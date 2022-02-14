13 злободневных иллюстраций от художницы, которая метко попадает прямо в яблочко
Лейни Молнар — талантливая художница, которая с помощью иллюстраций высказывает свое мнение и ненавязчиво показывает собственный взгляд на мир. Ее работы посвящены женщинам и тому грузу забот, стереотипов, двойных стандартов и ожиданий, которые на них возлагает общество.
Мы в AdMe.ru с нетерпением ждали новые работы Лейни. Как всегда, она тонко подмечает злободневные моменты из нашей жизни и попадает не в бровь, а в глаз.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Насколько вам близки иллюстрации Лейни? С какими из представленных ситуаций сталкивались вы сами?
Фото на превью lainey.molnar / Instagram
Поделиться этой статьёй