13 стран, в которых женщины получили равные права с мужчинами только в XXI веке

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Активная борьба за права и свободы женщин началась еще в XIX веке, но даже сегодня в развитых странах прекрасная половина человечества не всегда имеет равные условия жизни по сравнению с мужчинами. К счастью, ситуация меняется. Сейчас женщинам открыт доступ в парламенты многих государств, что позволяет им продвигать и принимать законы, которые призваны улучшить жизнь простых людей.

Мы в AdMe.ru выяснили, в какой стране у женщин в новом веке появилось больше свободы, и искренне за них порадовались.

1. Чили

Развод был легализован в Чили лишь в 2004 году. До принятия нового закона чилийские пары могли аннулировать брак только через регистратора актов гражданского состояния, но это не давало им права на законный развод.

2. Испания

Законопроект 2009 года декриминализировал аборты в Испании, сделав их легально доступными для женщин. До внесения поправок в закон испанки могли прерывать беременность только по медицинским показаниям в случае угрозы своей жизни.

3. Франция

Только в 2013 году во Франции официально разрешили брать фамилию своего супруга после замужества. До принятия нового закона француженки часто использовали фамилию своего мужа в повседневной жизни, но это не имело юридической силы.

Франция в 2018 году объявила вне закона свист в адрес женщины на улицах и в общественном транспорте. Теперь за подобное правонарушение любвеобильным и невоспитанным мужчинам грозит штраф в размере 750 евро.

4. Турция

Парламент Турции отменил в 2013 году запрет на ношение женщинами брюк в законодательном собрании страны.

5. Саудовская Аравия

В 2008 году иностранкам в Саудовской Аравии разрешили входить в гостиницы без сопровождения близкого родственника, но при наличии документа, удостоверяющего личность.

Саудовским женщинам впервые разрешили ездить на велосипедах в 2013 году, но только в парках и под присмотром родственников мужского пола.

6. Индия

В 2014 году индийский семейный суд в Мумбаи постановил, что если муж запрещает своей жене ходить в джинсах или заставляет ее носить сари, то это может быть веским основанием для развода.

Верховный суд Индии в 2018 году отменил запрет для женщин в возрасте от 10 до 50 лет на посещение храма Сабаримала, который действовал с 1991 года.

7. Швейцария

В 2004 году в Швейцарии женщинам разрешили пилотировать истребители. Фанни Чолле (Fanny Chollet) стала первой девушкой в стране, которая села за штурвал боевого самолета.

8. Израиль

Иерусалимский суд в 2017 году постановил, что работники авиакомпаний не могут просить пассажирок менять свои места лишь только потому, что этого хотят мужчины.

9. Тунис

В 2017 году в Тунисе был отменен закон, запрещающий мусульманским женщинам выходить замуж за немусульман.

10. Филиппины

На Филиппинах с 2017 года официально запретили обязывать женщин носить на работе высокие каблуки.

11. Исландия

В 2018 году в Исландии вступил в силу закон, требующий от государственных учреждений и компаний равной оплаты труда в отношении мужчин и женщин. За невыполнение этого требования руководству компаний грозят высокие штрафы.

12. США

Новый закон в штате Калифорния обязывает, чтобы к концу 2019 года в совет директоров всех компаний входила хотя бы одна женщина. А уже к 2021 году число женщин и мужчин в руководстве крупных корпораций планируется сделать равным.

13. Китай

В начале 2019 года в Китае была выпущена правительственная директива, запрещающая работодателям размещать вакансии со словами «только для мужчин» или «желательно мужчины». При устройстве на работу теперь нельзя спрашивать китаянок об их планах по вступлению в брак, рождению детей или требовать от женщин пройти тест на беременность.