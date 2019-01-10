13 событий, которые собрали наибольшее число зрителей за всю историю телевидения

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Телетрансляции мировых событий приковывают к экранам множество зрителей. Самые громкие бьют рекорды своего времени и собирают миллионную телеаудиторию. Измерить ее — задача непростая. И если в отдельных странах этим занимаются специальные организации на основании различных подходов, то оценить мировую аудиторию во многих случаях можно лишь приблизительно. Мы решили сосредоточиться на общем рейтинге мировой аудитории телевидения и узнать, смогла ли одна из королевских свадеб переплюнуть высадку человека на Луну.

AdMe.ru выяснил, какие мировые ТВ-трансляции вызывали наибольший ажиотаж у зрителей.

Что смотрят охотнее всего?

Традиционно наибольший интерес у телезрителей вызывают спортивные мероприятия. Олимпийские игры разных лет, а также чемпионаты мира по футболу чаще других оказывались в списках с рекордами по аудитории ТВ и наибольшему количеству телезрителей в истории. Конечно, традиционно ажиотаж вызывают и королевские свадьбы. Мы не стали включать в наш список всех, а выбрали самые любопытные телетрансляции с наибольшим количеством зрителей и составили свой рейтинг на основе цифр, опубликованных в СМИ и различных отчетах.

13. Высадка человека на Луну (1969)

Приблизительная телеаудитория: 530 млн человек Космическая программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а спустя 8 лет Нил Армстронг опустился на поверхность Луны. В это время больше полумиллиарда человек у телеэкранов услышало его ставшую легендарной фразу об одном маленьком шаге для человека, но гигантском скачке для всего человечества.

12. Убийство Джона Кеннеди (1963)

Приблизительная телеаудитория: 600 млн человек Речь, разумеется, идет не о самом прискорбном событии, а о его освещении на ТВ и о трансляции похорон американского президента. В течение трех дней после трагедии все передачи и даже реклама исчезли с экранов — повсюду только и говорили, что о случившемся. 9 из 10 американцев включали свои экраны в надежде узнать новую информацию об убийстве.

11. Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер (1981)

Приблизительная телеаудитория: 750 млн человек Бракосочетание наследника английского престола и аристократки Дианы Спенсер называли «сказочной свадьбой» и «свадьбой века». За ним наблюдало 3 500 гостей — и еще 750 млн телезрителей.

10. Боксерский поединок «Грохот в джунглях» (1974)

Приблизительная телеаудитория: 1 млрд человек Боксерский поединок между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом часто называют одним из величайших в XX столетии. Он проходил в тропических условиях, во время дождей и повышенной влажности. Бой завершился победой Мохаммеда Али. Телетрансляция спортивного состязания побила мировой рекорд того времени. Ее посмотрел примерно 1 млрд телезрителей. А население планеты в то время составляло 4 млрд человек. Только вдумайтесь: четверть населения увидела исторический бой! К слову, это далеко не единственный ТВ-рекорд Мохаммеда Али: поединки с его участием не раз собирали телеаудиторию в миллиард и даже 2 миллиарда.

9. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл (2018)

Приблизительная телеаудитория: 1 млрд человек Точное количество людей по всему миру, которые смотрели главную свадьбу 2018 года у телевизоров, не называется. Британские издания полагают, что, скорее всего, цифра была десятизначной или около того. Но известно, что в США свадьба принца Гарри вызвала больший интерес, чем бракосочетание его старшего брата: в Штатах событие посмотрело 29,2 млн человек (против 22,8 млн зрителей свадьбы принца Уильяма). Быть может, все дело в происхождении Меган Маркл. Тем не менее на родине принца Гарри интерес к его свадьбе оказался все же меньшим, чем к свадьбе брата в 2011 году: 18 млн британских зрителей против 24 млн зрителей. Поэтому в нашем рейтинге эта пара пропускает вперед принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

8. Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Приблизительная телеаудитория: 1 млрд человек Как и в предыдущем случае, трудно привести общемировые цифры по количеству зрителей. Британский политик Джереми Райт называл цифру в 2 млрд, но, скорее всего, она сильно завышена. Более правдоподобно звучат данные американского журнала Forbes. Как бы там ни было, но королевская свадьба транслировалась в 180 странах мирах и вызвала небывалый ажиотаж.

7. Музыкальный фестиваль Live Aid (1985)

Приблизительная телеаудитория: 1,9 млрд человек Международный благотворительный музыкальный фестиваль Live Aid был организован для сбора средств пострадавшим от голода в Эфиопии 1984–1985 гг. Основными площадками проведения стали стадион «Уэмбли» в Лондоне и стадион имени Кеннеди в Филадельфии. Для такого события была организована масштабнейшая телетрансляция того времени: услышать музыкантов смогло около 40 % населения Земли в 150 странах мира.

6. Поминки Майкла Джексона (2009)

Приблизительная телеаудитория: 2 млрд человек За траурными мероприятиями по случаю смерти короля поп-музыки наблюдал 31 млн американцев. В целом в мире печальную церемонию смотрело около 2 млрд человек, по другим источникам — все 2,5 млрд.

5. Похороны принцессы Дианы (1997)

Приблизительная телеаудитория: 2,5 млрд человек Народная любимица принцесса Уэльская разбилась в автокатастрофе в 1997 году, что стало настоящей трагедией для миллионов ее поклонников. За публичными похоронами Дианы наблюдало больше 33 млн американцев. В целом траурное мероприятие стало одним из самых масштабных в истории телевидения.

4. Олимпийские игры в Атланте (1996)

Приблизительная телеаудитория: 3,5 млрд человек Впервые отметку в 3,5 млрд зрителей удалось достичь именно Олимпийским играм. Считается, что большая часть населения планеты смотрела хотя бы одну из трансляций летней Олимпиады, которая проходила в Атланте. Только в США церемонию открытия посмотрело почти 40 млн человек.

3. Чемпионат мира по футболу в России (2018)

Приблизительная телеаудитория: 3,572 млрд человек Официальные данные мировой фубольной федерации таковы: больше половины населения планеты смотрели эти спортивные соревнования. Конечно, речь не идет о просмотре всех матчей: учтены лишь те, кто за месяц хоть однажды да присоединился к трансляции.

2. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (2016)

Приблизительная телеаудитория: 3,6 млрд человек Принято считать, что Олимпийские игры и в Лондоне, и в Рио перешагнули отметку в половину населения Земли и собрали у экранов по 3,6 млрд зрителей. Еще до окончания соревнований в Бразилии Международный олимпийский комитет подсчитал, что Игры 2016 года не уступали лондонским по количеству телеаудитории. Тем не менее в США количество телезрителей церемонии открытия оказалось самым низким с 1992 года. Поэтому все же Олимпиаде в Рио-де-Жанейро мы отдадим только 2-е место. К тому же, по другим данным, бразильские соревнования не дотянули и до 3,5 млрд телезрителей.

1. Олимпийские игры в Лондоне (2012)

Приблизительная телеаудитория: 3,6 млрд человек В Великобритании и США Олимпийские игры 2012 года стали событием, которое посмотрело наибольшее количество зрителей за всю историю телевидения. Во всем мире с тех пор также еще не было телетрансляции, которая смогла бы потеснить лондонскую Олимпиаду с почетного 1-го места.