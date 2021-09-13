13 простых трюков с волосами, которые омолаживают покруче косметолога
Долго бытовало мнение, что в зрелости женщинам нужно делать короткую стрижку и неприметное скромное окрашивание. Пора бы этому убеждению кануть в Лету, а женщинам любого возраста делать такие прически, какие их душа пожелает. Однако, если хочется того, чтобы волосы освежали, а не накидывали пару лишних лет, следует соблюдать некоторые рекомендации.
Мы в AdMe.ru надеемся, что вы делаете стрижку, основываясь на своих желаниях, а не на устаревших стереотипах, а эти 13 советов помогут вам сделать образ еще гармоничнее.
Светлые пряди у лица
Эксперты в один голос заявляют, что светлые волосы заметно молодят, в то время как темные могут еще сильнее подчеркнуть морщины. Если нет желания полностью краситься в блонд, можно осветлить только пряди у лица.
Мягкий черный
Но блонд тоже идет не всем, особенно если натуральные волосы — черные. В таком случае можно сохранить родной цвет, однако сделать его более мягким, а не угольно-черным.
Мягкий балаяж
Балаяж подходит практически всем: как юным девушкам, так и женщинам в возрасте. Однако, чтобы такое окрашивание не старило, следует сделать максимально мягкие переходы между цветами.
Теплый блонд
Как нам уже известно, светлые волосы — отличное решение на пути к моложавому виду. Но выбирать следует теплые оттенки: именно они придадут коже лица молодой блеск и сделают ее тон более выигрышным.
Тонкие блики
Отличительный признак молодых волос — многомерный цвет, поэтому однотонная шевелюра будет смотреться тускло. Добавить сияния можно с помощью тонких, едва заметных бликов.
Медные оттенки
Недавно ученые выяснили, что рыжеволосые люди выглядят в среднем на 2 года моложе своих ровесников благодаря особенному гену. Конечно, окрашиванием волос в медный цвет гены не поменять, но сделать внешность чуть моложавее — запросто, учитывая, что теплые оттенки — это как раз то, что нужно в зрелом возрасте.
Укладка в виде локонов от лица
Длинные густые волосы лучше подстригать слоями и укладывать в виде локонов, накручивая их в сторону от лица, а не вовнутрь. Это сделает образ визуально легче, а шевелюра будет выглядеть живее и подвижнее.
Асимметричная челка
На такие эксперименты следует решаться только тем, у кого высокий лоб. Асимметричная челка прекрасно скрывает возрастные изменения в области лба, а за счет разной длины не закрывает веки и не утяжеляет взгляд.
Укладка волнами
Шевелюру ниже лопаток лучше укладывать волнами: так она будет выглядеть более пышной и здоровой. А вот выпрямлять длинные волосы — не лучшее решение, иначе они могут визуально вытянуть лицо, добавив возраста.
Стрижка выше плеч
Большинство женщин в возрасте все же предпочитают короткие волосы. Такая стрижка действительно отвлекает от возрастных изменений, в то время как неудачно уложенные длинные волосы лишь подчеркнут их.
Низкий пучок
Со временем волосы на висках седеют и истончаются, а высокие тугие прически лишь продемонстрируют окружающим произошедшие изменения. Поэтому следует выбирать низкие хвосты или пучки.
Стрижка слоями
Отрастить седину — смелый шаг, но и с серебристыми волосами можно выглядеть стильно и свежо. Однако текстура седых волос меняется, и нужно грамотно подобрать стрижку. Например, сделать несколько слоев вместо ровного среза.
Объемная укладка
К сожалению, с течением времени волосы становятся тоньше и редеют. Чтобы скрыть подобные изменения, лучше выбирать объемные укладки. К слову, они будут смотреться прелестно даже на седых волосах.
Как вы считаете, возраст ограничивает женщину в выборе стрижки и окрашивания?