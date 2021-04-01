13 трюков для собеседования, благодаря которым эйчары выстроятся к вам в очередь

Специалисты утверждают, что 90% любого разговора забывается через 48 часов. Остается только произведенное впечатление. Чтобы получить работу мечты, нам нужно понравиться специалисту по найму. И дело не только в том, что мы ему скажем, но и в том, как именно мы это сделаем.

AdMe.ru любит вдохновение во всех его проявлениях и потому с радостью расскажет, как очаровать хедхантера и получить заветную должность.

1. Успокойте шалящие нервы, немного обхитрив свое тело

Исследования психологов показывают, что мы можем заставить себя выглядеть более уверенными в стрессовой ситуации. Достаточно на пару минут принять позу силы. Перед собеседованием расправьте плечи, расслабьте спину, приподнимите подбородок или просто полностью облокотитесь на спинку стула. Пусть ваше тело примет положение победителя, это поможет.

2. Убедитесь, что макияж вас не подведет

Мягкий естественный макияж — то, что вам нужно, на собеседовании лучше не выделяться с помощью косметики. Нанесите на лицо немного корректора с зеленоватым оттенком. Он не будет заметен, но защитит от возможных покраснений, если в стрессовой ситуации кровь начнет приливать к щекам. А пудра скроет нежелательные капельки пота. Откажитесь от накладных ресниц и используйте водостойкую тушь. В качестве подводки лучше подойдет не четкий лайнер, а мягкий карандаш. Красная помада допустима, но при условии, что губы выглядят идеально и являются единственным ярким акцентом в вашем образе. Бесцветный блеск или бальзам для губ — это все же наиболее универсальный и надежный вариант.

3. Заранее подумайте об одежде

Не ограничивайте свой деловой гардероб только темными цветами. Сделать образ чуть более интересным может базовая вещь умеренной расцветки хаки или воротник мандаринового цвета, выглядывающий из-под блейзера. Кстати, блейзер (например, синий) — отличный вариант и для мужчин. Он, как и темный пиджак, выглядит стильно и профессионально, но при этом менее формально, более свежо и универсально — к нему проще подобрать по цвету рубашку, брюки и обувь. Сочетать можно не только цвета, но и текстуры, узоры. Также не забывайте о крое и посадке одежды: выбирайте то, что хорошо на вас смотрится и выглядит современно.

4. Подберите аксессуары, которые придадут вам уверенности

Сумка, обувь, украшения завершат ваш образ и помогут выглядеть уверенно и профессионально (что не ускользнет от наблюдательного интервьюера). При подборе аксессуаров лучше следовать правилу «меньше = лучше». Женщинам лучше отказаться от объемных сережек и обилия браслетов, а мужчинам лучше оставить только часы и обручальное кольцо. Обувь должна быть аккуратной и деловой: как вариант — туфли-лодочки с закрытым носком для женщин и ботинки на шнуровке или слипоны для мужчин. Прическа и лак для ногтей не должны быть кричащими. Перед выходом из дома еще раз оцените свой внешний вид. Мы собрали общие рекомендации, в каждом конкретном случае стоит учесть вашу профессиональную отрасль: в модном издательстве и административном органе разный дресс-код.

5. Удостоверьтесь, что знаете имя менеджера по найму, и не отвлекайтесь в момент знакомства

Во время подготовки к собеседованию, помимо сведений о компании, освежите в памяти или узнайте, как зовут рекрутера. Если вы не уверены в имени, будьте внимательны — перед началом беседы сотрудник еще раз представится. Обращение по имени поможет установить личный контакт с рекрутером и повысит ваши шансы на получение работы.

6. Рассказывайте о своих достижениях четко и без стеснения

Чем более четким будет ваш ответ, тем лучше. Заранее вспомните ситуации, в которых вы проявили себя молодцом, и подготовьте план короткого рассказа. Специалисты по найму рекомендуют использовать STAR-метод (ситуация — задача — действие — результат): он поможет вам создать сюжетную линию, максимально понятную для вашего собеседника. Рассказывайте именно о вашем вкладе в решение проблемы, не преувеличивайте и не скромничайте. Если это возможно, подкрепляйте результаты своей работы цифрами — расскажите, на сколько процентов увеличились продажи с вашим приходом в компанию или сколько новых подписчиков получил инстаграм-аккаунт бренда после того, как вы стали его вести.

