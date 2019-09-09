13 секретов известных скульптур, которые стоит знать каждому ценителю искусства

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Среди достопримечательностей большинства мегаполисов довольно весомую нишу занимают различные скульптуры. Каждая из них содержит в себе нечто особенное, что не сразу бросается в глаза обычному человеку. Поэтому даже самые, казалось бы, известные работы, могут скрывать за собой любопытные детали.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в небольших секретах всемирно известных скульптур и гигантских статуй. Давайте на них посмотрим.

1. Изначально Венера Милосская выглядела совсем по-другому

Статуя Венеры Милосской, изображающая греческую богиню Афродиту, была найдена в XIX веке на острове Милос. Изначально у нее были руки — в одной она держала яблоко, а второй придерживала спадающую одежду. Руки были утрачены при транспортировке французскими офицерами, но это не единственное, что потеряла скульптура. Когда-то она была украшена ювелирными изделиями: браслетами, серьгами, тиарой. Они пропали очень давно, но в мраморе остались отверстия для креплений.

2. На бюсте Нефертити не случайно отсутствует левый глаз

Образ Нефертити — один из неизменных символов древнеегипетской цивилизации. Легко заметить, что в скульптуре царицы отсутствует левый глаз. Это можно объяснить религиозными верованиями египтян, которые не делали точные копии лиц людей. Они верили, что между человеком и любым его изображением существует связь и если повредить изображение, это может навредить и человеку.

3. Медный всадник на самом деле не из меди

С легкой руки А. С. Пушкина памятник Петру I в Санкт-Петербурге получил название «Медный всадник». Мало кто знает, что это лишь художественный прием, а статуя на самом деле отлита из бронзы.

4. Статуя Свободы полна символизма

Официальное название статуи — «Свобода, озаряющая мир». Ранее она выполняла роль маяка, но мощности сигнальных огней не хватало для помощи кораблям, поэтому он был закрыт. Обратите внимание на детали: в левой руке статуя держит скрижаль, на которой римскими цифрами написана дата — 4 июля 1776 — день принятия Декларации независимости США. Правая нога статуи опирается на сломанные кандалы — это символ с освобождения от тирании и гнета.

5. Пьедестал статуи Христа-Искупителя мог выглядеть иначе

Изначально планировалось, что пьедестал статуи в Рио будет иметь форму земного шара, символизирующего мир. Однако в ходе кропотливой работы был сформирован тот облик монумента, каким мы знаем его сейчас. Основной упор сделали на широко расставленные руки Иисуса, которые символизируют любовь Христа к каждому человеку. Издалека монумент похож на большой крест — символ христианской веры.

6. На памятнике «Тысячелетие России» кое-кого не хватает

На знаменитом памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде располагаются 129 фигур, повлиявших на русскую историю: государственные и культурные деятели, военные и герои, просветители. Если присмотреться, то можно заметить, что на памятнике отсутствует фигура Ивана IV Грозного. Было решено, что помещать фигуру царя на памятке неэтично в связи с кровавым погромом в Новгороде.

7. Статуя Золотого Будды была обнаружена совсем недавно

Статуя Будды в бангкокском храме Ват Траймит — самая большая в мире цельнолитая золотая статуя: высотой она около 3 метров, а весит более 5 тонн. В период войны с Бирмой буддистская святыня была покрыта гипсом для сохранности, и все люди, знавшие этот секрет, погибли во время войны. Обнаружили статую только в середине XX века: во время перевозки скульптуры начался дождь, смывший участок гипса и обнаживший золото.

8. Монумент Вашингтону должен был выглядеть иначе

Монумент Вашингтону — одна из самых посещаемых достопримечательностей в столице США. Мало кто знает, каким монумент планировался изначально. Снизу обелиск должна была окружать круговая колоннада, украшенная статуей Вашингтона на колеснице. Внутри колоннады должны были помещаться фигуры 20 героев Американской революции. Проект вышел слишком дорогим, поэтому монумент решили сделать более лаконичным.

9. Статуя «Голубой мустанг» убила своего создателя

10-метровая статуя "Голубой мустанг" работы скульптора Луиса Хименеса возвышается над аэропортом Денвера. За устрашающий вид местные жители прозвали коня Блюцифером. Однако невзлюбили статую не только за горящие демонические глаза – он убил своего создателя. При транспортировке крепления не выдержали 4-тонную громаду и фрагмент изваяния упал на Луиса, нанеся пожилому скульптору смертельные травмы.

10. У коней на Аничковом мосту есть любопытная деталь

У коней на Аничковом мосту в Петербурге есть одна небольшая особенность. У лошадей, бегущих по одну сторону реки Фонтанки, есть подковы, а на противоположном берегу — нет. Дело в том, что раньше на Литейном проспекте находились кузницы и литейные мастерские. Поэтому кони, бегущие от Литейного проспекта, уже успели подковаться, а те, которые только туда направляются, еще нет.

11. Мемориал Линкольна украшен символом безграничной власти

Мемориал Линкольна — третья по посещаемости достопримечательность в Вашингтоне. Мало кто замечал, что руки первого президента Америки опираются на римские фасции. Эти пучки прутьев, перетянутые ремнями, являлись символом безраздельной власти и защиты государственности древнеримских царей. Используя фасции в скульптуре, американский народ отдает дань уважения Аврааму Линкольну.

12. Послание скульптуры "Криптос" не разгадано до сих пор

Напротив центрального офиса ЦРУ в штате Вирджиния расположена работа американского художника Джеймса Санборна «Криптос». Это самая загадочная скульптура в мире — она полностью состоит из зашифрованного текста. За 30 лет ее существования криптоаналитики не прекращают попыток разгадать послание. На данный момент расшифровано 3 секции — это текст автора, текст телеграфной передачи и текст из дневника антрополога Говарда Картера, открывшего гробницу Тутанхамона.

13. Статуя «Писающий мальчик» не оригинальна

«Писающий мальчик» — миниатюрная бронзовая статуя-фонтан, вода из которой переливается в расположенный ниже бассейн. В праздничные дни воду в фонтане заменяют на вино или пиво, а также переодевают статую в костюмы. Кроме того, статуя мальчика не оригинальна — ее множество раз похищали, а после пропажи на ее месте просто появлялась копия.

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