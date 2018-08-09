13 самых пугающих фактов о нашем мире

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Порой даже в самых обыденных вещах скрыто нечто пугающее. Задумывались ли вы, сколько раз в жизни вы могли оказаться рядом с опасным преступником и не отличить его от остальных прохожих? Или табличка с предупреждением «Купаться запрещено» — стоит ли ее игнорировать? Так поступают некоторые граждане, думая, что «какие-то там бактерии» их не съедят, хотя те как раз могут это сделать — в буквальном смысле.

AdMe.ru составил небольшую подборку фактов о нашем мире, и некоторые могут показаться вам пугающими, хотя в них нет ничего сверхъестественного.

13. Вплоть до конца 1980-х некоторые врачи не верили, что новорожденные способны чувствовать боль

Исследование, проведенное среди врачей Великобритании и Ирландии в 1988 году, показало: 13 % опрошенных были уверены, что дети в возрасте от 0 до 12 месяцев не могут чувствовать боль, а еще 23 % не были полностью в этом уверены. Поэтому даже во время серьезных операций медики нередко обходились лишь местной анестезией. Вопрос о том, могут ли дети младше 1 года испытывать боль, был предметом дебатов на протяжении многих лет. Но в настоящее время доказано, что новорожденные и даже еще не рожденные дети чувствуют боль точно так же, как и взрослые.

12. У вас больше шансов умереть, принимая ванну, чем выиграть джекпот в лотерее

По разным оценкам, шансы сорвать джекпот составляют от 1 к 176 млн (Mega Millions) до 1 к 15 млн (лотерея «6 из 49»). Увы, вероятность смерти в собственной ванной комнате куда больше — 1 к 840 тыс. Но все же люди продолжают верить в свою удачу, и некоторым и в самом деле везет по-крупному. Например, семейная пара из Шотландии (на фото) выиграла в 2011 году £ 161 млн.

11. В своей жизни вы можете тысячи раз оказываться рядом с убийцей и не замечать этого

Этот показатель зависит от того, где вы живете и с каким количеством людей сталкиваетесь ежедневно. Если житель небольшого города рискует встретить за свою жизнь примерно 16 убийц, то обитатель мегаполиса, который ежедневно проходит мимо сотен людей, в течение своей жизни вполне может оказаться рядом с тысячей преступников и этого не заметить. Ведь большинство преступников, включая таких жестоких серийных убийц, как Тед Банди (на фото), внешне ничем не отличаются от остальных людей и могут вести с виду обычный образ жизни. Например, тот же Банди какое-то время работал в телефонной службе доверия, где оказывал людям психологическую помощь и даже вызывал спасателей для тех, кто был на грани самоубийства. Становится не по себе от того, что за маской добропорядочного гражданина скрывался похититель людей, убийца и насильник, который признался в 30 убийствах, совершенных в период между 1974 и 1978 годом.

10. Вероятность умереть в свой день рождения на 6,7 % выше, чем в любой другой день

Ученые из Университета Чикаго выяснили, что вероятность умереть в свой день рождения в среднем на 6,7 % выше, чем в остальные дни. Причем выше всего она у молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет — 25,39 %. Пугающая цифра, не правда ли? К сожалению, ученые так и не назвали точную причину такого явления. Возможно, на это влияют несчастные случаи во время вечеринок и решение людей, страдающих от депрессии и других заболеваний, свести счеты с жизнью именно в этот день.

9. Паразит под названием «неглерия Фоулера» при купании пробирается через нос в мозг человека, что часто приводит к смерти от амебного менингоэнцефалита

«Предупреждение. Не позволяйте воде попадать вам в нос. В противном случае в вас может проникнуть неглерия Фоулера — амеба, типичная для термальных источников, и вызвать редкую инфекцию и смерть».

Жуткая тварь проникает через нос в мозг и начинает его пожирать. Звучит как городская легенда или детская страшилка, но, увы, это очень близко к реальности. Амеба-паразит неглерия Фоулера обитает в водоемах с загрязненной теплой водой и в самом деле способна проникать через обонятельный нерв в мозг человека и вызывать первичный амебный менингоэнцефалит. Несмотря на наличие лекарств, спасти людей от этого заболевания получается далеко не всегда. Поэтому не стоит игнорировать предупреждения о том, что купаться запрещено, или о том, что нельзя втягивать воду носом при купании.

