13 знаменитостей, которые доказали, что успех не зависит от размера одежды

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Добиться головокружительного успеха в карьере — задача не из легких. Особенно в шоу-бизнесе, где балом правят общепринятые стандарты красоты. Один из главных канонов внешней привлекательности сейчас — стройная фигура. Но некоторые знаменитости не пошли на поводу у моды и доказали, что пышные формы — их индивидуальная особенность и визитная карточка.

Редакция AdMe.ru считает, что худоба не гарант успеха, и предлагает посмотреть на 13 звезд, которые стали популярными, не прибегая к диетам.

Эми Шумер

Актриса Эми Шумер мечтала сниматься в кино еще с детства, но первоначально слава пришла к ней как к стендап-комику. Талантливая Эми умеет отлично смеяться над собой и своими пышными формами (посмотрите «Красотку на всю голову» и убедитесь сами!), но, как она призналась в своей книге, так было не всегда: «Я пережила столько отчаяния и сомнений в себе, но в каком-то смысле круг замкнулся. Я знаю чего стою. Я приняла свою силу. Я сама скажу, красивая ли я. Сама скажу, сильная ли».

Ребел Уилсон

У Ребел Уилсон потрясающая харизма и чувство юмора. Она уверена, что можно стать голливудской актрисой, даже если все вокруг считают, что ты этого недостойна. Ребел не грезит о размере XS, продолжает получать приглашения на съемки и занимается дизайном одежды для пышек. Кстати, однажды актриса опубликовала ироничный пост в своем твиттере: «Я выпускаю коллекцию в ноябре! А если вы слишком тощая для нее, можете купить сумку».

Мелисса Маккарти

Роскошная Мелисса Маккарти — комедийная актриса, мама двоих детей и ярая сторонница бодипозитива. «Я никогда не думала, что мне надо измениться. Если вы хотите видеть кого-то другого, то и выбирайте кого-то другого», — считает звезда.

Винсент Пасторе

Благодаря особой внешности и харизме Винсенту Пасторе достаются роли бандитов и мафиози. Популярность актеру принесла работа в телесериале «Клан Сопрано», где он сыграл дона Сальваторе Бонпенсьеро по прозвищу Биг Пусси. Пасторе — крупный мужчина, и это добавляет его авторитетным персонажам солидности и особого шарма.

Меган Трейнор

Обладательница аппетитных форм Меган Трейнор уверена в себе и своем теле. Известность ей принесла композиция «All about that bass», посвященная всем женщинам, чья фигура далека от идеальных пропорций куклы Барби. Изначально песня, которую написала Меган, предназначалась другим исполнителям, но никто не соглашался. Тогда она решила записать ее сама и не прогадала: уже в 1-й месяц трек занял верхние строчки в музыкальных чартах по всему миру.

Лина Данэм

Актриса, режиссер и писательница Лина Данэм — большая поклонница бодипозитива. Лина часто говорит о том, как несправедливо общество относится к нестандартным женщинам. По ее мнению, самое главное — забывать о комплексах и любить свое тело: «Если ты уверен в себе, тебе можно все. Даже носить сандалии с носками».

Джек Блэк

Харизматичный актер Джек Блэк способен влюбить в себя с помощью шуток любую девушку. Джек невысокого роста, крупной комплекции и совсем не похож на типичных красавчиков из романтичных мелодрам. Однако все это не мешает ему покорять сердца зрительниц.

Куин Латифа

Куин Латифа — американская певица, рэпер, актриса и модель. Она является обладательницей «Грэмми», «Золотого глобуса» и «Эмми», а в США ее называют королевой женского рэпа. Исполнительницу никогда не ловили на похудении, а сама она уверяет, что ей это попросту не нужно: «Я не хочу быть супермоделью. Я хочу быть образцом для подражания».

Кристина Хендрикс

Звезда телесериала «Безумцы» Кристина Хендрикс гордится своими формами и любит декольтированные платья, подчеркивающие ее пышный бюст. Актриса — счастливая обладательница фигуры «песочные часы», поэтому поклонники редко критикуют лишний вес Кристины, вместо этого отмечая ее яркую женственность и сексуальность.

Джош Гэд

Еще будучи совсем ребенком, Джош Гэд решил, что станет актером. Сейчас он снимается в комедийном жанре и участвует в постановках на Бродвее. Одна из последних работ Гэда — роль Лефу в «Красавице и Чудовище». Актер не боится показаться смешным, использует внешность «хорошего мальчика» по максимуму и не стремится избавляться от лишних килограммов.

Америка Феррера

Слава к Америке Феррере пришла в 22 года, когда она сыграла главную героиню в сериале «Дурнушка». Эта роль принесла актрисе мировую известность, а телепроект имел высокие рейтинги на протяжении всех 4-х сезонов. Из «дурнушки» Америка давно превратилась во взрослую уверенную женщину, которая считает, что успех не зависит от размера одежды: «Возьми свое время, умножь его на талант и определи для себя, какой вклад ты делаешь в мир. И плюй на то, как твоя попа выглядит в этих джинсах».

Миа Тайлер

Миа Тайлер — дочь фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера и сводная сестра известной актрисы Лив Тайлер. Мию называют одной из наиболее успешных моделей plus-size в мире. Она участвует в показах и снимается для таких элитных журналов, как Vogue, Seventeen, Mode, YM и многие другие.

Джон Брэдли-Уэст

Джон Брэдли-Уэст, сыгравший Сэмвелла Тарли в культовом сериале «Игра престолов», заявил, что благодарен своей внешности. По его словам, именно она дала ему возможность получить роль в сериале: «Если бы я был обыкновенным тощим 20-летним парнем, взяли бы меня в „Игру престолов“? Не думаю. Если посмотрите вокруг, вы увидите и худых, и полных, людей всех размеров и расцветок, поэтому нет смысла подстраиваться под чей-то стереотип красоты и идеала. Будьте собой».

Мы в AdMe.ru уверены, что в любом деле главное — вера в себя и свой талант, а не навязанные стереотипы. А что думаете вы?