13 ситуаций, из которых настоящая леди выйдет элегантно, даже если она стоит посреди рынка в старом свитере

Многие девушки хотят быть леди. Если раньше для этого нужно было родиться в аристократической семье, выйти замуж за лорда или каким-то другим образом попасть в светское общество, то сейчас достаточно вести себя подобающе. Но вот здесь и начинаются трудности: какое поведение достойно леди, а какое — выдаст простолюдинку.

Мы в AdMe.ru ежедневно сталкиваемся с ситуациями, в которых не всегда сразу понятно, как себя повести так, чтобы прослыть леди. Поэтому мы выяснили, в каких мелочах кроется аристократичность и как ими пользоваться.

Леди умна и хитра. Она не наживает врагов, а, напротив, находит друзей. Ведь с другом легче договориться. Вместо скандала с шумным соседом лучше начать дружескую беседу, спросить о его делах и лишь потом озвучить свою просьбу быть потише.

Также элегантной девушке не подобает эмоционально взрываться, но это не значит, что она вовсе не должна проявлять чувства. Напротив. Если что-то не устраивает, это стоит озвучивать сразу, не копить негатив, чтобы потом буря негодования не сорвала все рамки приличия и аристократичности.

Время от времени могут происходить незапланированные и не очень приятные ситуации. Леди не будет прятать то, что она испортила или испачкала. Она предложит заплатить за разбитый стакан, вазу или другую вещь.

Если вы в гостях и вам нужна уборная, не открывайте все двери в поисках. Вы можете наткнуться на комнату, которую хозяин предпочел бы оставить вдалеке от глаз посетителей своего дома. К тому же в квартире может быть несколько туалетов, но для гостей предназначен конкретный. Леди предварительно спросит у хозяев, где уборная.

Если девушка решила поправить макияж за столиком в кафе, например, освежить цвет губ и нанести пудру, то вначале стоит вспомнить про этикет. В общественных местах допустимо лишь обновить помаду без зеркала. Для всех остальных манипуляций с макияжем леди стоит уединиться. В идеале, истинная аристократка скроется от глаз даже при нанесении помады, но все же это допустимо.

Леди не разговаривает по мобильному телефону во время посещения туалета. Человеку в соседней кабинке необязательно знать подробности ее личной жизни.

Если вы использовали гигиенические средства в уборной и они закончились после вашего посещения, то поступите как леди — постарайтесь сообщить сотруднику, что пришло время пополнить запасы. Леди с уважением относится к последующим посетителям дамской комнаты.

«Убери локти со стола», — многие слышали эту фразу с детства. Но оказывается, даже леди может поставить локти на стол, но лишь в определенных ситуациях. Их не стоит класть на столешницу, если в данный момент вы едите. Если же, например, стол пустой или в данный момент посуда не используется, руки можно располагать так, как удобно.

Леди — это не та, кто не попадает в неловкие ситуации. А та, кто знает, как из них достойно выйти. Если вы уронили еду на скатерть, поднимите еду салфеткой и попросите официанта вам помочь и принести новую салфетку. Если пролили напиток — промокните грязное место салфеткой.

Мы любим своих детей, но нужно понимать, что приходить с дочкой или сыном везде — не всегда уместно. Если леди пригласили на вечеринку, она спросит о формате встречи и о том, сугубо взрослое это мероприятие или семейное.

То же самое касается и вашего любимого питомца. Даже если у леди крошечная собака, которая мирно просидит в сумочке весь вечер, не стоит ее брать, не убедившись, что это будет уместно. Возможно, у кого-то из гостей аллергия на собак или хозяева квартиры не хотят шерсти дома. Леди уточнит, насколько комфортным будет то, если она придет с питомцем.

Губы с яркой помадой могут выглядеть красиво. Но след от помады на стаканах и бокалах смотрится совсем не так эффектно. Если ваша косметика не слишком стойкая и оставляет отпечатки, лучше воздержаться и не использовать ее для похода в ресторан или на встречу за чашкой кофе.

Если в ресторане у вас нет под рукой зеркала, а нужно убедиться, например, что с макияжем все в порядке, — не следует использовать ножи и подобные предметы с отражающей поверхностью как зеркало. Так истинная леди не поступает.