13 русских слов, которых нет ни в одном другом языке мира

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В русском языке существует целый ряд непереводимых слов, аналогов которым нет ни в одном другом языке мира. Безусловно, к каждому из них можно подобрать иноязычные синонимы, вот только как объяснить тонкие оттенки значений, непонятные носителям других культур? Подчас для этого требуются целые словарные статьи.

Мы в AdMe.ru знаем как минимум 13 таких слов. Некоторые из них обозначают специфически русские предметы или явления, другие характеризуют исконно русский менталитет, а третьи заставляют задуматься: как иностранцы вообще без них обходятся?

1. Истина

Удивительно, но ни в одном языке мира нет аналогов русскому слову «истина». Носители других культур вынуждены прибегать к синонимам, дополняя их эпитетами: описывать истину как высшую правду, объективную, не зависящую от природы действительность и т. д. Только в русской среде концепт истины служит высшим моральным идеалом, а поиски истины — важнейшей составляющей культуры. А вот многие восточные общества вообще не берут истину во внимание — им вполне достаточно правды. Интересно, как же объяснить иностранцу пословицу «Истина хороша, да и правда не худа»?

2. Душа

В русском языке «душа» — еще одно ключевое слово, входящее в состав множества пословиц. Понятие «душа» значительно шире, чем, например, английское soul, и включает в себя гораздо больше оттенков. В первом значении это духовное, моральное и эмоциональное ядро человека и некий внутренний театр, в котором развертывается его моральная и эмоциональная жизнь. Также душу трактуют как человека с теми или иными свойствами («добрая душа»), человека, вдохновляющего на что-нибудь («душа компании»), даже просто человека («в доме ни души»), а также нематериальную религиозную составляющую («бессмертная душа»). Носители других культур (например, западной) часто рассматривают душу только как одну из сторон человеческой натуры или животного — ту их часть, которая считается бессмертной.

3. Тоска

Еще один специфически русский концепт, доказывающий, что взгляды наших соотечественников устремлены внутрь, в сферу индивидуального. Для носителей русского языка тоска — это духовное страдание без конкретной причины. Ближайшие английские синонимы — «меланхолия», «эмоциональная боль» — не могут передать все смысловые нюансы. Поэтому иностранцам, изучающим русский язык, бывает сложно уловить оттенки слова «тоска» и понять, чем она отличается, например, от знаменитой пушкинской «русской хандры».

4. Интеллигенция

Слово «интеллигенция» хоть и произошло от латинского корня, но нигде в мире не употреблялось вплоть до XIX века. А затем перешло в западные языки именно из русского. Теперь практически весь мир воспринимает слово intelligentsia как типично русский концепт, применимый для обозначения образованных людей.

5. Тыкать

Тыкать — значит использовать по отношению к собеседнику обращение на ты, хотя правила этикета требуют обращаться на вы. Тыкать — значит намеренно унижать и оскорблять собеседника. Наличие глагола «тыкать» обусловлено не только тем, что в русском языке различаются обращение на ты и на вы — такие же различия есть в немецком и многих других мировых языках. И о героине Пушкина, которая «пустое вы сердечным ты ... обмолвясь заменила», нельзя сказать, что она стала тыкать собеседнику. Главное, что обращение на ты в определенных ситуациях может восприниматься как предосудительное. И человек, употребляющий «ты» вместо «вы», чтобы обидеть собеседника, делает это намеренно. Глагол «тыкать» — это так называемое лингвоспецифическое слово, которое характеризует речевое поведение русскоговорящих людей. Носителям других языков такие действия не свойственны. К примеру, ближайший английский аналог русского «тыкать» — «обращаться фамильярно» — имеет гораздо более широкое значение.

6. Пошлость

Слово «пошлый» и его производные («пошлость», «пошляк» и т. д.) в широкий обиход ввел писатель Владимир Набоков. По его словам, ни в одном из знакомых ему европейских языков нет слова, столь точно изобличающего распространенный общественный порок. Слово «пошлость» подразумевает наличие ложных ценностей, которые подлежат осмеянию и ниспровержению. Причем эти ценности обычно успешно маскируются и распознать их под силу только высокодуховным людям. По мнению Набокова, английские аналоги «пошлости» («вульгарность», «заурядность») неадекватны, поскольку не нацелены на разоблачение, выставление напоказ или осуждение всякого рода «дешевки». Таким образом, «пошлость» также можно считать специфически русским концептом.

7. Подлец, мерзавец, негодяй

В иностранных языках нет такого количества слов для обозначения людей, не отличающихся высокими моральными качествами. На первый взгляд синонимичные слова «подлец», «мерзавец» и «негодяй» имеют тонкие смысловые различия (подлец — подлый человек, внушающий презрение; мерзавец — подлый человек, внушающий отвращение; негодяй — подлый человек, внушающий негодование). Объяснить эти различия носителям других культур может быть очень трудно.

8. Бездарь

В английском языке бездарность описывается только как отсутствие таланта (talentless). Для русского языка концепция бездарности является особо значимой, поэтому для обозначения человека, лишенного таланта или дара, употребляются не только слова «бездарность» или «бездарный», но и лингвоспецифическое «бездарь», изобретенное поэтом Игорем Северяниным. Кстати, изначально слово имело женский род и ударение на последний слог: «обнаглевшая безда́рь».

9. Промысел

В русском языке у слова «промысел» целых 5 значений — он может быть и художественным, и ремесленным, и кустарным, и охотничьим, так же называют и мелкие предприятия. В английском языке ближайший синоним — fising, проще говоря, рыбалка. Кстати, предполагается, что слово «промысел» вошло в русских язык благодаря писателю Н. М. Карамзину.

10. Осуждение

Осуждение — еще одна специфически русская тенденция. По мнению исследователей, она отражается в целом ряде русских слов и выражений, поскольку носителям русской культуры свойственно высказывать абсолютные моральные суждения и связывать их с эмоциями. Иностранцам такая тенденция несвойственна, поэтому глагол «осуждать» невозможно дословно перевести ни на один язык.

11. Стушеваться

Слово «стушеваться» появилось в русском языке благодаря Ф. М. Достоевскому. В буквальном смысле оно обозначает «стать неясным, размытым» — английское to blur в этом случае вполне подходит. А вот переносное, метафоричное значение — «оробеть, смутиться» — носителям других языков понять трудно.

Бонус № 1: друг vs. friend

Слова разных языков, которые на первый взгляд кажутся полными синонимами, на деле могут иметь тонкие смысловые различия. К примеру, русское слово «друг» и английское friend на самом деле обозначают разные отношения между людьми. Слово friend со временем «ослабело», сейчас его лучше переводить на русский как «приятель». Для обозначения более тесной и крепкой дружбы англичане используют усилители, например close friend («близкий друг»). Но даже это значение куда слабее, чем «закадычные друзья» в русском. А концепция bosom friend (от bosom — «грудь»), максимально близкая по значению к нашим «закадычным друзьям», в английском считается безнадежно устаревшей. Исследуя тонкие смысловые различия слов, ученые объясняют разницу не только языков, но и менталитетов их носителей.

Бонус № 2: glasnost and perestroika

Удивительно, но слова babushka, sputnik, taiga, pogrom, perestroika, dacha, beluga и kvas являются полноценной частью английского языка и давно входят в английские словари.

А как бы вы объяснили значение этих слов своему другу-иностранцу?