13 секретов красоты, которыми вовсю пользуются французские актрисы

Элегантность и красота известных француженок уже не одно десятилетие вызывает восторг и зависть у всего остального мира. Парижанки умудряются сочетать в своем внешнем образе бунтарский дух и хрупкую женственность. И, кажется, делают это без каких-то лишних усилий, легко и естественно.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие секреты красоты есть у этих женщин. Быть может, их приемы не так сложны, как кажутся на первый взгляд. И их можно применить в нашей жизни.

Предпочитают спокойные цвета в одежде

Француженки предпочитают сдержанные тона в одежде. Яркие краски редко встречаются на улицах Парижа. Если уж кинодивы и добавляют сочные оттенки, то в аксессуарах. Например, подбирают интересную обувь или уникальные украшения.

Питают неугасающую любовь к джинсовым тканям

Джинсы — это не только повседневная одежда. В них можно появиться и на красной дорожке, и пойти на свидание. Актриса Клеманс Поэзи, например, обожает джинсы и может носить одну и ту же модель годами.

Не доводят образ до полного совершенства

Кинодивы всегда стараются оставить некоторую недосказанность в своем образе, не доводя внешний вид до идеального. Шарлотта Генсбур, например, не продумывает свои наряды. Она считает, что одежда должна отражать внутреннее состояние человека.

С удовольствием носят легкие летние платья

Привязанность к сдержанной цветовой гамме не означает стремления носить только однотонную одежду. Но и здесь женщины выбирают натуральные оттенки. Свежие цветочные принты и легкий крой создают летнее настроение.

Думают, что классические силуэты никогда не теряют своей популярности

Французские актрисы отдают предпочтение классическим нарядам, которые подчеркивают их женственность. И демонстрируют чувственность не с помощью одежды, а через движения.

Стараются использовать макияж по минимуму

Чем меньше, тем лучше — именно такой принцип исповедуют дамы в подходе к макияжу. Лицо должно выглядеть естественно. Что-то более яркое можно использовать для выходов в свет. В остальное же время женщины отдыхают от косметики.

Если и пользуются помадой, то сочного красного цвета

Некоторые вообще не используют помаду, отдавая предпочтение блеску для губ. А вот Леа Сейду и Ева Грин любят сочные алые оттенки. «Красная помада — это так женственно и гламурно», — говорит Леа.

Коротко стригут ногти и покрывают их бесцветным лаком

Маникюр во Франции — это удовольствие не из дешевых. Ногти должны выглядеть здоровыми и ухоженными, а не потрясать своей длиной и яркостью. Поэтому женщины выбирают лаки натуральных оттенков.

Допускают легкую небрежность в прическе

Дамы здесь не любят сложных и вычурных причесок. Естественность только приветствуется. Волосы обычно окрашивают в тона, максимально приближенные к натуральному цвету, и стараются избегать ярких оттенков. Голову моют 2 раза в неделю.

Ценят несовершенства в собственной внешности

Кинодивы не стремятся к идеальной внешности. Это касается и улыбки. Легкое несовершенство только придает образу изюминку. Так, Летиция Каста искренне любит свои чуть кривоватые зубы и никогда не планировала менять прикус.

Обожают красивую обувь и любят носить каблуки

Если наряд может быть нарочито простым, то обувь зачастую становится главным украшением образа. Француженки не торопятся отказываться от высоких каблуков, но предпочтение отдают удобным моделям. Элоди Юнг говорит, что ей нравятся изящные туфли, созданные для удобства женщины, а не проверки ее на прочность.

Думают, что путь к красоте лежит через правильный уход за кожей

Здесь не игнорируют косметические процедуры, но и не злоупотребляют ими. Для умывания используют мицеллярную воду. Кожу умащивают не только кремами, но и натуральными маслами. Частые походы в салоны красоты женщины заменяют здоровым питанием и хорошим сном. Их не смущают возрастные изменения. Они предпочитают выглядеть естественно, а не так, как все.

Знают цену материнским советам

Большинство французских девочек постигают мир женственности и красоты через материнские советы. Именно мамы дают подсказки относительно макияжа, стиля и ухода за собой. Клеманс Поэзи рассказывает, как в подростковом возрасте мама отвела их с сестрой к дерматологу, который дал несколько основных советов по уходу за собой.