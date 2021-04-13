13 простых вещей, которые делает воспитанный человек в гостях. И ему всегда рады

Что может быть лучше, чем провести вечер или выходные в компании друзей? Многим из нас хотелось бы, чтобы такие посиделки случались чаще. Иногда мешает загруженность или расстояние, а иногда мы неосознанно выставляем себя в неприглядном свете. Но исправить положение проще простого — достаточно следовать нехитрым нормам бытового этикета.

AdMe.ru выяснил, каких правил стоит придерживаться, чтобы быть желанным гостем в любом доме.

1. Приносить сменную обувь

Сменную обувь в гости берут единицы, а ведь это разумное решение, особенно если намечается крупная вечеринка. Носить чужие тапочки, которые часто предлагают пришедшим, не рекомендуется из соображений гигиены. К тому же в доме может просто-напросто не оказаться нужного количества пар подходящего размера. На дружеские посиделки можно принести свои тапки, а на масштабную вечеринку — туфли или ботинки. Ходить без обуви нежелательно: элегантная пара завершает образ. А вот носки или колготки, в которых ходят в гостях практически все, мигом его разрушат.

2. Тактично реагировать на недоразумения

Все мы иногда бываем неловкими и запросто можем запачкать хозяйскую скатерть, мебель, собственный или чужой наряд одним неловким движением. В такие моменты стоит воздержаться как от сочных восклицаний, так и от не в меру цветистых извинений. Более продуктивно — пошутить и постараться как можно быстрее ликвидировать пятно. Если урон серьезный, стоит аккуратно предложить компенсацию испорченной вещи. Кстати, это правило действует не только для гостей, но и для хозяев.

3. Не уносить остатки еды, даже если принесли что-то к столу

Иногда хозяин и гости заранее обсуждают трапезу, и каждый приносит что-то к праздничному столу. Однако просить завернуть с собой немного салата — так же, как и уносить неоткрытую упаковку пирожных, — невежливо. Как только вы вручили хозяевам презент, он вам больше не принадлежит. Как и у любого правила, тут есть исключения: когда хозяин сам предлагает забрать остатки, предложение нужно принять. Если гость принес блюдо в своей посуде, еду стоит переложить в контейнер для пищи, а посуду унести домой — лишняя тарелка или салатница вряд ли обрадует принимающую сторону.

4. Советоваться с хозяевами, если хочется взять с собой питомца

Мы души не чаем в домашних животных и стараемся проводить с ними как можно больше времени. Поэтому порой возникает соблазн захватить любимого Барбоса или Мурку к приятелю. Особенно если тот живет по соседству — почему бы не заглянуть к товарищу на часок после вечерней прогулки с питомцем? Делать это допустимо, только если друг не против. Причин отказа может быть масса: аллергия на шерсть, дискомфорт рядом с животными, наличие маленького ребенка и другие. А незнакомая обстановка может вызвать тревогу у любимца. Согласие получено? Важно не забыть корм, поводок или шлейку, обсудить, в каких помещениях может находиться четвероногий друг. А еще — убедиться, что он социализирован и поладит с обитателями дома.

5. Стараться быть полезным

Далеко не все задумываются о правилах приличия, но людям присущ стадный инстинкт. Этим можно воспользоваться, чтобы сделать вечер более теплым, а заодно и заработать несколько очков в свою пользу. Хозяйка сообщила, что ужин готов? Воспитанный гость мягко укажет приглашенным, что пора садиться за стол. Если остальные уткнулись в телефоны, он отложит гаджет первым и заведет беседу. Пригласившая сторона будет благодарна за такое учтивое поведение.

6. Не переключать фильмы и музыку самостоятельно

Фразу «будьте как дома» некоторые воспринимают чересчур буквально и чувствуют себя не в меру вольготно на чужой территории, бесцеремонно пользуясь телевизором, компьютером и другими гаджетами. Не нужно переключать фильм или музыку, садиться за хозяйский компьютер, даже если звуковое сопровождение пришлось не по вкусу или внезапно понадобилось проверить соцсети.

