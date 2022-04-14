13 вопросов из «Поля чудес», которые поставили в тупик гостей шоу, а вы легко на них ответите
Капитал-шоу «Поле чудес» существует уже больше 30 лет. За это время гостями успели стать многочисленные поклонники программы, приехавшие из разных уголков нашей планеты. А в отдельных выпусках передачи засветились и звезды отечественного шоу-бизнеса.
AdMe.ru покопался в архивах программы и отобрал наиболее каверзные вопросы. Ответы на них не смогли с ходу найти ни участники передачи, ни приглашенные знаменитости.
1.
Вопрос: От кого Мария-Антуанетта защищала волосы металлической сеткой?
2.
Вопрос: Как в XIX веке в Вятской губернии называли курицу, высидевшую цыплят 2 раза?
3.
Вопрос: Как в старину называли пожилых холостяков?
4.
Вопрос: Какая старинная мера объема была равна 40 ведрам?
5.
Вопрос: Как называли учеников, обучавшихся у дьячка грамоте бесплатно?
6.
Вопрос: «Том надевал костюм только по воскресеньям. Он назывался X, на основании чего мы можем судить о богатстве его гардероба». Как назывался костюм Тома Сойера?
7.
Вопрос: Как называлась часть галош, позволявшая снимать их без помощи рук?
8.
Вопрос: Что в старину брали с собой в новую баню?
9.
Вопрос: Такая баня есть у инков и жителей Урала. Что является ее основной частью?
10.
Вопрос: Зоологами установлен любопытный факт: овцы чувствуют себя в безопасности и спокойно пощипывают травку, если они видят это. Что это?
11.
Вопрос: Чем в старину мыли и парили в бане кроме мочала, соленого меда и дегтя?
12.
Вопрос: Как известно, рыба корюшка пахнет свежим огурцом. Но есть и еще одна рыбка с таким же запахом, особенно свежевыловленная. О какой рыбе идет речь?
13.
Вопрос: В чем на Крайнем Севере раньше измеряли расстояние примерно в 40 км?
А вы бы согласились поехать на «Поле чудес»? Что бы презентовали Леониду Аркадьевичу?