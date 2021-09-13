13 раздражающих привычек гостей, которые могут испортить даже королевскую свадьбу

Подготовка к свадебному торжеству порой начинается за полгода до дня икс, а то и раньше. Молодожены заранее начинают заботиться о куче мелочей: списке гостей, дресс-коде, меню, развлекательной программе. Брачующиеся надеются, что этот важный день пройдет без сучка и задоринки, но порой из-за гостей многое идет не плану.

Мы в AdMe.ru любим гулять на свадьбах и огорчаемся, когда кто-то из присутствующих ставит молодоженов в неловкое положение. Поэтому мы вспомнили распространенные ошибки гостей, а в бонусе расскажем о свадебном этикете британской королевской семьи.

Не соблюдать дресс-код

Свадебный дресс-код — это важная составляющая торжества. Подобранная молодоженами цветовая гамма задает мероприятию определенное настроение и поддерживает выбранную тематику. Постарайтесь соблюсти дресс-код, если он указан в приглашении. Бывают моменты, когда брачующиеся не устанавливают ограничений по цветовой гамме костюмов. В таком случае свадебные эксперты советуют не приходить женщинам в белом, а еще избегать оттенков слоновой кости. Кроме того, рекомендуется узнать цвет платьев подружек невесты. Например, если у них платья в голубых тонах, то лучше отказаться от этого оттенка и выбрать что-то другое.

Больше всего меня вывело из себя несоблюдение дресс-кода. Мужчины пришли в футболках, сторона отца оделась так, будто мимо проходила. Девушки выбрали платья цвета, которого вообще не было в списке разрешенных. Зачем мы тогда все это продумывали, если всем все равно?

Почти 4 года назад моя родная сестра надела на свадьбу белое пышное кружевное платье. На мою свадьбу! Заходим в ЗАГС, а ее все путают с невестой. © Ideer.ru

Самим решать, в каком составе приходить на торжество

Если на приглашении написано только ваше имя, то подразумевается, что на мероприятие вы придете без сопровождения. Пара заранее обговаривает список гостей и решает, кого бы они хотели видеть на своем празднике. Не принято звонить молодоженам и настойчиво просить включить в список еще одного гостя. Непредвиденные «+1» — это лишние хлопоты для пары. Иногда на приглашении стоит пометка «Только для взрослых», в этом случае не нужно брать с собой детей.

Не предупредить о своем отсутствии

Получив приглашение на свадьбу, стоит свериться со своим календарем и постараться быстро дать ответ. Как правило, от количества гостей зависит бюджет свадьбы и даже формат торжества. Если обстоятельства изменились и на свадьбу попасть не удается, то специалисты по этикету советуют сразу сообщить об этом паре. Это гораздо вежливее, чем просто не прийти. У меня была очень дорогая свадьба. Я позвала 19 самых близких людей. Среди приглашенных была подруга, с которой общаюсь 10 лет, но она из другого города. Попросила просто приехать без подарка. Она до последнего кормила обещаниями, что чуть ли не садится в поезд, а в день свадьбы ушла в игнор. Всю свадьбу была без настроения. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

2 месяца звала родню на свадьбу, несколько раз звонила, уточняла детали, поскольку торжество на природе, с ночевкой. Узнавала заранее, кто ночует, уедет, кому машина нужна. За 2 дня до свадьбы звоню жене дяди еще раз напомнить, куда приезжать, во сколько, и обмолвилась, что мест уже точно нет, все забито. Вечером от тетки, которая вообще не планировала ночевать на природе, прилетает СМС: «Дядя обиделся, что не сможет остаться, если вдруг захочет. Мы не приедем». © dkdTeaLover / Pikabu

Показывать свое недовольство и давать оценки происходящему

Каким бы долгим ни был вечер, лучше не показывать молодоженам свою усталость и скуку. Эксперты по свадебному этикету также советуют оставить свое мнение при себе, когда дело касается праздничного ужина и тонкостей проведения торжества. Молодожены и так взволнованы, поэтому любое замечание может выбить их из колеи. Если о проблеме невозможно молчать, стоит сообщить об этом организаторам или близким родственникам пары. Была у меня такая история. Свадьба была большая, веселая, хорошо организованная. Никто не скучал и не хандрил. Кроме одной особы, которая весь вечер просидела за столом с кислой миной. Каждый к ней подходил и спрашивал, что с ней случилось. Если ей не хватало внимания, то получила она его с лихвой.

