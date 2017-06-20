13 самых дорогих вещей знаменитостей, проданных на аукционе

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Иногда обычные вещи, которые каждый может найти у себя дома, превращаются в дорогие лоты на аукционах. А все потому, что когда-то они принадлежали необычным людям и имеют историческую ценность. AdMe.ru решил вспомнить самые нашумевшие рекорды аукционов, на которых были проданы вещи знаменитостей.

Накладной ноготь Леди Гаги

Из всего списка это, пожалуй, самый странный предмет, за который заплатили большую сумму. Накладной ноготь, который слетел с пальца певицы на концерте в Дублине, выставили на торги, где он был продан за $ 12 тыс.

Рентген-снимок Мэрилин Монро

Не менее странные по сравнению с предыдущими торги прошли в Лос-Анджелесе в 2010 году. 3 рентгеновских снимка грудной клетки Мэрилин ушли с молотка за $ 45 тыс.

Кулон Хелен Черчилль с «Титаника»

Американская писательница и журналистка Хелен Черчилль купила билет на «Титаник», когда получила письмо о том, что ее сын попал в автокатастрофу. При крушении лайнера Хелен передала кулон со своим портретом пассажиру, которому удалось спастись. «Выжившая» вещь была продана на аукционе за £ 58 тыс.

Золотые часы Жаклин Кеннеди

Летом 2017 года аукционный дом Christie’s проведет торги, на которых, к радости коллекционеров, будут представлены золотые часы Tank от Картье, которые принадлежали Жаклин Кеннеди. Первичная оценка стоимости варьируется от $ 60 тыс. до 120 тыс. Многие эксперты уверены, что цена взлетит в несколько раз.

Разбитая гитара Курта Кобейна

На первых концертах музыкант нередко радовал поклонников своими выходками, разрушая все оборудование. Его гитара Fender Mustang была продана на аукционе за

$ 100 тыс.

Письмо c «Титаника»

Это письмо было написано Эстер Харт и ее маленькой дочкой за 8 часов до крушения лайнера. Они обе пережили катастрофу. Последнее письмо, написанное на борту «Титаника», было продано на аукционе в Англии за £ 119 тыс. Оно сохранилось благодаря тому, что осталось в кармане пальто, которое муж Эстер передал ей при посадке в шлюпки.

Сапоги Рональда Рейгана

40-й президент США Рональд Рейган был коллекционером артефактов, связанных с Диким Западом. Его кожаные сапоги с лягушачьей шкурой и страусовым пером были проданы за $ 199 500.

Гитара Джона Леннона

Гитара, на которой играли Джон Леннон и Джордж Харрисон, была продана на аукционе за $ 408 тыс. Леннон использовал эту гитару для записи видеосессии на песню «Hello, Goodbye».

«Президентское» платье Мэрилин

Название платья и причина его известности связаны с тем, что именно в нем Мэрилин Монро напела песню «Happy Birthday, Mr. President» на 45-летнем юбилее Джона Кеннеди. В 1999 году платье ушло с молотка за $ 1 267 500 и позже перепродавалось дороже несколько раз.

Кожаная куртка Майкла Джексона

В 2011 году на частном аукционе в Лос-Анджелесе появилась кожаная куртка короля поп-музыки, известная всем по клипу на композицию «Thriller»". При первоначальной экспертной оценке стоимость варьировалась от $ 200 тыс. до 400 тыс. Однако лот ушел с молотка за $ 1,8 млн.

Треуголки Наполеона

Как известно, за свою жизнь Наполеон износил около 120 треуголок, около 20 из них сохранилось до наших времен. В 2014 году на торгах во Франции одна из треуголок полководца ушла за $ 2,4 млн.

Скрипка Страдивари

Инструменты Страдивари пользуются большим спросом у коллекционеров, которые неравнодушны к музыке. Каждый его инструмент уникален. В 2010 году скрипка Страдивари «Молитор» (Molitor) 1697 года была продана за $ 3,6 млн.

Колье Элизабет Тейлор

В 2011 году аукционный дом Christie’s устроил торги с вещами из уникальной коллекции актрисы. Он продолжался 4 дня и установил несколько мировых рекордов, один из которых — продажа колье из натурального жемчуга за $ 11 842 500.