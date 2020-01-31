13 райдеров «наших» знаменитостей, которые могут многое рассказать о человеке

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Перед гастролями каждая знаменитость представляет организаторам райдер — список требований касательно проживания, питания, безопасности и других аспектов своего приезда. И если одни артисты просят обеспечить себя и свою команду лишь самым необходимым, другие уверены: большому кораблю — большое плавание. К примеру, певица Бейонсе требует предоставить ей исключительно красную туалетную бумагу и титановые соломинки для напитков, а рядом с Мэрайей Кэри в каждом турне должен находиться ассистент, который бы выбрасывал ее использованную жвачку. По сравнению с мировыми знаменитостями отечественные звезды не столь привередливы в своих запросах, но и их райдеры могут доставить организаторам немало хлопот.

Мы в AdMe.ru поинтересовались, чем же отечественные артисты просят обеспечить их в рамках концерта и что Валерий Леонтьев делает с мешками для мусора, а группа «Дискотека Авария» — с живой курицей.

1. Светлана Лобода

Бытовой и технический райдеры артистки занимают более 30 страниц. Светлана акцентирует внимание организаторов не только на качестве аппаратуры и условиях проезда, но и требованиях касательно проживания и питания. Все блюда и закуски для певицы должны иметь исключительно ресторанную подачу. Кроме того, Лобода просит предоставить ей 3 новых чайника и 10 пар носков разных цветов, а температура воздуха в гримерке, на сцене и в зале должна быть не менее +24 °С.

2. Николай Басков

Обязательным пунктом в райдере артиста является наличие горячей и холодной воды в гостиничном номере, и появился он там не просто так. Однажды Николай Басков гастролировал с дочерью Монсеррат Кабалье, Монситой. Знаменитостей поселили в лучшей гостинице города, но, когда испанская гостья захотела принять ванну, воды в кране не оказалось — как назло, в районе, где располагался отель, в тот день проводились технические работы. С тех пор Басков стал акцентировать внимание организаторов своих концертов на наличии холодной и горячей воды. Среди других требований в райдере артиста — молчаливый водитель, плотные шторы в номере и крепкий кофе.

3. Ольга Бузова

Помимо пятизвездочного отеля и автомобиля представительского класса бытовой райдер певицы довольно скромный. Среди особых пожеланий — энергетические напитки и кальян на миксе из цитрусовых. Впрочем, к выполнению требований Ольга относится щепетильно, при неисполнении требований выступление может быть отменено.

4. Валерий Леонтьев

К приезду артиста организаторам приходится готовиться тщательно. Одно из неотъемлемых требований в райдере Леонтьева — много мешков для мусора в гостиничном номере. Ими заклеивают окна для того, чтобы солнечные лучи не мешали Валерию Яковлевичу выспаться, ведь во время гастролей певцу приходится часто менять часовые пояса. В остальном же артист совершенно неприхотлив и непривередлив.

5. Лолита

Поскольку на автомобиле певица боится перемещаться на большие расстояния, то просит обеспечить ее отдельным железнодорожным вагоном. Причем к выполнению этого пункта райдера требует отнестись со всей ответственностью. По словам промоутера Сергея Лаврова, однажды Лолита даже отменила концерт, поскольку организаторы не успели выкупить вагон целиком — в 3 купе билеты уже были проданы.

6. Михаил Боярский

Требования в райдере знаменитого Д’Артаньяна вполне адекватные, если не сказать неприхотливые. В гримерной артиста обязательно должно быть зеркало, полотенца или бумажные салфетки, растворимый кофе, рыбная и мясная нарезки. Из особых пожеланий — несладкие пирожки.

7. «Дискотека Авария»

Обязательное требование в райдере группы — плотная, непрозрачная ширма. Этот пункт пополнил список после того, как в коллективе появилась девушка. Артисты также просят организаторов концертов предоставить им для выступления одну живую курицу с сопровождающим ее лицом. Птица нужна на один номер, и «Дискотека Авария» заверяет, что она останется живой и невредимой.

8. Константин Хабенский

Хотя Константин Юрьевич считается актером первого эшелона, он остается одним из самых скромных и непривередливых звезд российского кинематографа. Пока другие артисты заказывают дорогие вина, французские сыры и президентские люксы, Хабенский просит лишь зеленый чай и по возможности меньше его беспокоить.

9. «Ленинград»

Если до места проведения выступления от аэропорта необходимо ехать более 200 км, артисты перемещаются на вертолете. Помимо этого, музыканты запрашивают ароматические свечи, ковры, комнатные растения. В гримерке обязательно должен быть официант. Из деликатесов обязательным пунктом в райдере группы значится красная икра. На организаторов, которые не выполняют требования музыкантов, накладываются штрафы.

10. Филипп Киркоров

Несмотря на звездный статус, райдер артиста лишен капризов. Если Киркоров не сидит на диете, в списке требований может быть фастфуд (в частности, картошка фри) и котлета по-киевски, а также зефир в шоколаде и кока-кола. Певец гораздо более щепетильно относится к организации самого выступления и выполнению требований касательно сцены и оборудования, нежели питания и проживания.

11. Земфира

Требования популярной певицы поражают своей скромностью. Перед выступлением Земфира просит предоставить ей в гримерку 10 махровых полотенец, черный и зеленый чай, 2 упаковки мыла и десяток яиц — для связок. Из необычных пунктов: обслуживающему персоналу за кулисами запрещено фотографировать артистку и расспрашивать о личной жизни.

12. Егор Крид

Кроме стандартного набора требований насчет питания и проживания певец просит обеспечить его лаком для волос экстрасильной фиксации, кальяном и черными презервативами. Если что-либо в подготовке и организации выступления не будет устраивать молодого исполнителя, он оставляет за собой право отменить концерт.

13. Алла Пугачева

Требования касательно проживания и организации выступления певицы не назовешь слишком уж высокими, по крайней мере для знаменитости ее масштаба. Однако один пункт райдера Аллы Борисовны в 2019 году не на шутку всколыхнул общественность. Артистка потребовала от организаторов рижского концерта, чтобы по приезде на вокзал ее встретил лимузин, причем заехал автомобиль прямо на перрон.

А как вы считаете, знаменитости должны использовать свой статус и требовать привилегии по максимуму или все же им стоит вести себя скромнее с организаторами концертов?