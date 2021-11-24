13 родительских нравоучений, от которых у нас уши вяли, но ослушаться мы не смели

В детстве авторитет взрослых непоколебим. Если родители или бабушки с дедушками говорят о чем-то, то дети, а позже и подростки в это беспрекословно верят: едят все с хлебом, не свистят в помещении, а девушки особо не крутятся на кухне во время месячных.

Мы в AdMe.ru были очень послушными детьми и верили в байки, которые нам рассказывали взрослые.

Во время месячных женщине нельзя делать некоторые вещи. К счастью, сегодня многие из них можно не делать вообще

Нельзя давить прыщи, а то выскочат новые. Одна из немногих баек, в которых есть реальный смысл

Если вернулся в дом, обязательно посмотри в зеркало

Если ребенок заболел, надо наглухо закрыть все окна и укутать больного в сто одежек

Нельзя есть арбузные косточки, а то в животе вырастет арбуз

Нельзя есть перед зеркалом

Все нужно есть с хлебом

Нельзя переступать через человека, а то он больше расти не будет

Нельзя спать на левом боку, потому что это якобы вредно

Чтобы волосы быстрее росли, нужно носить хвост

Просить у соседей соль — к ссоре

Если будешь дышать ртом, станешь лошадью