13 родительских нравоучений, от которых у нас уши вяли, но ослушаться мы не смели
В детстве авторитет взрослых непоколебим. Если родители или бабушки с дедушками говорят о чем-то, то дети, а позже и подростки в это беспрекословно верят: едят все с хлебом, не свистят в помещении, а девушки особо не крутятся на кухне во время месячных.
Мы в AdMe.ru были очень послушными детьми и верили в байки, которые нам рассказывали взрослые.
Во время месячных женщине нельзя делать некоторые вещи. К счастью, сегодня многие из них можно не делать вообще
Нельзя давить прыщи, а то выскочат новые. Одна из немногих баек, в которых есть реальный смысл
Если вернулся в дом, обязательно посмотри в зеркало
Если ребенок заболел, надо наглухо закрыть все окна и укутать больного в сто одежек
Нельзя есть арбузные косточки, а то в животе вырастет арбуз
Нельзя есть перед зеркалом
Все нужно есть с хлебом
Нельзя переступать через человека, а то он больше расти не будет
Нельзя спать на левом боку, потому что это якобы вредно
Чтобы волосы быстрее росли, нужно носить хвост
Просить у соседей соль — к ссоре
Если будешь дышать ртом, станешь лошадью
А каким байкам родителей и старших родственников вы верили? Рассказываете их своим детям?
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