13 знаменитостей, которые могли бы спокойно жить в роскоши, но выбрали скромную жизнь

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Многие люди мечтают о красивой жизни, разглядывая фотографии звезд, отдыхающих на роскошных курортах и живущих в невероятно дорогих особняках. Но бывает так, что, даже достигнув мировой славы, человек предпочитает тихую и скромную жизнь. И в этом есть смысл: даже имея все деньги планеты, совсем не обязательно сорить ими налево и направо, бесконечно подтверждая свой статус.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся знаменитостями, которые умеют ценить простые радости и не стремятся окружить себя атрибутами богатства. Герои нашей сегодняшней подборки — популярные личности, не страдающие головокружением от успеха и всегда готовые помочь нуждающимся.

13. Джейк Джилленхол

Джейк Джилленхол не пренебрегает общественным транспортом: его часто можно увидеть в метро. А еще актер регулярно закупается в обычных супермаркетах. Шумным тусовкам звезда Голливуда предпочитает прогулки со своими любимыми собаками. Также Джилленхол занимается благотворительностью, поддерживая больных раком. Свою жизненную позицию актер обозначает так: «Ненавижу, когда кто-то говорит, что умирает от голода. В мире есть те, кто действительно умирают от голода, так что мы должны придумать другой способ сообщать о том, что не ели целых 4 часа».

12. Дрю Бэрримор

Хотя Дрю стала звездой экрана еще в детстве, актриса предпочитает простую и скромную жизнь. Она одевается в секонд-хендах и на блошиных рынках и часто публикует в соцсетях снимки без макияжа. А еще актриса воспитывает 2 дочерей и с удовольствием делится советами с молодыми матерями. Помимо всего прочего, Бэрримор принимает активное участие в благотворительной деятельности и однажды пожертвовала $ 1 млн голодающим детям Африки.

11. Элайджа Вуд

Несколько лет назад Элайджа выставил на продажу свой огромный особняк в Калифорнии, а после та же «участь» постигла 2 бунгало в Венеции. Сейчас звезда «Властелина колец» живет в маленьком домике в Техасе. Актер активно занимается благотворительностью, сотрудничая с несколькими некоммерческими организациями.

10. Кира Найтли

У двукратной номинантки на «Оскар» можно поучиться экономии: Кира установила для себя ежемесячное ограничение по деньгам. Если ей необходимо превысить лимит, она сначала размышляет, так ли сильно ей нужна та или иная вещь. А еще Найтли активно помогает нуждающимся и несколько лет назад совершила поездку в Южный Судан с благотворительной миссией.

9. Зоуи Дешанель

Звезда «500 дней лета» очень экономно расходует деньги, в основном вкладывая средства в благотворительность и инвестиции. В частности, актриса сотрудничает с фондом Baby2Baby, деятельность которого направлена на помощь детям из малообеспеченных семей. Зоуи убеждена, что совсем не обязательно тратить на гардероб баснословные суммы, она положительно относится к демократичным брендам.

8. Кристиан Бейл

Звезда «Бэтмена» не из тех, кто любит купаться в роскоши. Даже после того как актер добился большого успеха, он не спешил обзаводиться особняком, продолжая жить в маленькой квартире со своей семьей. А еще Кристиан долгое время не нанимал телохранителя. Значительную часть гонораров Бейл жертвует на благотворительность, активно помогая организациям, занимающимся проблемами геноцида. А несколько лет назад Кристиан исполнил мечту своего четырехлетнего фаната, больного лейкемией, и поговорил с ним по телефону.

7. Хилари Суэнк

Оскароносная звезда живет в небольшой квартире в Лос-Анджелесе. Актриса предпочитает удобную одежду и простую еду. Хилари с удовольствием помогает бездомным собакам и планирует запустить благотворительную программу, целью которой будет создание условий для общения больных детей с животными.

6. Рассел Кроу

Актер не стремится жить в большом доме, довольствуясь ранчо в Австралии. Кроу любит свой старый джип и равнодушно относится к модным автомобилям. А еще он с радостью приходит на помощь всем нуждающимся, причем это касается не только благотворительных организаций и фондов, но и фанатов Рассела.

5. Риз Уизерспун

Знаменитая «Блондинка в законе» привыкла покупать только самое необходимое. Также Риз занимает должность председателя благотворительного фонда Avon, выступая за профилактику рака груди. Кроме того, Уизерспун активно участвует в сборе помощи для обездоленных детей США и Канады.

4. Леонардо Ди Каприо

Когда актер стал получать солидные гонорары, он все равно не расстался со своим старым автомобилем. Он и сейчас продолжает летать на обычных, а не на частных самолетах. Еще в 1998 году он создал благотворительный фонд и начал активно помогать некоммерческим организациям. Сегодня Ди Каприо серьезно занялся проблемами экологии и даже снял собственный документальный фильм, посвященный изменению климата.

3. Дженнифер Лоуренс

Успех совсем не вскружил актрисе голову — она ездит на скромной машине, любит распродажи и скидки. Лоуренс чужды шумные сборища, она предпочитает посмотреть кино и вкусно поесть в домашней обстановке. Девушка активно жертвует деньги на благотворительность. Кардиологическое отделение больницы, расположенной в ее родном городе, получило от Дженнифер $ 2 млн.

2. Дженнифер Гарнер

Актрису не встретишь в супермаркетах класса люкс — она предпочитает покупать еду на обычных рынках. Также Дженнифер совсем не стесняется носить одежду из масс-маркета. Гарнер сотрудничает с фондом, который занимается детскими правами и образованием, специализируясь на развивающихся странах. А в 2018 году Гарнер оказывала помощь детям, пострадавшим во время урагана «Флоренс» (на фото).

1. Джессика Альба

Джессика — образцовая мама, воспитывающая 3 детей: она уделяет им много внимания, читает книги, делает с ними маски для лица и занимается спортом. Также Альба приучила малышей к экономии: она не выбрасывает вещи, которые ее дети уже не носят. Например, когда старшая дочь актрисы вырастает из одежды, та передает ее младшей. Голливудская звезда поддерживает многие благотворительные организации — на ее счету участие в помощи ВИЧ-инфицированным и поиске пропавших людей. Кроме того, актриса основала компанию, производящую экологичные подгузники.