7. Говорите о своих недостатках как о своих достоинствах

Будьте готовы ответить на вопрос о ваших слабых сторонах. Вы удивитесь, но это может расположить рекрутера к вам гораздо сильнее, чем список ваших достоинств. Эйчар действительно хочет понять, как вы справляетесь с трудностями на работе. Главное — продемонстрировать, что вы знаете о своих недочетах, адекватно их оцениваете и работаете над ними. Но не переусердствуйте с самокритикой: ваш ответ должен помочь вам получить место, а не потерять его.

8. Не бойтесь демонстрировать чувство юмора

По статистике, 79 % финансовых директоров считают, что чувство юмора сотрудника помогает ему вписаться в корпоративную культуру. Важно не переусердствовать, а показать будущему работодателю, что вы представительны и с вами легко ладить. Компании не любят «трудных» сотрудников, требующих к себе особого подхода. Смейтесь над собой или комментариями менеджера по персоналу (если, конечно, это уместно). Просто будьте дружелюбны и остроумны.

9. Используйте жесты, чтобы закрепить сказанное

Важно принять открытую позу. Руки лучше не прятать в карманы или под стол, а держать их в зоне видимости вашего собеседника. Опытные рекрутеры замечают, когда соискатель свободно жестикулирует — это помогает ему донести свои мысли до слушателей и продемонстрировать свой положительный настрой. Язык тела и положение рук в частности говорят о многом. Открытые ладони указывают на вашу искренность, соединенные кончики пальцев — на уверенность, а постукивание пальцами по столу — на нервозность. Попробуйте заранее отметить, какой жест для вас характерен в стрессовых ситуациях, и постарайтесь избежать нежелательных последствий на собеседовании.

10. Меняйте интонацию, чтобы воодушевить рекрутера своей речью

Даже самые важные слова могут утонуть в монотонной речи. Ваш собеседник может заскучать и периодически отключаться. Не забывайте менять силу голоса, скорость речи, диапазон и интонационную окраску. Это придаст вашим словам яркость и убедительность и воодушевит слушателей. От того, как мы умеем доносить свои мысли до других, зависит то, как нас понимают и принимают не только хедхантеры, но и руководство и коллеги по работе.

11. Кивайте, когда это уместно

Кивок головой — один из мощных способов проявления реакции. Он, как и поклон, указывает на принятие говорящего и согласие с ним. Кивок — это ритуал, который подтверждает статус говорящего, причем чаще его используют женщины. На собеседовании можно испытать следующую тактику: используйте кивок во время рассказа о своих сильных сторонах, это может спровоцировать эйчара кивнуть вам в ответ. Тем самым он продемонстрирует свое согласие с вами и принятие того, о чем вы будете говорить.

12. Не начинайте обсуждение зарплаты первым

Исследования показали, что 73% работодателей ожидают, что кандидаты будут вести переговоры о зарплате во время процесса найма. Логично, ведь нам, безусловно, хочется получить эту информацию сразу. Однако специалисты не советуют поддаваться этому желанию и задавать вопросы о зарплате на первом собеседовании. Если эйчар не поднимает эту тему, займите выжидательную позицию, чтобы как следует присмотреться. Если вас попросят назвать желаемый уровень зарплаты на ранней стадии, вполне нормально сказать, что вы гибки и хотите узнать больше о работе и связанных с ней обязанностях. Помните, что вам стоит оценить не только объем оплаты на новом месте, но и все бонусы и льготы, которые вы там получите.

13. Резюмируйте встречу

Лучше всего запоминаются первые и последние моменты встречи. Поэтому важно, как пройдет завершение собеседования, из каких слов и жестов оно будет состоять. Оставайтесь энергичным и доброжелательным. Можно поблагодарить эйчара за уделенное время, еще раз выразить свою заинтересованность в работе. Хорошим вариантом будет подвести итоги беседы и заложить между строк мысль о том, что вы именно тот специалист, который нужен компании (это ли не главный вывод?).