13 вопросов из «Поля чудес», которые поставили в тупик гостей шоу, а вы легко на них ответите

Капитал-шоу «Поле чудес» существует уже больше 30 лет. За это время гостями успели стать многочисленные поклонники программы, приехавшие из разных уголков нашей планеты. А в отдельных выпусках передачи засветились и звезды отечественного шоу-бизнеса.

AdMe.ru покопался в архивах программы и отобрал наиболее каверзные вопросы. Ответы на них не смогли с ходу найти ни участники передачи, ни приглашенные знаменитости.

1.

Вопрос: От кого Мария-Антуанетта защищала волосы металлической сеткой?

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2.

Вопрос: Как в XIX веке в Вятской губернии называли курицу, высидевшую цыплят 2 раза?

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3.

Вопрос: Как в старину называли пожилых холостяков?

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4.

Вопрос: Какая старинная мера объема была равна 40 ведрам?

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5.

Вопрос: Как называли учеников, обучавшихся у дьячка грамоте бесплатно?

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6.

Вопрос: «Том надевал костюм только по воскресеньям. Он назывался X, на основании чего мы можем судить о богатстве его гардероба». Как назывался костюм Тома Сойера?

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7.

Вопрос: Как называлась часть галош, позволявшая снимать их без помощи рук?

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8.

Вопрос: Что в старину брали с собой в новую баню?

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9.

Вопрос: Такая баня есть у инков и жителей Урала. Что является ее основной частью?

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10.

Вопрос: Зоологами установлен любопытный факт: овцы чувствуют себя в безопасности и спокойно пощипывают травку, если они видят это. Что это?

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11.

Вопрос: Чем в старину мыли и парили в бане кроме мочала, соленого меда и дегтя?

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12.

Вопрос: Как известно, рыба корюшка пахнет свежим огурцом. Но есть и еще одна рыбка с таким же запахом, особенно свежевыловленная. О какой рыбе идет речь?

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13.

Вопрос: В чем на Крайнем Севере раньше измеряли расстояние примерно в 40 км?

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