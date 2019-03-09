13 вещей, которые редко покупают богатые люди, а бедные ради них берут кредиты

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Если вы давно пытаетесь погасить все долги и начать откладывать, но ничего не выходит, то настало время пересмотреть свое отношение к тратам. Всех успешных людей — бизнесменов, инвесторов, миллиардеров — объединяет очень прагматичное отношение к расходам.

Напрасно кто-то думает, что богатые люди любят сорить деньгами. Мы в AdMe.ru проанализировали, что пишут о миллиардерах разные издания по всему миру, и обнаружили несколько категорий покупок, на которые состоятельные и успешные предпочитают денег не тратить. В отличие от нас с вами.

Импульсивные покупки

Взять симпатичную, но ненужную вещь со скидкой и, придя домой, об этом пожалеть: с кем не случалось? Все мы порой тратим деньги на импульсивные покупки, и это невыгодно отличает нас от миллиардеров, которым лишние джинсы как раз погоды не сделают. Но, как сказал инвестор и миллиардер Уоррен Баффет: «Если мы будем покупать то, что нам не нужно, вскоре придется продавать вещи, которые нам необходимы». Эффективный способ избежать трат на ненужное — составлять список покупок перед походом в магазин.

Дорогая недвижимость

Покупка элитного жилья по завышенной стоимости — сомнительная инвестиция. Богатые люди, наоборот, предпочитают скупать перспективную недвижимость за бесценок, чтобы получить прибыль, когда она вырастет в цене.

Расширенные гарантии

На предложения расширенной гарантии при покупке новой техники чаще соглашаются люди со скромными доходами: именно они больше переживают из-за того, что вещь может быть испорчена, и в итоге переплачивают. Хотя, по данным U. S. News Money, гарантии от производителя бывает более чем достаточно.

Одежда и обувь элитных брендов

Миллионеры могут себе позволить роскошную одежду из новых коллекций самых дорогих дизайнеров, но если их жизнь не связана с частыми выходами в свет, то они предпочитают этого не делать. Вспомните, как одевался Стив Джобс. Часы Билла Гейтса стоят $ 10, Роман Абрамович не считает зазорным появиться на публике в футболке за 700 руб., а жена наследника британского престола часто выходит в свет в одежде масс-маркета.

Последние версии гаджетов

Состоятельный человек не станет гнаться за последней моделью смартфона или часов, даже если их гаджет уже вышел из моды, потерял вид или морально устарел. Миллионеры используют другой механизм принятия решений о покупке: они просчитывают, насколько целесообразна будет данная трата в настоящее время. Стремительно дешевеющая электроника редко оправдывает затраченные средства.

Кредиты, комиссии и штрафы за отложенные платежи

Богатые люди не берут кредиты и не тратят деньги на штрафы, пени и комиссии по одной простой причине: они всегда платят вовремя, не допуская просрочек. Долларовый миллиардер, инвестор Марк Кьюбан сказал: «Если вы используете кредитную карту, вы просто не хотите быть богатым».

Много модных игрушек детям

Люди со средним достатком нередко балуют своих детей, заваливая их комнаты модными игрушками, которые те выпрашивают в магазинах. Дети миллионеров с таким подходом в игрушках бы просто утонули. Состоятельные люди предпочитают обоснованные траты и не покупают новую куклу только потому, что ее показали в рекламе.

Нездоровая еда

Самое главное отличие меню миллионера от того, чем обычно питается человек со скромными доходами, — вовсе не стоимость продуктов. Богатые люди буквально помешаны на здоровом питании. Они могут употреблять те же крупы и овощи, что и простые смертные, но вряд ли станут есть шаурму, гамбургеры, картошку фри и салаты, обильно политые майонезом, из отдела готовой еды в супермаркете.

Представительские расходы

Сюда можно отнести затраты на создание имиджа богатого и успешного человека. Проще говоря, на пускание пыли в глаза. На шикарные банкеты, перелеты бизнес-классом, новые автомобили люди, которые хотят казаться богаче, выбрасывают огромные суммы. В то время как по-настоящему успешные часто живут очень скромно. Например, основатель IKEA Ингвар Кампрад летал экономклассом и ездил на стареньком «Вольво», а королева Англии Елизавета II экономит электричество в Букингемском дворце.

Дополнительное образование для детей

Люди со средним достатком нередко нанимают своему чаду разных учителей. Одни делают это с надеждой раскрыть талант, который подарит ему билет в счастливую безбедную жизнь. Другие считают, что с помощью репетиторов ребенок лучше усвоит материал. Богатые люди, опираясь на личный опыт, знают, что дополнительные уроки — не гарантия финансового успеха в будущем, и позволяют детям наслаждаться детством.

Экстрасенсы, гадалки и предсказатели

Согласно исследованиям, клиентами гадалок становятся люди, которые не обладают высокими аналитическими способностями. А ведь это едва ли не ключевое качество на пути к богатству и успеху. Кроме того, успешные люди верят в собственные силы, помощь потусторонних им просто ни к чему.

Тренинги личностного роста

Небогатые граждане, у которых не складывается карьера или личная жизнь, — главная мишень недобросовестных лайф- и бизнес-коучей. О бесполезности подобных тренингов много говорилось после визита в Москву Тони Роббинса, который за свое выступление получил $ 1 млн, при этом самые дешевые билеты стоили 30 тыс. руб. Однако до сих пор находится немало желающих прокачать свои навыки. Понять, стоит ли на это раскошеливаться, можно, изучив биографии известных миллиардеров: вряд ли мы найдем хотя бы одну историю о том, как человек разбогател, выкидывая деньги на подобные мероприятия.

Модные тенденции в дизайне интерьера

Новые отделочные материалы и фасоны мебели появляются едва ли не каждый месяц. Представители среднего класса, следуя последним тенденциям, тратят деньги на то, что модно в данный момент. Через несколько лет их интерьер уже выглядит неактуально: обои в цветочек никто не покупает, в моде яркий геометрический орнамент. Пора все менять! Если посмотреть на интерьеры богатых людей, часто невозможно понять, сколько им лет. Крашеные стены, беленый потолок и деревянный или плиточный пол — проверенный веками вариант.

Изменить финансовые привычки сложно: попутно придется пересмотреть сложившийся образ жизни, внести коррективы в свое мировоззрение. От каких трат вы бы могли отказаться с легкостью, а какими не готовы пожертвовать даже ради светлого будущего?