8. Тела альпинистов, погибших на Эвересте, во многих случаях остаются там навсегда

На горе Эверест существует так называемая «зона смерти», которая начинается после отметки в 8 000 метров. Альпинисты, умершие в этой зоне, чаще всего остаются в ней навсегда, так как вертолет на такую высоту не поднимается, а в таких условиях переносить тела умерших на себе — это крайне опасная задача даже для очень опытных спасателей. Шокирует еще и то, что тела некоторых погибших становятся ориентирами для других альпинистов. Например, одним из таких ориентиров был мужчина, известный как «Зеленые ботинки». Его яркая обувь указывала путь к вершине с 1996 по 2014 год, пока его останки не исчезли. Возможно, их разметал ветер, либо кто-то похоронил тело несчастного под камнями.

7. Те, кто проводят перед телевизором больше 2 часов в день, сокращают свою жизнь на 1,4 года

Эта проблема далеко не новая, ведь совсем недавно телевизор и радио были основным источником получения ежедневных новостей. Например, на этом фото 1991 года вы видите двух сестер из Израиля, которые смотрят телевизор во время воздушной тревоги. И даже сейчас, в эпоху интернета и смартфонов, просмотр телепередач остается для многих привычным занятием. Но, как выяснилось, оно не так уж безобидно: те, кто проводит в компании телевизора более 2 часов в день, рискуют сократить свою жизнь на 1,4 года. Впрочем, не спешите выбрасывать телевизор — тут виновато не столько само устройство, сколько привычка часами сидеть неподвижно, уставившись в экран.

6. Этот клещ-паразит обитает на лице у половины взрослого населения и питается клетками кожи

Еще одна страшилка, которая оказалась правдой: у 1/3 детей, 2/4 взрослых и 2/3 пожилых людей можно обнаружить паразитических клещей под названием демодекс. Как правило, они живут внутри или около волосяных фолликул на лице, то есть в зоне бровей, ресниц и носа. Клещ питается клетками кожи и жирами (секретом сальных желез) и обычно не вызывает никаких проблем, но в некоторых случаях (при болезни или стрессе) количество клещей резко возрастает, что приводит к заболеванию кожи — демодекозу.

5. 27 тыс. деревьев вырубается ежедневно, чтобы впоследствии стать туалетной бумагой

Еще одна жуткая цифра, которая заставляет задуматься. Вряд ли мы можем обойтись без туалетной бумаги, но улучшить ситуацию возможно, если развивать технологию вторичной переработки (что и делается во всех развитых странах) и наладить выпуск бумаги из другого растительного сырья.

4. На поверхности смартфона находится в 10 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза

Не секрет, что многие из нас кладут смартфон рядом с собой на стол во время обеда. Представьте себе на его месте сиденье от унитаза. Неприятно, правда? Но при этом оно куда менее опасно, чем ваш гаджет: ученые из Аризонского университета обнаружили, что на поверхности смартфона находится в 10 раз больше бактерий. Как с этим быть? По словам специалистов по микробиологии, достаточно регулярно протирать смартфон спиртосодержащей жидкостью или дезинфицирующими влажными салфетками. Есть и более радикальный способ — приобрести устройство (на фото), которое убивает бактерии на поверхности гаджета.

3. На дне Мирового океана целое кладбище кораблей

По оценкам ООН, на дне Мирового океана покоятся около 3 млн кораблей. Среди них гражданские и военные суда различных эпох, несколько атомных субмарин и, конечно же, печально известный «Титаник». Если поднять все эти корабли, то цепочка из них могла бы дважды опоясать Землю по экватору.

2. Тысячи человек ежегодно умирают из-за неразборчивого почерка врачей

По подсчетам Медицинского института при Национальной академии наук США, ежегодно только в этой стране 7 тыс. пациентов умирают из-за рецептов, написанных неразборчивым почерком. Для борьбы с этим явлением была внедрена система электронных рецептов, которая избавляет фармацевтов от необходимости по буквам разбирать почерк врачей. К сожалению, пока такое нововведение доступно не везде и пациентам остается лишь надеяться на опыт сотрудников аптек в прочтении рецептов.

1. На этом фото присутствуют, пусть и незримо, все люди на Земле. Все, кроме одного