состояла в отношениях около 15 лет. На момент бракосочетания актрисе был 41 год. Эми пошутила, что теперь ее возлюбленный «попался». По словам знаменитости, статус супруги дал ей чувство постоянства, в котором она нуждалась.

Кэмерон Диас

Актриса Кэмерон Диас призналась, что вообще не собиралась под венец, пока не встретила рок-музыканта Бенджи Мэддена. Только в нем она увидела достойного спутника жизни, потому долго не раздумывала над ответом, когда получила предложение руки и сердца. Знаменитость стала женой в 42 года.

Сальма Хайек

Актриса в 42 года вышла замуж за успешного бизнесмена и миллиардера Франсуа-Анри Пино в 2009 году. Журналисты не единожды обвиняли звезду в меркантильном подходе к браку. Однако сама она говорит: «Пусть думают что хотят. Мы вместе уже более 10 лет, и наша любовь только крепнет».

Джери Халлиуэлл

Участница популярнейшей в 90-е женской группы Spice Girls Джери Халлиуэлл стала женой руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Кристиана Хорнера в 2015 году. На тот момент ей было 42 года. У новобрачных уже имелись дети от других отношений, а в 2017 они стали родителями общего ребенка.

Рэйчел Вайс

Рэйчел Вайс вышла замуж в 41 год. Она заполучила горячего парня, который является объектом воздыханий миллионов женщин по земному шару. Ее избранником стал Дэниел Крейг, тот самый киношный Бонд, Джеймс Бонд. Актеры обменялись кольцами на закрытой церемонии, на которой присутствовало всего 4 гостя.

Зои Салдана

Звезда фильма «Стражи Галактики» полагает, что не стоит вступать в брак ради самого брака. По словам актрисы, союз ее родителей не был счастливым, потому она не торопилась под венец. Однако к 35 годам Зои встретила человека, чьей женой захотела стать. Им стал итальянский художник Марко Перего.

Джессика Честейн

Джессика Честейн и руководитель модного бренда Moncler Джан Лука Пасси ди Препозуло дали друг другу клятвы у алтаря в 2017 году. Актриса до 40 лет была ярой противницей браков. О своих убеждениях она честно сообщила бойфренду. Однако, как мы видим, Джан Лука повлиял на Джессику, и актриса пересмотрела свои взгляды.

Хелен Миррен

Легендарная актриса Хелен Миррен вышла замуж лишь в 52 года за режиссера Тейлора Хэкфорда. Звезда не считает, что это из ряда вон выходящий возраст для вступления в первый брак. По ее словам, слишком много молодых девушек имеют комплекс принцессы, потому стремятся пойти под венец пораньше, от чего потом страдают. А в зрелом возрасте такие решения принимаются с умом.

Джулианна Маргулис

Звезда сериала «Хорошая жена» Джулианна Маргулис и адвокат Кит Либерталь обменялись кольцами в 2007. Невесте был 41 год. Актриса рассказывала, что выросла в неполной семье, потому долго не понимала важность брака. Однако встреча с будущим супругом, который оказался на 6 лет моложе ее, расставила все по своим местам.

Ванесса Паради

До 45 лет актриса не стояла у алтаря. Ванесса Паради прожила в гражданском браке с Джонни Деппом около 15 лет, и поклонникам казалось, что союз этот нерушим. Но, так или иначе, актеры разошлись. В 2018 году Ванесса впервые надела подвенечный наряд. Избранником знаменитости стал французский режиссер Самюэль Беншетри.

Пенелопа Крус

Актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем поженились, когда им было 36 лет и 41 год соответственно. К моменту свадьбы они встречались уже несколько лет, но никак не комментировали свои отношения для прессы и даже не подтверждали их. Потому бракосочетание актеров стало для всех сюрпризом.

Марсия Кросс

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Марсия Кросс впервые надела подвенечное платье в 44 года. Ее избранником стал брокер Том Махони. Вскоре после свадьбы актриса сделала ЭКО и родила двух девочек-близняшек. На долю пары выпало немало испытаний, ведь оба супруга перенесли серьезные заболевания, однако смогли справиться с ними.

Пэрис Хилтон

В ноябре 2021 года 40-летняя светская львица Пэрис Хилтон связала себя узами брака с Картером Реумом, специалистом по венчурным инвестициям. Прежде знаменитая блондинка была не единожды обручена, но каждый раз помолвка разрывалась по тем или иным причинам. И только с Картером Реумом бракосочетание состоялось, и мы искренне желаем молодоженам семейного счастья.