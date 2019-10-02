13 вопросов из «Что? Где? Когда?», которые не взяли знатоки, а вы сможете

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А вы знаете, почему ведущий «Что? Где? Когда?» очень редко появляется в кадре и обычно мы лишь слышим его голос? Это было вовсе не специально придуманной фишкой, а вынужденной мерой: создателю программы Владимиру Ворошилову запретили появляться на экране из-за его «несоветского стиля» ведения передачи. Вот он и не появлялся, но «Что? Где? Когда?» все равно вел. Впоследствии голос из-за кадра стал фирменным атрибутом программы, сохранившимся и при новом ведущем Борисе Крюке. Поэтому вопросы, которые вы сейчас прочитаете, наверняка будут звучать у вас в голове именно его голосом.

Мы в AdMe.ru несколько раз хлопали себя по лбу, узнав правильные ответы на эти 13 вопросов. Проверьте себя и вы.

1. Вопрос о «3:13»

Вопрос: В середине XX века в Америке стали давать различным временным отрезкам шутливые названия. Почему время «3:13» американцы прозвали королем? Ответ знатоков: Возможно, из-за 13 марта — дня рождения Элвиса Пресли (на самом деле король рок-н-ролла родился 8 января. — Прим. ред.).

Правильный ответ: В середине XX века в Америке вошли в обиход электронные часы. Если повернуть их, когда они показывают 3:13, то можно увидеть изображение короля с короной, глазами, усами и бородой.

2. Вопрос о Змее Горыныче

Вопрос: По народным сказкам мы знаем, что бороться со Змеем Горынычем бесполезно: отрубаешь ему голову, а на ее месте вырастают две. Но и в обычной жизни мы можем столкнуться с принципом Змея Горыныча: если попытаться лишить ее одного, их станет на один больше. Придумайте отгадку на эту загадку. Ответ знатоков: Дыра на одежде. Если ее лишиться, швов станет на один больше.

Правильный ответ: Геометрическая фигура. Если лишить ее одного угла, то углов станет на один больше.

3. Вопрос о 3 арбузах

Вопрос: В черном ящике то ли «большой арбуз», то ли «большие арбузы». Американцы называют это и так и так, хотя, по-моему, точнее «арбузы», ведь их 3. Но в черном ящике лежит не сам «большой арбуз», потому что в мире их осталось штуки 3. Что в черном ящике? Ответ знатоков: Копия купюры в $ 3.

Правильный ответ: Копия купюры в $ 1 000.

4. Вопрос о хокку

Вопрос: Продолжите хокку: «Рассыпать рис во дворе — Тоже грех. Птицы...» Ответ знатоков: Улетели.

Правильный ответ: Дерутся.

5. Вопрос о рыбе, которая никогда не плавала

Вопрос: Только если она чувствовала язык одного и руки другого, изведала, что такое удар и темнота, только тогда она обретает свою ценность. Если же всего этого у нее не было, то она — рыба, которая никогда не плавала, птица, которая никогда не летала. О чем это? Ответ знатоков: О глине.

Правильный ответ: О почтовой марке.

6. Вопрос об экскурсии

Вопрос: На эту экскурсию лучше ехать большой и дружной компанией. Сначала вас переоденут, если пожелаете. Затем начнется увлекательное действо с веселыми торгами, подписанием договора и распределением ролей внутри вашего коллектива. А что является кульминацией необычной экскурсии, которую предлагают посетить туристам в Угличе? Ответ знатоков: Свадьба.

Правильный ответ: В конце участники тащат баржу, как настоящие бурлаки на Волге.

7. Вопрос о 7 словах

Вопрос: 7 слов — любовь, дыхание, Рим, власть, колонна, чувство, небо. Назовите восьмое. Ответ знакотоков: Любовь. Возможно, это первые буквы нот, поэтому восьмая вновь «любовь».

Правильный ответ: Чудо света. Первая любовь, второе дыхание, третий Рим, четвертая власть, пятая колонна, шестое чувство, седьмое небо, восьмое чудо света.

8. Вопрос о японской поговорке

Вопрос: Закончите японскую поговорку: «Любая женщина кажется красивой издалека, в темноте и под...» Ответ знатоков: Под одеялом.

Правильный ответ: Под зонтиком.

9. Вопрос о Калахари и Сахаре

Вопрос: Остров в Индийском океане у побережья Танзании, пустыни на юге и севере Африки, остров в Экваториальной Гвинее и река в Южной Африке. Кто собирался посетить все эти места и с какой целью? Ответ знатоков: Чарльз Дарвин на корабле «Бигль», чтобы доказать теорию происхождения видов.

Правильный ответ: Доктор Айболит, чтобы лечить зверей. «Мы живем на Занзибаре, В Калахари и Сахаре, На горе Фернандо-По, Где гуляет Гиппо-по По широкой Лимпопо».

10. Вопрос о картине

Вопрос: Некоторые искусствоведы полагали, что в этой картине художник хотел показать, что в каждом человеке живет и бог, и дьявол. С помощью чего они доказывали это свое утверждение? Ответ знатоков: С помощью пейзажа над разными плечами — слева вода спокойная, а справа бурлит.

Правильный ответ: С помощью зеркала — его нужно приложить к середине картины.

11. Вопрос про льва с фингалом

Вопрос: Какую новость посетителям зоопарка Буэнос-Айреса сообщал этот плакат? Ответ знатоков: В зоопарке родился детеныш льва и не львицы, а, например, тигрицы. Кто-то обиделся и набил морду льву. Правильный ответ: В зоопарке появился кенгуру. Это животное отлично владеет лапами, в Австралии даже проводятся чемпионаты по боксу среди кенгуру.

12. Вопрос о китайской пословице

Вопрос: Закончите китайскую пословицу: «Пока не попадешься на крючок, не станешь...» Ответ знатоков: Мудрее.

Правильный ответ: Знатоком.

13. Вопрос о самом популярном ученом

Вопрос: За время существования игры из художников мы чаще всего говорили о Леонардо да Винчи, из поэтов — о Пушкине, а из писателей — о Набокове. А какой ученый чаще всего упоминался в игре «Что? Где? Когда?» Ответ знатоков: Альфред Нобель.

Правильный ответ: Академик Королев.