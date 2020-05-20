13 слов, которые перекочевали в другие языки из русского. А мы и не знали

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Русизмы — заимствования из русского в других языках. Большую их часть можно найти в языках тех народов, которые живут бок о бок с русскоязычным населением. В языках, которые не имеют частых контактов с русскоязычными людьми, русизмы часто носят формальный и книжный характер: они используются для обозначения предмета или явления из жизни другого народа (экзоцизмы) или называют предметы, которые существовали в жизни людей прошлого (историзмы).

AdMe.ru узнал, какие неожиданные слова, кроме банальных «матрешка», «самовар» и «балалайка», перекочевали в иностранные языки из нашего.

1. Блины

Плоская лепешка, обычно круглая и тонкая, приготовленная из жидкого теста, яиц, молока и масла, зовется в западной культуре панкейком. Для нас это кулинарное изделие — обычные блины. Или пышные оладушки. Русские и украинские панкейки иностранцы называют blini (или bliny). Некоторые английские словари подают и единственное число — blin. Но в основном все же англичане и один-единственный блинчик на тарелке назовут просто «блины».

2. Сметана

«Сметана» на английский язык мы переводим как sour cream. Но оказывается, что если речь идет о молочном продукте из Центральной или Восточной Европы, то можно вовсе это слово не переводить: вас поймут как англичане, так и финны. Если, конечно, они хоть чуть-чуть знакомы с нашей культурой. В нашей сметане жирность доходит до 36 %, а вот в американской sour cream она варьируется от 12 до 16 %. Так что в следующий раз, когда к вам приедут в гости иностранцы, предложите им отведать blini with smetana.

3. Компромат

Компромат — материал, который может подорвать репутацию какого-то публичного человека. В английский язык слово kompromat пришло из сленга сталинской эпохи. Оно образовано путем сокращения фразы «компрометирующий материал».

4. Закуски

Во французском языке используется слово zakouski — оно образовано от глагола, который обозначает «кусать что-то после употребления горячительных напитков». Французы соотносят это слово с русской кухней и объясняют, что zakouski подаются в качестве аперитива. А еще этот термин используется в журналистике: закусками во Франции называют короткие материалы на первых страницах газет, которые призваны зацепить внимание читателя.

5. Чернозем

Плодородная почва черного цвета, которая содержит большое количество перегноя, называется в английском языке русским словом chernozem («черная земля»). Открыл эту землю в 1883 году русский геолог Василий Докучаев.

6. Тройка

Слово «тройка» в значении «совокупность 3 элементов» используется в английском и немецком языках. Чаще всего англичане применяют выражение troika для описания упряжки с 3 лошадьми и русского народного танца. Но, что любопытно, русское слово применяется и для обозначения иностранных реалий, например руководства ОБСЕ или альянса, который руководил Тунисом.

7. Погром

Название массовых насильственных действий против какой-либо группы населения перекочевало в английский и многие другие языки из русского и закрепилось в первоначальном виде (pogrom). Это слово образовано от глагола «громить». Еще один вариант происхождения слова — из языка восточноевропейских евреев идиш.

8. Пирожки

Всеми любимые советские пирожки, которые продавали бабушки, широко известны, а слово просочилось в различные языки мира. Например, его используют в английском (pirozhki). Знают об этой выпечке и в Израиле. Запеченное или обжаренное тесто, фаршированное какой-либо начинкой, на иврите тоже называют пирожками. Любопытно, что вместо буквы «ж» в середине слова израильтяне пишут «ш» — как слышится, так и пишется («пирошки»).

9. Балаган

Слово «балаган» используется в ивритском сленге, когда нужно описать беспорядок, суматоху, шум-гам. Довольно часто можно услышать «там у них такой балаган», когда речь идет о неразберихе и бюрократических проволочках в какой-то государственной инстанции. Слово попало в иврит из русского, куда пришло из персидского языка. На Руси большой популярностью пользовались театральные и цирковые постановки, которые получили широкое распространение на ярмарках и народных гуляниях. Сейчас мы используем это слово, чтобы рассказать о действиях или явлениях, подобных балаганному (шутовскому) представлению.

10. Интеллигенция

В английском языке слово intelligence означает «ум, сообразительность». Совсем не то, что мы подразумеваем, когда говорим «интеллигентный». Термин «интеллигенция» введен в обиход русским публицистом Петром Боборыкиным, и поэтому в другие языки он вошел в чисто русской фонетике (intelligentsia). Это слово употребляется для обозначения класса образованных людей, занятых сложной умственной работой. Боборыкин определял интеллигентов как представителей высокой умственной и этической культуры.

11. Кнут

Наряду со словом whip («хлыст», «плеть», «кнут») в английском употребляется и русское knout. Одна из теорий гласит, что кнут имеет татарское происхождение. В России о нем узнали в XV веке. Другая отсылает к шведам, у которых есть слово knutpiska — оно обозначает кнут с узелками.

12. Квас

В Японии тоже знают, что такое квас. Именно таким словом там называют традиционный газированный напиток Восточной Европы. Японская «Википедия» сообщает своим землякам, что квас имеет долгую историю. Одно из старейших упоминаний на Руси — в документе аж X века.

13. Изба