7. Знать, куда и как садиться

После тяжелого дня очень хочется развалиться и вести неспешную беседу с друзьями. Но вряд ли они оценят вальяжную позу в кресле, на диване или другой мебели. Не рекомендуется широко расставлять ноги, демонстрировать окружающим носки и другие детали одежды, которые обычно скрыты от посторонних глаз. В малогабаритных квартирах спальня и гостиная нередко совмещены. Если у хозяев стоит кровать — садиться на нее считается дурным тоном.

8. Умело выбирать подарок хозяевам

Преподнести небольшой подарок — признак хорошего тона. Многие приходят в гости с цветами, но каким бы красивым ни был букет, от него лучше воздержаться. Хозяйке придется в спешном порядке найти подходящую вазу, обрезать стебли и выбрать место для красивого сюрприза. А ведь еще нужно встретить гостей — в такой суете можно забыть что-то важное. Если очень хочется преподнести цветы, лучше сделать это на следующий день, в благодарность за вечер, либо накануне. Также не рекомендуют приносить сувениры, статуэтки и другие подобные мелочи, которые обречены собирать пыль на полках. Вместо этого можно подарить книгу, связанную с увлечениями пригласивших. Либо то, что может быть использовано всеми: гель для душа, шампунь или крем для тела — предметы, которые не будут выброшены или передарены.

9. Убирать мокрый зонт в чехол, если пришли в дождливый день

Многие знают, что зонт лучше сушить в закрытом виде, чтобы не прослыть невоспитанным человеком. Но как быть в гостях? Ведь размещенный на крючке или вешалке защитный аксессуар может запросто намочить одежду. Ответ прост: почти каждый зонт идет в комплекте с чехлом, который многие выбрасывают или убирают в дальний угол. Достаточно иметь его при себе: чехол сделан из водонепроницаемого материала. Поэтому, оказавшись в гостях, туда можно убрать мокрый зонтик, после чего сложить в сумку, не опасаясь за ее содержимое. Другой вариант — уточнить у хозяев, куда можно положить или поставить зонт.

10. Использовать простые лайфхаки, чтобы избежать неловкого молчания

Неловкая пауза — одна из самых неприятных вещей. Особенно если собралось много незнакомых людей, а тот, кто всех пригласил, ненадолго отлучился. В такой ситуации поможет прием «опора на реальность»: нужно осмотреться по сторонам и говорить о том, что вокруг. Например, на стене висит картина, изображающая морское побережье. Почему бы не обсудить ее с гостями? Другой вариант — поговорить о блюдах на столе, их названиях, похвалить кулинарные способности хозяев. Не стоит забывать задавать вопросы собеседнику.

11. Заранее обсудить с ребенком правила поведения в гостях

Брать детей на мероприятия для взрослых не рекомендуется: первые будут чувствовать дискомфорт, а последние не смогут полностью расслабиться. Если речь о детской вечеринке или дне рождения, лучше заранее обсудить с ребенком, как стоит себя вести и какие правила соблюдать: в какие комнаты можно и нельзя заходить, что можно и нельзя трогать и другие немаловажные мелочи.

12. Уходить вовремя

Вовремя прийти на вечеринку — полдела, нужно еще и знать, когда ее покинуть. Хороший вариант — уйти после того, как это сделают один-два гостя, или отправиться на выход в общем потоке. Задерживаться до победного не стоит — в доме наверняка есть распорядок, также хозяевам нужно прибрать помещение после визита гостей. Остаться дольше допустимо, только если вы с пригласившими близкие друзья либо заранее обсудили этот момент.

13. Соблюдать правила дома

Иногда хозяева просят соблюдать определенные правила дома. Например, где-то не открывают окна нараспашку или стараются лишний раз не трогать домашнее животное. Возможно, в некоторые комнаты не нужно заходить, или же стоит внимательно закрывать дверь, чтобы питомец ненароком не выбежал в подъезд.