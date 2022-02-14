13 злободневных иллюстраций от художницы, которая метко попадает прямо в яблочко

Лейни Молнар — талантливая художница, которая с помощью иллюстраций высказывает свое мнение и ненавязчиво показывает собственный взгляд на мир. Ее работы посвящены женщинам и тому грузу забот, стереотипов, двойных стандартов и ожиданий, которые на них возлагает общество.

Мы в AdMe.ru с нетерпением ждали новые работы Лейни. Как всегда, она тонко подмечает злободневные моменты из нашей жизни и попадает не в бровь, а в глаз.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.