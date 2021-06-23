13 шедевров архитектуры, которые собирали бы толпы туристов, если бы до сих пор существовали

История знает немало случаев, когда памятникам архитектуры дарили вторую жизнь. Старый мост в Боснии и Герцеговине, Екатерининский дворец в России, Золотой павильон в Японии — все они были разрушены, но восстановлены заботливыми руками неравнодушных людей. Однако не всем шедеврам зодчества удалось восстать из руин, и многие из них так и канули в Лету.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как выглядели некогда грандиозные архитектурные сооружения, которые теперь, к сожалению, существуют только на картинах и фотоснимках.

Сарагосская падающая башня (Сарагоса, Испания)

80-метровая башня в Сарагосе была построена еще в XVI веке и начала наклоняться вскоре после возведения. Отклонение от вертикали составляло почти 3 м. Она вполне могла бы составить конкуренцию известной достопримечательности из Пизы. Однако в 1892 году власти испанского городка решили снести сооружение, объяснив это возможными разрушениями.

Бассейн «Москва» (Москва, Россия)

Бассейн был построен в 1958–1960 годах в центре Москвы на месте храма Христа Спасителя, разрушенного в 1931 году. За его основу архитектор Дмитрий Чечулин взял фундамент недостроенного Дворца Советов. Этим и объясняется круглая форма и большие размеры «Москвы». Бассейн был одним из крупнейших в мире и благодаря системе подогрева воды принимал гостей даже в −20 °C. Однако в 1994 году было принято решение его закрыть и восстановить на его месте другое грандиозное сооружение — храм.

Королевский оперный театр (Валетта, Мальта)

Театр в столице Мальты был открыт в 1866 году оперой Беллини. Он пережил пожар и был восстановлен, но не уцелел после бомбардировки во время Второй мировой войны. Все, что осталось от некогда величественной конструкции в неоклассическом стиле, — это основание и часть колонн. Правительство страны хотело построить на месте руин здание парламента, но архитектор Ренцо Пиано предложил организовать на историческом месте новый театр, но уже под открытым небом. В 2013 году концертная площадка была открыта и функционирует до сих пор.

Королевский дворец Куденберг (Брюссель, Бельгия)

Начиная с XII века Куденберг был одной из самых красивых европейских резиденций, пока в 1731 году он не был уничтожен пожаром. В настоящее время на месте дворца находится Королевская площадь, а на сохранившиеся руины резиденции можно посмотреть в музее Бельвю.

Ричфилд-тауэр (Лос-Анджелес, США)

Штаб-квартира нефтяной корпорации Richfield Oil была построена в 1929 году в стиле ар-деко. Фасад здания символизировал «черное золото». Однако прослужившая всего 40 лет штаб-квартира была снесена, так как стала слишком мала для ее обитателей. Жители Лос-Анджелеса активно выступали против разрушения башни, но ей так и не удалось миновать своей печальной участи.

Дворец Трокадеро (Париж, Франция)

Дворец построили специально для проведения Всемирной парижской выставки 1878 года. Он был выполнен в мавританском стиле с неовизантийскими элементами. А под ним в бывших подземных карьерах соорудили аквариум с рыбами из французских рек. Долгое время Трокадеро служил местом проведения съездов и конференций. Однако в 1937 году его частично снесли, а остальное перестроили в стиле ар-деко. Так в центре Парижа возник дворец Шайо, который и сейчас возвышается на холме прямо напротив Эйфелевой башни.

Национальный театр (Сингапур)

Национальный театр Сингапура был возведен в 1963 году на деньги правительства и пожертвования, собранные в рамках акции «Доллар за кирпич» на местном радио. У здания не было боковых и задних стен, и только крыша защищала посетителей в дождливую погоду. В начале 1980-х театр был признан небезопасным из-за дефектов в конструкции, а в 1986 году его и вовсе снесли, чтобы проложить скоростную автомагистраль.

Старый Уолтонский мост (Суррей, Англия)

Деревянный мост через Темзу был построен в 1750 году и считался впечатляющим инженерным достижением того периода. Его центральная арка была самым длинным пролетом без опоры во всей Англии. К тому же мост был сконструирован из бревен, каждое из которых можно было в случае порчи легко заменить. Спустя 33 года мост износился, и его решили заменить на каменный.

Зал Наций (Дели, Индия)

Зал Наций — первая и самая большая в мире конструкция с пространственным каркасом — имел особое значение для индийского народа. Он был открыт в 1972 году Индирой Ганди в честь 25-летия независимости молодого государства. В 2017 году общественность Индии была в шоке, когда бульдозеры ворвались внутрь здания, чтобы сровнять его с землей и освободить территорию для современного выставочного центра.

Замок Сюри (Наха, Япония)

Замок Сюри на Окинаве за свою 500-летнюю историю трижды горел и был разрушен во время Второй мировой войны, но, как феникс, всегда возрождался из пепла. В 1950 году на руинах исторического памятника был открыт университет, а позже начались масштабные работы по реконструкции утраченного достояния. В 2000 году замок был признан частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако 2 года назад в Сюри вновь произошел пожар, который полностью уничтожил несколько зданий, в том числе главный корпус.

Пенсильванский вокзал (Нью-Йорк, США)

Пенсильванский вокзал, или Пенн-стейшн, как его называют в народе, был построен в 1904–1910 годах по заказу одноименной железной дороги и считался главной достопримечательностью Манхэттена. Это был целый дворцовый комплекс в стиле бозар, прототипом для которого послужили римские термы. Однако к 1950-м годам пассажиропоток вокзала стал стремительно падать, и Пенсильванская железная дорога, находившаяся на грани банкротства, решила избавиться от огромного здания. Снос Пенн-стейшн в 1963–1968 годах до сих пор считается величайшим архитектурным преступлением XX века, а энтузиасты ведут кампанию по сбору средств на восстановление вокзала в его оригинальном виде.

Крестовские водонапорные башни (Москва, Россия)

Крестовские башни Максима Геппенера доказывают, что коммунальные сооружения тоже могут быть произведениями искусства. Они были возведены в 1892 году и достигали 39 м в высоту. Кроме резервуара для воды и технических помещений, в башнях располагались квартиры служащих. В 1939 году во время реконструкции Ярославского шоссе творения Геппенера были взорваны.

Дворец Монбижу (Берлин, Германия)

Дворец Гогенцоллернов в стиле позднего барокко располагался на территории современного Берлина. Его строительство завершилось в 1706 году, а с 70-х годов XIX века здание функционировало как музей династии. Дворец был разрушен во время Второй мировой войны, однако руины были разобраны лишь в 1960 году. Сейчас на месте бывшей резиденции находится парк Монбижу.