13 знаменитых пар, в которых женщины выше не только своих партнеров, но и социальных предрассудков

Согласно исследованию, проведенному в 2013 году, мужчинам нравятся женщины ниже их на 7 см, в то время как женщин привлекают мужчины на 20 см выше. Однако другое исследование показало, что у нас все-таки разные предпочтения относительно роста партнера. В Голливуде многие высокие женщины встречаются с невысокими парнями, и, кто бы что ни говорил, их все устраивает.