13 вопросов из «Что? Где? Когда?», которые не взяли знатоки, а вы сможете
А вы знаете, почему ведущий «Что? Где? Когда?» очень редко появляется в кадре и обычно мы лишь слышим его голос? Это было вовсе не специально придуманной фишкой, а вынужденной мерой: создателю программы Владимиру Ворошилову запретили появляться на экране из-за его «несоветского стиля» ведения передачи. Вот он и не появлялся, но «Что? Где? Когда?» все равно вел. Впоследствии голос из-за кадра стал фирменным атрибутом программы, сохранившимся и при новом ведущем Борисе Крюке. Поэтому вопросы, которые вы сейчас прочитаете, наверняка будут звучать у вас в голове именно его голосом.
Мы в AdMe.ru несколько раз хлопали себя по лбу, узнав правильные ответы на эти 13 вопросов. Проверьте себя и вы.
1. Вопрос о «3:13»
Вопрос: В середине XX века в Америке стали давать различным временным отрезкам шутливые названия. Почему время «3:13» американцы прозвали королем?
Ответ знатоков: Возможно, из-за 13 марта — дня рождения Элвиса Пресли (на самом деле король рок-н-ролла родился 8 января. — Прим. ред.).
Правильный ответ: В середине XX века в Америке вошли в обиход электронные часы. Если повернуть их, когда они показывают 3:13, то можно увидеть изображение короля с короной, глазами, усами и бородой.
2. Вопрос о Змее Горыныче
Вопрос: По народным сказкам мы знаем, что бороться со Змеем Горынычем бесполезно: отрубаешь ему голову, а на ее месте вырастают две. Но и в обычной жизни мы можем столкнуться с принципом Змея Горыныча: если попытаться лишить ее одного, их станет на один больше. Придумайте отгадку на эту загадку.
Ответ знатоков: Дыра на одежде. Если ее лишиться, швов станет на один больше.
Правильный ответ: Геометрическая фигура. Если лишить ее одного угла, то углов станет на один больше.
3. Вопрос о 3 арбузах
Вопрос: В черном ящике то ли «большой арбуз», то ли «большие арбузы». Американцы называют это и так и так, хотя, по-моему, точнее «арбузы», ведь их 3. Но в черном ящике лежит не сам «большой арбуз», потому что в мире их осталось штуки 3. Что в черном ящике?
Ответ знатоков: Копия купюры в $ 3.
Правильный ответ: Копия купюры в $ 1 000.
4. Вопрос о хокку
Вопрос: Продолжите хокку:
«Рассыпать рис во дворе —
Тоже грех.
Птицы...»
Ответ знатоков: Улетели.
Правильный ответ: Дерутся.
5. Вопрос о рыбе, которая никогда не плавала
Вопрос: Только если она чувствовала язык одного и руки другого, изведала, что такое удар и темнота, только тогда она обретает свою ценность. Если же всего этого у нее не было, то она — рыба, которая никогда не плавала, птица, которая никогда не летала. О чем это?
Ответ знатоков: О глине.
Правильный ответ: О почтовой марке.
6. Вопрос об экскурсии
Вопрос: На эту экскурсию лучше ехать большой и дружной компанией. Сначала вас переоденут, если пожелаете. Затем начнется увлекательное действо с веселыми торгами, подписанием договора и распределением ролей внутри вашего коллектива. А что является кульминацией необычной экскурсии, которую предлагают посетить туристам в Угличе?
Ответ знатоков: Свадьба.
Правильный ответ: В конце участники тащат баржу, как настоящие бурлаки на Волге.
7. Вопрос о 7 словах
Вопрос: 7 слов — любовь, дыхание, Рим, власть, колонна, чувство, небо. Назовите восьмое.
Ответ знакотоков: Любовь. Возможно, это первые буквы нот, поэтому восьмая вновь «любовь».
Правильный ответ: Чудо света. Первая любовь, второе дыхание, третий Рим, четвертая власть, пятая колонна, шестое чувство, седьмое небо, восьмое чудо света.
8. Вопрос о японской поговорке
Вопрос: Закончите японскую поговорку: «Любая женщина кажется красивой издалека, в темноте и под...»
Ответ знатоков: Под одеялом.
Правильный ответ: Под зонтиком.
9. Вопрос о Калахари и Сахаре
Вопрос: Остров в Индийском океане у побережья Танзании, пустыни на юге и севере Африки, остров в Экваториальной Гвинее и река в Южной Африке. Кто собирался посетить все эти места и с какой целью?
Ответ знатоков: Чарльз Дарвин на корабле «Бигль», чтобы доказать теорию происхождения видов.
Правильный ответ: Доктор Айболит, чтобы лечить зверей.
«Мы живем на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо».
10. Вопрос о картине
Вопрос: Некоторые искусствоведы полагали, что в этой картине художник хотел показать, что в каждом человеке живет и бог, и дьявол. С помощью чего они доказывали это свое утверждение?
Ответ знатоков: С помощью пейзажа над разными плечами — слева вода спокойная, а справа бурлит.
Правильный ответ: С помощью зеркала — его нужно приложить к середине картины.
11. Вопрос про льва с фингалом
Вопрос: Какую новость посетителям зоопарка Буэнос-Айреса сообщал этот плакат?
Ответ знатоков: В зоопарке родился детеныш льва и не львицы, а, например, тигрицы. Кто-то обиделся и набил морду льву.
Правильный ответ: В зоопарке появился кенгуру. Это животное отлично владеет лапами, в Австралии даже проводятся чемпионаты по боксу среди кенгуру.
12. Вопрос о китайской пословице
Вопрос: Закончите китайскую пословицу: «Пока не попадешься на крючок, не станешь...»
Ответ знатоков: Мудрее.
Правильный ответ: Знатоком.
13. Вопрос о самом популярном ученом
Вопрос: За время существования игры из художников мы чаще всего говорили о Леонардо да Винчи, из поэтов — о Пушкине, а из писателей — о Набокове. А какой ученый чаще всего упоминался в игре «Что? Где? Когда?»
Ответ знатоков: Альфред Нобель.
Правильный ответ: Академик Королев.
На сколько вопросов вы смогли ответить?
Фото на превью Что? Где? Когда? / Первый канал