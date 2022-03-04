13 доказательств того, что новое в моде — это просто хорошо забытое старое

Мы часто радуемся или печалимся, когда в моду входят вещи, бывшие популярными 10 или 20 лет назад. Но при создании новых нарядов дизайнеры зачастую вдохновляются трендами, от которых нас отделяют столетия или даже тысячелетия. Так, одежду, украшенную бахромой, носили еще шумеры, а платья с прорехами считались шиком при дворе Тюдоров.

Мы в AdMe.ru внимательно просмотрели историю моды и отыскали детали туалета и фасоны, которые кочуют из одного века в другой, а мы этого и не замечаем.

Мода на юбки-брюки появилась еще в конце XIX века

В 1890-х годах женщины увлекались различными видами спорта. Одним из самых популярных была езда на велосипеде. Правда, все удовольствие портила одежда. Кататься в широких юбках было не только неудобно, но и опасно. Поэтому портнихи придумали новую деталь туалета: юбки-брюки, которые были компромиссом между соблюдением правил приличия и комфортом. Такие модели пользуются популярностью до сих пор.

Турнюры до сих пор можно увидеть на свадебных торжествах и ковровых дорожках

Во 2-й половине XIX века на смену пышным кринолинам пришли турнюры. Для создания необходимого силуэта дамы укрепляли чуть ниже талии специальную подушечку. Эти элементы окончательно вышли из моды в начале прошлого века и при создании современной одежды практически не применяются. Хотя похожие наряды можно увидеть на показах именитых кутюрье. Турнюры используют при создании свадебных туалетов или вечерних нарядов.

Бахрому носят со времен шумеров

Во времена шумеров женщины и мужчины носили каунакес. Это была многоярусная юбка или платье, украшенное бахромой. Чтобы материал был похож на натуральный мех, пучки скрученной пряжи или шерсть пропускали сквозь полотно. Такая одежда зачастую открывала одно плечо. Шумерские мотивы до сих пор можно увидеть в коллекциях современных модельеров.

Мода на рваную одежду появилась еще в эпоху Возрождения

В XV веке знатные особы щеголяли в одежде с прорехами. Разрезами украшали любые детали туалета, включая обувь. Но чаще всего это модное веяние затрагивало именно рукава. Сквозь искусственно проделанные дырки виднелась нижняя сорочка. При этом некоторые блюстители нравов считали такие платья неприличными. Рваная одежда вновь снискала популярность в 70-х и 80-х годах прошлого века с появлением панк-стиля.

Пышные рукава не теряют популярности последние 100 лет

Дамы носили пышные рукава на протяжении многих веков. В XIX веке в моду вошел новый силуэт — гиго, или «бараний окорок». Его отмечал большой объем в районе предплечья и иногда приподнятый окат. Затем деталь туалета постепенно сужалась, плотно охватывая руку в области запястья. На пошив одного такого рукава иногда требовалось больше 2 м материи. Некоторым барышням из-за таких рукавов было сложно проходить в дверные проемы и пользоваться руками. Часть модных критиков потешалась над данным трендом. Несмотря на это, объемные рукава не потеряли актуальности и в наши времена.

Фальшивые рукава вошли в моду в начале XIX века

Эта деталь туалета существовала и до 1810 года, но обычно ее шили из того же материала, что и платье. А вот позднее в моду вошли рукава, созданные из другой ткани или иной расцветки. Такие рукава надевались под или поверх основных. Правда, в те времена они пришивались к остальному наряду. Теперь же их можно крепить прямо к предплечьям.

Благодаря появлению новых фабрик дамы смогли щеголять в изделиях из кружева и тюля

Промышленное производство кружевных тканей породило моду на платья с чехлом и прозрачные рукава. Изготовить богато украшенный материал на станках того времени было сложно, поэтому полотно расшивали вручную. Легкие прозрачные чехлы покрывали более плотные и тяжелые материалы. Из газа и тюля делали пристяжные рукава, которые одевались поверх коротких и более плотных рукавов-фонариков. Подобные туалеты до сих пор можно увидеть на красных дорожках и подиумах.

Многослойные одежды в Средневековье носили только знатные барышни

В эпоху Средневековья дамы носили платья различных фасонов. Однако одной из примет этого времени была многослойность в одежде. Чем более знатной была женщина, тем больше слоев одежды она могла на себя надеть, используя при этом роскошные ткани. Одним из популярных вариантов был облегающий наряд, иногда перевязанный поясом. Поверх нижней рубашки одевали сюрко — предмет туалета, украшенный вырезами и проймами, которые демонстрировали нижние слои. В дополнение к платью порой шел плащ. Средневековые тренды до сих пор можно заметить и в современных нарядах.

Средневековая мода на пришитые рукава до сих пор актуальна

В конце XV — начале XVI века рукава часто крепились к основному наряду с помощью лент, веревочек или пуговиц. А поскольку эта деталь туалета прилегала к корсажу недостаточно плотно, в разрезах можно было увидеть белую нательную сорочку. Такие рукава были удобным изобретением: дама легко меняла их на новые, не снимая платье.

Платья типа редингот изначально носили во время верховых прогулок

Во 2-й половине XVIII века в моду вошли рединготы. До этого времени мужчины и женщины носили их во время верховых прогулок и эта деталь туалета считалась верхней одеждой. Затем дамы стали шить по их образцу платья. Наряды надевались поверх корсета и юбки. Платье было приталенным, с глубоким V-образным вырезом. Последний для скромности порой драпировали газовыми шарфиками. Одежду со схожим кроем до сих пор можно встретить на модных показах и в современных магазинах.

Пышные юбки никогда не теряют актуальности

Начиная с XV века дамы использовали различные конструкции для придания объема юбкам. Сначала для этих целей применяли фартингейл, затем панье, а в XIX веке в моду вошел кринолин. Женщины надевали под платье несколько нижних юбок, сделанных из хлопка или льна с добавлением конского волоса. В середине века их сменили металлические конструкции. Кринолины позволяли добиться модного в те времена силуэта «песочные часы». На протяжении XX и XXI века мода на пышные юбки периодически возвращается.

Первые женские костюмы появились в начале прошлого века

В начале XX века многие женщины стали выходить на работу. Для этих целей им нужна была практичная одежда. Поэтому были созданы первые ансамбли, состоящие из юбки, блузки и жакета. Они пришлись по душе многим дамам. В костюмах было удобно путешествовать. Девушка могла сменить испачканную или несвежую блузку, не трогая юбку. Талию подчеркивали лентой или ремешком, а ворот украшали узким галстуком.

Воротник типа «Берта» придумали в середине XIX века

В середине XIX века дамы начали открывать свои плечи. В вечерних платьях линия декольте опустилась вниз. К верхнему краю туалета пришивали широкий воротник из ткани или кружев. Эту деталь называли бертой. Только представительницы высшего и среднего классов могли позволить себе одежду с таким элементом. Платья, отороченные бертой, до сих пор пользуются популярностью, и их можно встретить как на подиуме, так и в обычных магазинах.