13 обычных вещей, которые изначально были придуманы для других целей

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Многие вещи прямо как люди: у них есть история, интересные штрихи и даже секреты. А мы чему-то не придаем значения или не замечаем, а что-то используем не так, как сперва задумывалось. AdMe.ru нашел 13 интересных вещей, об изначальном предназначении которых вы, скорее всего, не догадывались.

Кольцо

Кольцо, без которого сейчас обходятся мало какие руки, — красивое украшение или признак семейного положения в обществе. Но до этого оно имело более практическое назначение. В древности знать использовала кольцо как печать. Лучники использовали кольца, чтобы защитить кожу пальцев от тетивы, а швеи — от иглы. Позднее кольцо начало демонстрировать социальный статус своего владельца: например, только знатные люди могли носить золотые кольца, простолюдинам это запрещалось.

Отверстия в наушниках EarPods

У отверстий в корпусе наушников есть важная миссия — они позволяют воздуху проходить внутрь динамика, что увеличивает давление на низких частотах. Если вам (как и нам) не очень понятны все эти слова, нестрашно. Главное, что следует знать — басы звучат глубже и звук в принципе становится качественнее. Нам это и нужно.

Одеколон

Сегодняшний мужской парфюм изначально употреблялся как лекарство. Кельнская вода была каким-то чудом: и противоядие, и средство от блох и даже лекарство от чумы. Питье в то время отличалось от употребления алкоголя во время сухого закона: пациенты принимали лишь по 5 капель на стакан воды.

Шип на крышечке тюбика

Такую небольшую острую выпуклость в крышечках тюбиков зубных паст и кремов мало кто замечает. А между тем они там не просто так: с их помощью можно проткнуть защитную пленку. Ну что же, теперь не нужно бегать по всему дому в поисках ножниц.

Каблук

Многим уже известно, что на самом деле давным-давно каблуки носили мужчины, а не женщины. Но мало кто знает, что и они это делали вовсе не из-за моды. Первыми «испытателями» каблуков стали офицеры: каблук хорошо крепился в стремени при верховой езде. А далее мода перешла из военной сферы в светскую.

Круглое отверстие в линейке

Как мы любили обводить небольшую круглую дырку на линейке! И наверняка не мы одни думали, что она для этого и предназначена — эдакий геометрический бонус. Однако все гораздо проще. Отверстия в линейках делали, чтобы их удобно было вешать на стену. А мы тут со своими органайзерами...

Тени для век

Средство для макияжа в современном мире в прошлом защищало глаза от палящего солнца. В жарких странах использовали сурьму, чтобы защитить веки от ожогов. Участники морских путешествий наносили жженую пробку, чтобы защититься от лучей, отраженных волнами.

Отверстия в головах человечков Лего

Отверстия в фигурках Лего, оказывается, тоже выполняют важную функцию: они защищают ребенка от удушения. Если малыш вдруг проглотит деталь, эти дырочки дадут возможность воздуху поступать в легкие, и риск задохнуться значительно уменьшится.

Спам

Спам довел нас до того, что мы начали выделять ему отдельную вкладку в электронной почте и поселили в соцсетях в виде волшебной кнопки «это спам». А раньше он был всего-навсего...ветчиной. Во время Второй мировой войны армия потребляла консервированный продукт, а вот после войны залежи ветчины было некуда девать. Товарный знак SPAM (от последних слов «SPiced hAM») был везде: на радио, в газетах и на улице, и вскоре слово «спам» стало нарицательным.

Футболка

Футболку, которую сейчас носят и мужчины, и женщины, и дети, и даже домашние животные, раньше использовали только мужчины, и то в качестве нижнего белья: бойцы носили футболку под своим обычным обмундированием. Позднее ношение футболки считалось «бунтарством», и лишь к 80-м годам футболка стала полноправной частью повседневного гардероба.

Волнистый край невидимки

А вы тоже закрепляете заколку волнистой стороной вверх? На самом деле, если закрепить невидимку волнистой стороной вниз, она будет лучше держаться. Но все же девушки разделились на два лагеря: те, кто закрепляет заколку гладкой стороной вниз, считают, что так ее удобнее направлять.

Бензин

Бензин, конечно, не совсем «изобрели», но началось все с «самодвижущегося экипажа с двигателем внутреннего сгорания». Именно такой первый автомобиль запатентовали Готтлиб Даймлер и Карл Бенц — немецкие инженеры-конструкторы. Бензин, который они использовали в своем проекте, раньше продавался в аптеках как пятновыводитель и антисептик.

Изогнутые крылья самолета

Такие законцовки имеют специальное название — винглеты. А нужны они совсем не для эстетики, как многие из нас думают. Когда самолет движется, он создает небольшие торнадо из-за разницы давления между верхней и нижней частями крыла. Такие явления могут быть опасны как для самолета, который образует воронку, так и для следующего самолета. Винглеты же уменьшают образование таких мини-торнадо.