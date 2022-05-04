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13 знаменитых пар, в которых женщины выше не только своих партнеров, но и социальных предрассудков

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Согласно исследованию, проведенному в 2013 году, мужчинам нравятся женщины ниже их на 7 см, в то время как женщин привлекают мужчины на 20 см выше. Однако другое исследование показало, что у нас все-таки разные предпочтения относительно роста партнера. В Голливуде многие высокие женщины встречаются с невысокими парнями, и, кто бы что ни говорил, их все устраивает.

Мы в AdMe.ru, как и пары из нашей подборки, считаем, что настоящая любовь сильнее предрассудков и социальных стереотипов.

1. Крисси Тайген и Джон Ледженд

2. Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем

3. Бехати Принслу и Адам Левин

4. Софи Тернер и Джо Джонас

5. Брук Шилдс и Крис Хенчи

6. Джанет Джексон и Джермейн Дюпри

7. Каролина Куркова и Арчи Друри

8. Дженна и Бодхи Элфмэн

9. Тина Фей и Джефф Ричмонд

10. Софи Даль и Джейми Каллум

11. Клаудия Шиффер и Мэттью Вон

12. Энико Пэрриш и Кевин Харт

13. Зендея и Том Холланд

А для вас рост имеет значение? Стали бы вы встречаться с партнером, будь у вас большая разница в росте? Расскажите в комментариях.

Фото на превью DFree / Shutterstock, Kathy Hutchins / Shutterstock
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AdMe/Культура/13 знаменитых пар, в которых женщины выше не только своих партнеров, но и социальных предрассудков
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