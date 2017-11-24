13 вещей, внешний вид которых вызывал вопросы не у одного поколения. Но мы все выяснили

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Зачем кедам белый резиновый носок и почему батон полосатый? Эти вопросы, наверное, приходили на ум каждому. AdMe.ru делится с вами своими открытиями о повседневных вещах. Интересно было узнать, что многие из них несут в себе черты из прошлых эпох, а другие появились в результате лингвистической путаницы, как последний предмет в нашем списке.

Почему буквы на клавиатуре не в алфавитном порядке

Многие думают, что ближе к центру расположены наиболее употребляемые символы, но дело не в этом. На первых печатных машинках буквы и впрямь были расставлены по алфавиту, но рычажки клавиш, стоящих рядом, цеплялись друг за друга. Поэтому буквы, которые часто соседствуют в словах, были размещены на клавиатуре как можно дальше друг от друга. Так появилась привычная нам раскладка QWERTY. Она далека от оптимальной, но менять ее никто пока не собирается, потому что к ней все привыкли. То же относится и к русской раскладке ЙЦУКЕН.

Что за овальные «заплатки» на локтях

Эта «мода» пошла от военных — им приходилось много ползать на локтях, и ткань быстро протиралась. Поэтому на рукава мундиров заранее стали пришивать дополнительный слой ткани. Затем эту идею оценили и переняли охотники, ведь они часто стреляли с упора и протирали ткань на локтях курток. А после, в 50-е годы, студенты американских университетов позаимствовали эту фишку уже для красоты.

Почему мороженое помещают в вафельный стаканчик

В конце XIX мороженое на улицах продавали в многоразовых стеклянных рюмочках под названием «лизни за пенни», которые в лучшем случае ополаскивались водой после каждого клиента. Но в 1904 году появилось гениальное решение: из-за жары к мороженщику выстроилась огромная очередь, а стеклянных стаканчиков на всех не хватало. У ларька же продавца вафель было пусто. И тут он придумал свернуть конус из вафли и вложить в него мороженое. Результатом были довольны все, особенно врачи, так как «лизни за пенни» способствовали распространению туберкулеза.

Для чего у кед резиновый нос

Когда-то кеды были обувью баскетболистов, а резиновый носок защищал пальцы, ведь во время игры их могли запросто отдавить. Правда, в таких кедах носок был из очень твердой резины, в отличие от тех, что делают сейчас. Кстати, мысок этот изначально не был белым, таким он стал позже, и сделано это было просто для красоты.

Что за пупырышки на нижней части бутылок

Это не маркировка для слабовидящих, как можно подумать, все гораздо прозаичнее. Такие выпуклые точки нужны лишь на производстве, чтобы кодировать номер формы и отбраковывать дефектную тару.

Почему у парки раздвоенный низ

Парка — любимая одежда всех хипстеров, и, наверное, многие задумывались, почему сзади она удлиненная, а на ее раздвоенных краях висят веревочки. А потому, что парка — потомок куртки для военных, воевавших в Корее в 50-е годы. Фалды у их парок были еще длиннее, их можно было обвязать вокруг бедер и таким образом сберечь тепло. В несколько измененном виде эта деталь сохранилась и по сей день.

Почему батон полосатый

На этот счет мнения разделились даже у пекарей. Одни говорят, что батон без надрезов может треснуть при выпечке, а другие считают, что насечки делаются для красоты, а также чтобы разные виды батонов было проще отличать друг от друга. Вторая версия нам кажется более убедительной, ведь другие разновидности хлеба без насечек не трескаются.

Зачем на лоферах кисточки

В середине XX века сапожник Нильс Тверангер вдохновился обувью норвежских рыбаков, которая была снабжена веревочкой, затянув которую, можно было закрепить обувь на ноге. Сапожник «скрестил» ботинки рыбаков с индейскими мокасинами, явив миру лоферы. Постепенно шнурок утратил практическое значение, а позже превратился в пару кисточек.

Почему в ПИН-коде 4 цифры

В 1996 году шотландец Джеймс Гудфеллоу придумал и разработал ПИН-код, чтобы защитить доступ к банковским счетам людей. Сперва цифр в коде было 6, но его жена жаловалась, что такой код трудно запомнить, тогда Джеймс урезал его до 4 цифр.

Зачем нужен мех на капюшоне

Меховая опушка появилась впервые на капюшонах жителей Крайнего Севера. Они шили себе теплую одежду, но лицо, как ни крути, оставалось открытым. Чтобы защитить его от холода и ветра, они придумали делать на капюшоне оторочку из густого и длинного меха, которая помогала задерживать теплый воздух у лица. Сейчас такой мех чаще используется для красоты.

Почему жвачка «Турбо» выглядит не как другие жвачки

Оказывается, форма этой легендарной жвачки из 90-х повторяет след от автомобильной шины.

Почему крендель такой странной формы

Корни истории кренделя затерялись где-то в Средневековье, но, насколько известно, его изобрел некий монах — он решил испечь булочку в форме скрещенных в молитве рук. «Не очень похоже на руки,» — скажут многие, но все становится на свои места, если учесть, что монахи-францисканцы для молитвы перекрещивали руки и складывали их на плечах.

Почему копилки делают в виде свиньи

В средневековой Англии деньги хранили в горшках из глины, которые назывались pygg jars, от слова pygg — «рыжая глина». Со временем такие горшки исчезли из обихода, а сочетание слов осталось. Только вот непонятное слово pygg со временем превратилось в pig — «свинья». И копилки (piggy bank) стали делать в виде поросят. Тот случай, когда сперва появилось выражение, а потом предмет. Может быть, внешний вид еще каких-то привычных вещей не дает вам покоя? Пишите в комментариях, мы постараемся раскрыть их подноготную в следующих постах.