13 вещей, которыми нас пугали-пугали, а они безопаснее, чем за хлебом сходить

Различные поверья и мифы, которые передавались из поколения в поколение, с помощью бабушек добрались и до нас. Однако в эпоху интернета им уже не выжить. Сегодня довольно легко проверить любую информацию, обратившись к научным знаниям. Однако так же легко и распространить очередной миф, если люди не будут критически относиться к получаемым сведениям.

Мы в AdMe.ru надеемся, что наши читатели умело пользуются интернетом и в состоянии отделить зерна от плевел, но на всякий случай решили развеять порцию популярных страшилок.

«Лифт упадет»

Вы, скорее всего, видели различные инструкции, объясняющие, что делать, если лифт падает. Забудьте их. И даже не потому, что предпринять-то в таких случаях нечего. Они не понадобятся, так как такая ситуация практически невозможна. Любые современные лифты, помимо нескольких мощных стальных тросов, контролируются множеством электронных и механических способов защиты, а также системой регулирования скорости. «Падения», описанные в прессе, — это и есть экстренные срабатывания защиты. Но даже в этих редких случаях вашему здоровью ничего не грозит.

«В самолете нельзя использовать телефон»

Этот миф настолько плотно укоренился в обществе, что у мобильных гаджетов есть так называемый режим полета, чтобы, не дай бог, не помешать устройствам самолета. Только вот нет убедительных доказательств такой опасности. И многие авиакомпании даже не запрещают пользоваться связью в самолете, в том числе Федеральное авиационное управление США. Вспомните, насколько дотошно служба безопасности аэропорта всех проверяет. Если бы это действительно представляло серьезную угрозу, у людей бы просто забирали все гаджеты, а не полагались на их сознательность. Однако не стоит забывать об удобстве других пассажиров, если без звонка можно обойтись.

«Челка портит зрение»

Возможно, вы читали, что челка может привести к косоглазию, но это очередной миф. В теории такое действительно возможно, но только если совпадут 2 фактора: речь идет о ребенке с формирующейся зрительной системой, а сама челка наглухо закрывает ему один глаз всегда, когда он бодрствует. Представить такое трудно. Люди, у которых была длинная челка, знают, что ее невозможно игнорировать, не отбрасывать и не поправлять.

«ГМО вредны для здоровья»

Органический огурец и генетически модифицированный.

Тема генетически модифицированных организмов давно является предметом споров, но давайте поставим точку: нет никаких научных исследований, доказывающих их вред. Все выступления конспирологов на эту тему научно не обоснованы. ГМО уже очень давно на рынке, и их потребляет каждый, кто покупает еду в супермаркетах, однако никто ни капли от этого не страдает. Все генетически модифицированные продукты проходят проверки на безопасность и только потом выходят на рынок. От того, что люди научились работать с ДНК, все только в выигрыше. Модифицированные организмы крупнее, их не поражают болезни, они дают больший урожай, что существенно снижает затраты на выращивание, а значит, и цену готового продукта.

«Летать на самолетах опасно»

Риск авиакатастрофы — 1:20 млн полетов, но вести о каждой из них тут же разносятся по всей планете. Возможно, поэтому мы так боимся самолетов, ведь к авариям на других видах транспорта мы уже привыкли. Например, по дороге в аэропорт намного выше вероятность попасть в аварию, чем во время полета вокруг Земли. Впрочем, даже если это произойдет, то вы, скорее всего, выживете. Если оценивать именно риск смерти от той или иной причины, то для авиакатастрофы это 1:9 821, а для автокатастрофы — 1:114.

«Закрой окно, а то простынешь»

Открытое окно и долгое пребывание на холоде сами по себе не заставят вас заболеть. Простуда — это инфекционное заболевание, то есть вызванное вирусами или бактериями. Холод действительно повышает риск, но, предположительно, потому, что снижается иммунитет, понижается влажность воздуха и люди реже проветривают помещения.

