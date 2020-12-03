13 фишек в отклике на вакансию, благодаря которым кадровики будут обрывать ваш телефон

Даже если у вас огромный опыт работы, вагон знаний и портфолио толщиной с «Войну и мир», вас могут не пригласить и на первый этап собеседования. Процесс отбора кандидата на вакансию очень похож на конвейер: так, 2 из 5 менеджеров по персоналу тратят меньше минуты на просмотр резюме, а 19 % уделяют этому и того меньше — всего 30 секунд. Поэтому правильный отклик на вакансию не менее важен, чем высококлассное резюме.

Мы в AdMe.ru просмотрели советы специалистов по персоналу и выделили те, которые помогут превратить отклик из обычного в покоряющий сердца HR-менеджеров. А в конце бонус — наглядный пример того, что не стоит писать в отклике на вакансию.

Грамотное оформление отклика повысит ваши шансы быть услышанным

Используйте почту с формальным адресом. Удивительно, но треть работодателей в качестве причины отклонения резюме отмечают указание некорректного для официальной переписки почтового адреса. Соискателя с такой почтой могут воспринимать как легкомысленного и ветреного человека.

Удивительно, но треть работодателей в качестве причины отклонения резюме отмечают указание некорректного для официальной переписки почтового адреса. Соискателя с такой почтой могут воспринимать как легкомысленного и ветреного человека. Отформатируйте все тексты . Структурируйте мысли, соблюдайте пунктуацию, делите текст на абзацы, ставьте верное тире (—) и кавычки («...»), тогда в мире на одного счастливого HR-менеджера станет больше.

. Структурируйте мысли, соблюдайте пунктуацию, делите текст на абзацы, ставьте верное тире (—) и кавычки («...»), тогда в мире на одного счастливого HR-менеджера станет больше. Проверьте письмо на грамотность 3 раза. Более 70 % менеджеров по найму не будут рассматривать отклик, в котором есть грамматические и орфографические ошибки. Поэтому перед отправкой прочитайте все тексты, а еще лучше попросите знакомых. Со стороны ошибки увидеть гораздо проще.

Уделите особое внимание требованиям к отклику. Если работодатель заранее составил список указаний, у вас есть шанс продемонстрировать свои навыки в самом начале общения. Покорите его своими знаниями и умением выполнять поставленные задачи в полном объеме.

Если работодатель заранее составил список указаний, у вас есть шанс продемонстрировать свои навыки в самом начале общения. Покорите его своими знаниями и умением выполнять поставленные задачи в полном объеме. Добавьте призыв к действию. Отклик на вакансию такой же законченный текст, как статья или книга. Не обрывайте его на полуслове. Укажите свой телефон, поблагодарите за уделенное время или пожелайте хорошего дня. Главное, сделать это без шаблонных фраз, чтобы не заставить работодателя зевать.

Одного резюме недостаточно — напишите сопроводительное письмо

Около половины HR-специалистов отмечают важность сопроводительного письма и называют его одним из составляющих успешного отклика. Такое письмо, как трейлер к фильму, должно заинтересовать работодателя прочитать резюме полностью и не пропустить ни одной важной детали. Пишите уникальные сопроводительные письма. Специалисты видят столько разных резюме, что уже с закрытыми глазами могут отличить вдумчивое сопроводительное письмо от массовой рассылки и отклонить последнее как неинтересное.

Специалисты видят столько разных резюме, что уже с закрытыми глазами могут отличить вдумчивое сопроводительное письмо от массовой рассылки и отклонить последнее как неинтересное. Включите в письмо все важные элементы. В идеальном отклике должны быть: обращение к конкретному заказчику, его боли и решение проблемы с помощью опыта кандидата.

В идеальном отклике должны быть: обращение к конкретному заказчику, его боли и решение проблемы с помощью опыта кандидата. Составьте краткое, но в то же время емкое письмо. Оптимальное письмо состоит из 2–3 абзацев, на чтение которых уходит не больше 2 минут. Делитесь только важной информацией, даже если в вашей жизни приключений было больше, чем у трех мушкетеров, вместе взятых.

Оптимальное письмо состоит из 2–3 абзацев, на чтение которых уходит не больше 2 минут. Делитесь только важной информацией, даже если в вашей жизни приключений было больше, чем у трех мушкетеров, вместе взятых. Проведите параллели между требованиями в вакансии и своим опытом. Одна из основных проблем рекрутеров — отсутствие у кандидата нужных компетенций. Покажите, насколько ваш опыт соответствует представленным в вакансии требованиям. Если же вы подходите не под все пункты — превратите это в свои преимущества.

Найдите баланс скромности и демонстрации сильных сторон

Используйте скрытую рекламу способностей. В отклике опишите свои сильные качества с точки зрения тех выгод, которые получит от них работодатель.

В отклике опишите свои сильные качества с точки зрения тех выгод, которые получит от них работодатель. Продемонстрируйте понимание того, как надо писать письма. 82 % работодателей ищут в отклике кандидата доказательства наличия у него письменных коммуникативных навыков, поэтому хорошо написанное резюме и сопроводительное письмо — обязательное условие.

82 % работодателей ищут в отклике кандидата доказательства наличия у него письменных коммуникативных навыков, поэтому хорошо написанное резюме и сопроводительное письмо — обязательное условие. Демонстрируйте успехи с помощью цифр. Менеджерам по найму легче оценить эффективность сотрудников по количественным показателям — они более объективные. Воспользуйтесь этим. Приводите доказательства, а не оценку своей работы.

Менеджерам по найму легче оценить эффективность сотрудников по количественным показателям — они более объективные. Воспользуйтесь этим. Приводите доказательства, а не оценку своей работы. Подарите работодателю немного пользы. Подготовьте для работодателя небольшое предложение по улучшению работы компании. Возможность получить нечто полезное всегда притягивает, и отклик на вакансию не станет исключением.

Бонус: когда совет не составлять слишком большое резюме понял буквально