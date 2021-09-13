13 простых трюков с волосами, которые омолаживают покруче косметолога

Долго бытовало мнение, что в зрелости женщинам нужно делать короткую стрижку и неприметное скромное окрашивание. Пора бы этому убеждению кануть в Лету, а женщинам любого возраста делать такие прически, какие их душа пожелает. Однако, если хочется того, чтобы волосы освежали, а не накидывали пару лишних лет, следует соблюдать некоторые рекомендации.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы делаете стрижку, основываясь на своих желаниях, а не на устаревших стереотипах, а эти 13 советов помогут вам сделать образ еще гармоничнее.

Светлые пряди у лица

Эксперты в один голос заявляют, что светлые волосы заметно молодят, в то время как темные могут еще сильнее подчеркнуть морщины. Если нет желания полностью краситься в блонд, можно осветлить только пряди у лица.

Мягкий черный

Но блонд тоже идет не всем, особенно если натуральные волосы — черные. В таком случае можно сохранить родной цвет, однако сделать его более мягким, а не угольно-черным.

Мягкий балаяж

Балаяж подходит практически всем: как юным девушкам, так и женщинам в возрасте. Однако, чтобы такое окрашивание не старило, следует сделать максимально мягкие переходы между цветами.

Теплый блонд

Как нам уже известно, светлые волосы — отличное решение на пути к моложавому виду. Но выбирать следует теплые оттенки: именно они придадут коже лица молодой блеск и сделают ее тон более выигрышным.

Тонкие блики

Отличительный признак молодых волос — многомерный цвет, поэтому однотонная шевелюра будет смотреться тускло. Добавить сияния можно с помощью тонких, едва заметных бликов.

Медные оттенки

Недавно ученые выяснили, что рыжеволосые люди выглядят в среднем на 2 года моложе своих ровесников благодаря особенному гену. Конечно, окрашиванием волос в медный цвет гены не поменять, но сделать внешность чуть моложавее — запросто, учитывая, что теплые оттенки — это как раз то, что нужно в зрелом возрасте.

Укладка в виде локонов от лица

Длинные густые волосы лучше подстригать слоями и укладывать в виде локонов, накручивая их в сторону от лица, а не вовнутрь. Это сделает образ визуально легче, а шевелюра будет выглядеть живее и подвижнее.

Асимметричная челка

На такие эксперименты следует решаться только тем, у кого высокий лоб. Асимметричная челка прекрасно скрывает возрастные изменения в области лба, а за счет разной длины не закрывает веки и не утяжеляет взгляд.

Укладка волнами

Шевелюру ниже лопаток лучше укладывать волнами: так она будет выглядеть более пышной и здоровой. А вот выпрямлять длинные волосы — не лучшее решение, иначе они могут визуально вытянуть лицо, добавив возраста.

Стрижка выше плеч

Большинство женщин в возрасте все же предпочитают короткие волосы. Такая стрижка действительно отвлекает от возрастных изменений, в то время как неудачно уложенные длинные волосы лишь подчеркнут их.

Низкий пучок

Со временем волосы на висках седеют и истончаются, а высокие тугие прически лишь продемонстрируют окружающим произошедшие изменения. Поэтому следует выбирать низкие хвосты или пучки.

Стрижка слоями

Отрастить седину — смелый шаг, но и с серебристыми волосами можно выглядеть стильно и свежо. Однако текстура седых волос меняется, и нужно грамотно подобрать стрижку. Например, сделать несколько слоев вместо ровного среза.

Объемная укладка

К сожалению, с течением времени волосы становятся тоньше и редеют. Чтобы скрыть подобные изменения, лучше выбирать объемные укладки. К слову, они будут смотреться прелестно даже на седых волосах.