«Не играй, а то глаза посадишь»

Если сутками залипать в видеоигры, то глаза, безусловно, будут перенапрягаться, но это произойдет даже при просмотре фильма или серфинге в интернете. Глаза тоже обладают мышцами, которые могут уставать, однако если играть в видеоигры умеренно, то эффект получится как от тренировки. Таким образом, игры могут улучшить зрительные способности, помочь в восстановлении после операции. Когда-нибудь они могут стать частью лечения.

«Не кипяти воду повторно»

Кипячение воды меняет ее химический состав, и это хорошо, так как выкипают опасные газы и летучие соединения. Однако вряд ли кто-то из нас не слышал утверждения, что повторное кипячение лишь концентрирует в ней опасные вещества. Оно небезосновательно, но полностью игнорирует смешные масштабы проблемы. Если из 1 л воды вы в результате кипячения получили всего 1 кружку, то тяжелые вещества, которые не ушли с паром, останутся там. Однако если вода изначально была безопасна, то опаснее она от этого не станет. Говорить о возможных проблемах можно, только если выпарить 10 тыс. л воды и получить из них 1 кружку. Тогда там вполне может остаться такое количество веществ, что организму человека будет трудно с ними справиться.

«Пираньи съедают людей»

Хотя пираньи часто описываются как чрезвычайно агрессивные, на деле они пугливы и редко нападают на человека. Исключения бывают, когда рыба находится в стрессовой ситуации или у человека имеется открытая рана. Но места повышенного риска всегда обозначаются, а в некоторых случаях доступ к ним перекрыт. Как правило, нападения приводят лишь к незначительным травмам, смертельных случаев — считаные единицы.

«Пауки опасны»

Арахнофобия, как и все другие фобии, иррациональна. Даже немногочисленные ядовитые виды пауков, несмотря на плохую репутацию, не представляют серьезной опасности для человека. Да и живут они обычно не рядом с людьми. Печально известная черная вдова тоже относительно безвредна. Сильным ядом обладают только зрелые самки, но и они за последние десятилетия не унесли ни одной жизни, хотя кусаться не стеснялись. Самым ядовитым считается банановый паук. Но из 7 тыс. укушенных только 2 % нуждались в медицинской помощи, а погибли всего несколько.

«Надевай шапку, а то менингит подхватишь»

Менингит бывает либо инфекционный (бактерии, вирусы, паразиты, амебы), либо неинфекционный (травмы головы, рак, операция, лекарства). Надетая шапка от перечисленного не спасает, но спасает от переохлаждения, которое опасно для иммунитета. Назло бабушке уши лучше не морозить: не оценит.

«Микроволновая энергия опасна»

Мифы об опасности микроволн уже так давно развенчаны, но некоторые люди до сих пор продолжают в них верить. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что опасаться излучения не стоит. Влияние на продукты тем временем не хуже, чем при других способах приготовления пищи, а иной раз даже лучше. Другое дело, что не каждая пластиковая посуда подойдет для СВЧ-печи. Из пластика действительно могут выделяться опасные вещества и проникать в пищу. Лучший способ свести риски к минимуму — использовать другие материалы, например керамику. Если же вы все-таки не можете отказаться от пластиковых контейнеров, то лучше избегать старых и поврежденных.

«Нельзя оставлять вентилятор включенным на ночь»

Приблизительно в 1920-х годах в Южной Корее родилось поверье о том, что включенный вентилятор, оставленный на ночь в закрытой комнате, может привести к летальному исходу. C тех пор оно распространилось по всему миру, а корейцы начали выпускать вентиляторы с таймером. Было множество попыток научно обосновать этот миф, но толком ничего не получилось. Если говорить об очень холодных или очень теплых закрытых комнатах со включенным вентилятором, то у человека, который испытывает проблемы со здоровьем, это немного повысит риск гипер- или гипотермии. Однако спать в таких условиях не рекомендуется и без вентилятора, да и вряд ли кто-то по доброй воле на это пойдет.