13 смелых кукол в коллекции Барби, которые заставили мир спорить долго и упорно

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Барби — гениальное творение фирмы Mattel, давно вышедшее за рамки обычного понимания игрушки. Барби диктует тренды и сама же их воплощает; она в одинаковой степени интересует взрослых и детей и одинаково уместно будет смотреться в детской комнате и на полке фанатичного коллекционера. AdMe.ru приготовил для вас подборку самых ярких и неоднозначных моделей Барби за всю историю существования.

1. Святая Барби

Аргентинские дизайнеры Пол Паолини (Pool Paolini) и Марианела Перелли (Marianela Perelli) создали целую серию кукол Барби, воплотившую богов и святых католической, буддийской и исламской церквей. Реакция общественности была более чем бурной — многие усмотрели в этой коллекции оскорбление чувств верующих.

2. Беременная Барби

Подобная игрушка в разных вариациях выпускается на протяжении 10–15 лет. Первый выпуск Барби в интересном положении был встречен яростной критикой, смущением и даже брезгливостью. Многие подчеркивали, что тайна деторождения — вопрос очень интимный, поэтому прямолинейно вываливать его на детей как минимум неэтично. Однако за все время выпуска беременной Барби никакого резко отрицательного влияния на детскую психику отмечено не было.

3. Барби Oreo

Одно из труднообъяснимых решений компании Mattel — Барби Oreo. Кукла была выпущена в рамках пиар-кампании данного американского производителя. Абсурдность ситуации только усиливалась благодаря рекламному слогану Oreo: «Черный снаружи, белый внутри», который приобрел печальную популярность как унизительное расистское высказывание. Темная кожа Барби Oreo подлила масла в огонь, и кукла была снята с производства.

4. Барби с ограниченными возможностями

Барби в инвалидном кресле оказалась довольно смелым и правильным ходом. Оказалось, что подобная кукла способна помочь малышкам с этим недугом больше, чем все психологи и тренинги, вместе взятые. Кстати, зовут эту куклу Бэкки вовсе не случайно: она названа в честь девочки, страдающей церебральным параличом и обратившей внимание фирмы Mattel на то, что инвалидное кресло не может въехать в дом Барби. Приятно, что разработчики не оставили это упущение без внимания.

5. Бабушка Барби

Кукла, изначально являвшаяся воплощенным идеалом американской мечты, все больше и больше приближается к реальности. Компания-производитель решила показать маленьким девочкам, что Барби может не только рожать и болеть, но и стареть. Кстати, имеется и версия дедушки Кена.

6. Барби — Джеки Кеннеди

Образ стойкой Жаклин, вдовы президента Джона Кеннеди, взбудоражил СМИ в 1963 году и быстро стал культовым. Даже в трауре Джеки Кеннеди придерживалась своего коронного стиля: одетая в костюм от CHANEL, она прикрыла лицо строгой черной вуалью. Едва ли эта кукла предназначалась для игр маленьких девочек — ей место скорее на полке коллекционера.

7. Барби-толстушка

Mattel не смогли пройти мимо проблемы ожирения среди детей и подростков и растущей популярности фастфуда. Хотя слоганом этой модели была фраза «Сохраните своего ребенка от ожирения», некоторые критики усмотрели в полной Барби как раз обратное — навязывание младшей аудитории понятие того, что избыточный вес — это нормально.

8. Барби-зомби

Как и в случае с Барби-вдовой, кукла-мертвец едва ли предназначается для игр маленьких миленьких девочек. Барби давно не воспринимается как обычная игрушка, превратившись во что-то более фетишное и культовое. Так что, пожалуй, этой мрачной модели самое место в каком-нибудь музее или коллекции.

9. Барби-мусульманка

Надо сказать, это довольно интересный эксперимент — смешать образ самой сексуальной куклы со строгими понятиями исламского мира. Тем не менее, кажется, фирме Mattel удалось воплотить новую модель так, чтобы она и отвечала основным стандартам бренда, и не задевала чувств верующих.

10. Барби — Эми Уайнхаус

Традиционно каждый год Mattel выпускает несколько коллекционных Барби, посвященных известным женщинам. Однако при всем уважении к таланту британской соул-певицы Эми Уайнхаус, воплощение ее в роли куклы для маленьких девочек выглядит довольно сомнительно. Скандальная молодая девушка, стремительно сгоревшая в результате наркотической зависимости, едва ли может считаться подходящим примером для подражания.

11. Барби-фехтовальщица

Кстати, о великих женщинах. Недавним прототипом для Барби послужила Ибтихадж Мухаммад (Ibtihaj Muhammad), выступившая на Олимпиаде в Бразилии за сборную США. Во время соревнований Ибтихадж неизменно носила платок, что стало отличительной чертой новой Барби — эта кукла идет в комплекте с двумя костюмами: фехтовальным и хиджабом.

12. Барби-единорог

Один из отзывов к этой кукле начинается с фразы: «Это та самая Барби, которую вы всегда хотели, но не знали об этом». Действительно, едва ли кому-то сама по себе придет в голову идея не просто купить Барби любимую лошадку и даже не волшебную лошадку с рогом, но превратить в единорога саму принцессу! Это творение Mattel довольно сложно прокомментировать — оно очень милое и очень странное одновременно.

13. Барби — Джордж Вашингтон

Фантазии Mattel нет предела, возможно, именно поэтому компания убеждает маленьких девочек в том, что те могут стать абсолютно кем угодно, даже первым действующим президентом Америки. Полагаем, не стоит воспринимать такие неожиданные ходы Mattel слишком серьезно. В конце концов, почему бы не позволить девочкам немного помечтать и представить себя на месте великих исторических личностей, пусть и мужских?

У вас есть свои безумные идеи для кукол? А у нас — простор для творчества в комментариях!