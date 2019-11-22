13 вещей, которые считаются постыдными только в России

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Менталитет — сильная штука. Он во многом определяет то, как мы воспринимаем мир: что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя. Вещи и явления, которые для нас уже вообще ни в какие рамки, иностранцу могут показаться нормой. И так во всем: в одежде, еде, привычках и ценностях.

Мы в AdMe.ru решили составить список вещей, которые для человека, выросшего в России, считаются чем-то постыдным, а в других странах — нормой.

1. Гуманитарное образование

Шутки о филологе за кассой в McDonald’s вечны. И рождаются они из советских убеждений о том, что «нормальный человек должен на заводе работать» (строить ракеты / лечить людей / изобретать лекарство от всех болезней). Влияет и то, что гуманитарию в России сложно найти работу. В западных странах стереотип о бесполезном философе уже угас: на изучение литературы выделяются гранты, а преподавателям платят зарплату такую, как у айтишников.

2. Анонимные группы поддержки

В сознании русского человека анонимные собрания, где можно поделиться своими проблемами с другими людьми, тесно связаны с алкоголем и наркотиками. А вот в США группы поддержки очень популярны и затрагивают самые разные психологические проблемы (например, существуют группы для людей с депрессией, для тех, кто потерял близкого человека, или для переживших нападение).

3. Леопардовый принт

Анималистичные принты вызывают у русских в лучшем случае недоумение. Леопардовое платье или сапоги считаются почти синонимом «легкого поведения» или неоправданной претензией на роскошь. В западном мире «пятнистый» принт успешно держится в трендах и его с удовольствием носят. Особенно любят леопардовую обувь — балетки, сапоги и даже туфли «на выход».

4. Нежелание готовить еду самостоятельно

Домашняя еда — для русских святое: в памяти живы бабушкины пирожки и мамин обед из 3 блюд. Считается, что мужчина, который заказывает еду в службе доставки, просто одинок. А на равнодушную к готовке девушку часто смотрят неодобрительно. К тому же котлетка с пюрешкой выйдет дешевле пиццы да и здоровее. В западных странах сейчас, напротив, дома почти не готовят, если только кулинария не хобби, — считают это тратой драгоценного времени.

5. Посещение психолога

Стремление ревностно охранять свои душевные переживания заложено в нас культурой. В одной русской литературе огромное внимание уделяется внутреннему конфликту, которым герой не может поделиться. Посетить психолога — это доверить свои слабости чужому человеку, в России так не принято. Мы уверены, что справимся самостоятельно. А вот на Западе, особенно в США, почти половина взрослого населения спокойно (и самое главное, продуктивно) изливает душу специалисту.

6. Яркие волосы и татуировки у пожилых людей

У нас даже неформальной молодежи частенько достается от старшего поколения. А уж людей в возрасте, которые самовыражаются через внешность, днем с огнем не сыщешь. Окрашенные в яркие цвета волосы ассоциируются с ветреностью, а тату — вообще с чем-то криминальным. За пределами России, кстати, бабуля с яркими волосами или дедушка с наколкой, скорее всего, вызовут улыбку.

7. Отсутствие высшего образования

Пока американские школьники строят планы на gap year (свободный год между выпуском из школы и поступлением в вуз), российских выпускников пугают «бездипломной» работой дворника. В России человек без высшего образования часто считается неудачником, а «корочка» якобы решает все. В Европе и США, где в образование придется вложить не один десяток тысяч долларов, более спокойное отношение к тем, кто выбрал для себя иной путь.

8. Отсутствие собственной квартиры и машины (и стремления их приобрести)

Для нас очень важны амбиции и надежность человека, особенно в том, что касается материального достатка. Собственные квартира и машина означают стабильность, к их владельцу и доверие выше. Конечно, от студента таких благ никто не ждет, но если уже работаешь, то пора и задуматься. У американцев, напротив, принято арендовать квартиру и машину — работает принцип совместного потребления.

9. Лакированные элементы гардероба

В России есть негласная установка, что такие вещи выглядят вульгарно. Лакированные сумки и туфли (особенно в комплекте) кажутся нам дешевкой. На Западе даже не думают отказываться от этого тренда. Бум на лакированные аксессуары, одежду и обувь начался в 2018 году и не угас до сих пор: например, в Chanel уже приготовили целые комплекты лакированной одежды и аксессуаров на зиму.

10. Мужские эпатажные прически

В большинстве городов России на парня с дредами или афрокосами посмотрят как на инопланетного пришельца. «Приличный» русский обязательно должен быть коротко пострижен. А вот за океаном мужчины с экстравагантными прическами вызывают восхищение: им даже посвящают целые модные показы.

11. Отсутствие серьезных отношений в возрасте 30+

Для русских не построить семью к 30 годам — тревожный звоночек. Осуждать не осуждают, но сочувственных взглядов не избежать. Семья в России — одна из основных традиционных ценностей, и тех, кто откладывает этот обязательный пункт жизненного плана, попросту не понимают. Тем временем в Европе средний возраст вступления в брак уверенно растет, например в Швеции сейчас женятся в 36 лет.

12. Одежда из секонд-хендов и бижутерия вместо драгоценностей

Сейчас в России постепенно сходит на нет стремление к роскоши. Но факт остается фактом: многие русские, особенно старшее поколение, смотрят на одежду «с чужого плеча» и украшения из масс-маркета как на признак финансового неблагополучия и безвкусицу. И пока Запад затаривается вещами из секонда «на один сезон» и хранит драгоценные металлы в сейфах, мы выбираем по принципу «дорого, но надолго».

13. Спортивные штаны за пределами спортзала

Удобная мода на треники набирает обороты, но для большинства русских людей все равно неприемлемо надеть их куда-то, кроме как на тренировку, а тем более «в свет». В Европе и США сложилось другое мнение: спортивную одежду могут надеть даже звезды на красную дорожку.