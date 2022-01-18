13 ситуаций из нашей жизни, у которых, оказывается, есть меткое название

Мы разные, при этом в жизни у людей бывает немало похожих ситуаций. Оказывается, многие из них имеют затейливые названия. Например, когда мы не можем найти вещь, а она у нас перед глазами. Или когда вдруг забываем имя человека.

AdMe.ru выучил несколько таких слов и выражений, которые метко описывают привычные всем ситуации.

1. Паралич перфекциониста

Этим словосочетанием описывают состояние, в котором человек не может приступить к работе из-за страха сделать что-то неидеально.

2. Именная засада

Неловкая ситуация, когда вы сталкиваетесь со знакомым, он называет вас по имени, а вы никак не можете вспомнить, как его зовут.

3. Домашняя слепота

Такое выражение можно использовать, когда вы не видите какую-либо вещь, например в квартире, хотя она практически перед вами.

4. Ушной червь

Ушным червем называют навязчивую мелодию, которая постоянно крутится в голове и отделаться от которой совсем непросто.

5. Бордюрный стыд

Чувство неловкости, когда вы на пешеходном переходе послушно ждете зеленого света, а люди невозмутимо идут на красный, так как машин на дороге нет.

6. Оборонительная прожорливость

Так можно назвать поглощение еды только для того, чтобы она не досталась другим.

7. Авторучечное беспокойство

Вы страдаете авторучечным беспокойством, если бессмысленно нажимаете на кнопку авторучки.

8. Чайка-менеджмент

Это стиль управления, при котором менеджер словно налетает на объект, поднимает шум, гадит, после чего так же внезапно улетает.

9. Снорафон

Это привычка постоянно переставлять время звонка будильника, при этом между сигналами человек успевает увидеть сон.

10. Детский надзор

Этим выражением можно описать ситуацию, когда дети помогают родителям разобраться с компьютером и другими новыми техническими штуками.

11. Лайк-шок

Происходит, когда неожиданно человек получает больше лайков в соцсетях, чем обычно.

12. Холодильное право

Вы имеете такое право, если до того близки с другом или подругой, что можете залезть к нему в холодильник без спроса.

13. Слеш-человек

Так называют тех, у кого 2 и более профессии. В современном мире все больше людей, которые отлично сочетают работу, например, юриста, фотографа и мыловара. Но часто в соцсетях можно встретить и тех, кто только изображает из себя слеш-человека, на самом деле не являясь профессионалом ни в одной из заявленных сфер деятельности.