У родителей на свадьбе был гость, который недавно сам женился. Каждые полчаса он подходил к маме и указывал на непродуманные организационные моменты. Товарищ намекал родителям на то, что у него-то все было как надо, а они совсем не позаботились о тех или иных моментах. В общем, нет больше у нашей семьи товарища.

Не продумать поздравительную речь

Свою речь лучше продумать заранее, чтобы случайно не обидеть новобрачных. Истории о студенческих приключениях, бывших, семейных драмах стоит оставить для другого дня. Тост должен быть короткими, ярким и адресован паре. Был на свадьбе племянника. Молодые расписались. Пошли в ресторан. Настала очередь говорить свидетеля — лучшего друга жениха Вадима: «Кхе-кхе... Признаюсь, что я несколько нервничаю... Но я постараюсь! Ведь Вадим сказал, что если справлюсь с этим, то буду его свидетелем и на следующей свадьбе!» © PivBear / Pikabu

Мы с парнем встречались 4 года, и его тетя все время интересовалась, когда же мы родим. Получив приглашение на свадьбу, она первым делом спросила: «Сделали ребеночка наконец-то?» На самой церемонии она с мерзкой ухмылкой произнесла тост: «Желаю вам поскорее родить и стать настоящей семьей. Ведь все мы знаем, что штамп в паспорте — это просто сожительство, а вы и так уже слишком много времени потеряли».

Ловить букет словно волейбольный мяч

Свадебные ритуалы придуманы для того, чтобы украсить торжество, а не рассорить присутствующих. Эксперт по свадебному этикету советует дать букету приземлиться естественным образом в том направлении, в котором его бросают, избегая толчков и борьбы. Из нашей компании первой собралась замуж моя лучшая подруга. Нам по 20 лет, я свидетельница. Бросила невеста букет, и он прилетает мне в руки. Я смеюсь, как вдруг на меня налетает пожилой мужик и начинает отбирать букет! Я от неожиданности вцепилась, но не отдала, и парни подлетели, увели его. Оказалось, он отчаялся выдать замуж дочь, старшую из 5. Весь вечер ждал, когда букет дочка поймает, а тут я. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Легкомысленно отнестись к выбору подарка

Не стоит стремиться быть оригинальным или пытаться всучить залежавшийся сервиз. Легче узнать список желаемых подарков, ведь иногда списки публикуют онлайн, или подарить деньги. Во втором случае нужно иметь в виду, что не принято дарить менее $ 50. Оптимальная сумма различается в разных странах. В Испании это € 200–300 с человека, в Германии — € 75–100. Одна из тетушек подарила нам на свадьбу произведение искусства — из натурального рога были вырезаны 2 птички на бревне. Сказала, чтобы мы так же любили друг друга. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это 2 самца тетерева, которые собирались драться из-за самки. © Елена Батурина / Facebook

Перетягивать внимание на себя

Все сюрпризы от гостей стоит заранее согласовать с ведущим и организатором церемонии. Поздравительная речь на 15 минут может не вписываться в продуманную атмосферу праздника. Не стоит на чужой свадьбе объявлять о своей беременности или делать предложение своей второй половинке. В этот день лучше остаться в тени молодоженов. Свидетельница выклянчила час фотосессии оплаченного нами свадебного фотографа. © DedMahno / Pikabu

Когда гости ехали в автобусе от свадебного павильона у моря в город, лучший друг жениха решил сделать поездку незабываемой. Он начал ползать по полкам для багажа, изображая Человека-паука.

Вообразить себя личным фотографом пары

Все больше пар выбирают свадьбу «без мобильных», когда просят не пользоваться смартфонами и не снимать происходящее. Даже если гостю очень хочется поделиться красивой фотографией в инстаграме, то лучше проявить уважение к молодоженам и дождаться одобренных парой снимков от профессионала. Особенно неучтиво просить пару о совместном селфи в тот момент, когда они сели за стол.

Садиться в первый ряд во время церемонии, если вы не близкий родственник

Специалисты по свадебному этикету настоятельно рекомендуют не занимать места в первом ряду на церемонии, ведь они предназначены для членов семьи. К счастью, во всех правилах есть исключения. Если организаторы попросили вас присесть в первый ряд, не нужно отказываться.

Бонус: правила этикета королевских свадеб

Женщинам не пристало надевать юбки и платья длиной выше колена. Даже если кажется, что фасон наряда соответствует духу торжества, а фигура позволяет надеть мини, лучше в этот день прикрыть коленки.

Мужчинам необходимо подбирать носки в цвет костюма.

Неправильное прочтение свадебного дресс-кода у женщин выдает выбор обуви с открытым носом.