13 простых рецептов счастья из разных стран, которые можно попробовать прямо сейчас

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Если говорить о различиях между странами, первыми на ум придут не только языки и валюта, но и культура. И именно она определяет ценности той или иной нации и картину мира, которая, в свою очередь, влияет на то, что людям нужно для гармоничной и счастливой жизни.

Мы в AdMe.ru узнали, какие рецепты счастья из тех, что каждый из вас может начать применять уже сейчас, существуют в разных частях света.

1. Италия

Стремление итальянцев стильно одеваться, производить хорошее впечатление и брать от жизни все легло в основу их национальной философии счастья под названием bella figura. Дословно это словосочетание можно перевести как «прекрасный вид». Чтобы испытать счастье по-итальянски, смакуйте моменты жизни: выходя на прогулку, изучайте мир вокруг; наслаждайтесь каждым кусочком пищи; выбирая, что надеть, неспешно продумывайте образ вплоть до мельчайших деталей.

2. Ирландия

Ирландцы — народ компанейский, для них важно ощущение общности и причастности. Чувство, что ты не один, в стране кельтов называют коротким словом «креик». Если вы хотите ощущить себя счастливым ирландцем, сходите с друзьями на футбольный матч или устройте посиделки с песнями под гитару.

3. Индия

В Индии ценят такие качества, как гибкость и находчивость. Местные жители умеют взглянуть на старые вещи под непривычным углом, поэтому для них не проблема смастерить из подручных материалов что-то совершенно потрясающее, да и «сварить кашу из топора» для индийцев всегда выполнимая задача. Конечно, отчасти так сложилось из-за жизни в стесненных условиях, но подобные ноу-хау пригодятся любому человеку. Чтобы стать счастливым по-индийски, старайтесь искать нестандартные решения, сталкиваясь со сложными задачами на работе или в творчестве.

4. Турция

В Турции ценят неспешность и безмятежность. «Кейф» — слово, которое используют здесь для описания счастья, и перевести его можно как «легкая страсть к неге». Чтобы приблизиться к турецкому ощущению гармонии, можно, никуда не торопясь, прогуляться по берегу моря или посидеть на балконе с чашкой кофе.

5. Швеция

Шведы стремятся к минимализму и осознанному потреблению. Как нельзя лучше их представления о счастливой жизни описывает фраза «не слишком много, не слишком мало, а в самый раз». Шведского счастья достичь не так уж и сложно: достаточно иметь скромный гардероб и не расставаться с одной и той же одеждой несколько сезонов; обустраивая квартиру, покупать только самые необходимые и функциональные предметы интерьера; а также употреблять простую и полезную пищу.

6. Япония

Любовь японцев к естественности дала начало философии счастья под названием «ваби-саби». Жители Страны восходящего солнца очень трепетно относятся к старой мебели и потрескавшейся посуде и не признают искусственно состаренные предметы посуды и интерьера. А мысль о том, что совершенство кроется в несовершенстве, выразилась в кинцуги — искусстве реставрации: как шрамы подчеркивают индивидуальность человека, так и трещины на посуде делают ее уникальной и особенной. Чтобы почувствовать себя причастным к японскому счастью, достаточно склеить разбитую вазу и перестать маскировать царапины и облупившуюся краску на видавшем виды деревянном столе.

7. Шотландия

Шотландцы ценят свою культуру. Они с удовольствием гуляют по средневековым замкам и пробуют еду, приготовленную по народным рецептам, передающимся из поколения в поколение. Если вы хотите испытать счастье по-шотландски, побольше путешествуйте по родной стране, подробно знакомясь с ее традициями и обычаями.

8. Швейцария

У швейцарцев есть целая идеология, связанная с ощущением счастья, и названа она в честь теннисиста Роджера Федерера. Эта философия носит звучное название «федереризм». В стране альпийских лугов прежде всего ценят точность, порядок и предприимчивость. По мнению жителей Швейцарии, чтобы стать счастливым, нужно достичь успеха. Если достижение целей в работе и хобби приносит вам удовольствие, вы можете гордо называть себя федереристом.

9. Дания

Хотя жителей Дании не назовешь отчаянными трудоголиками, к работе у них сформировалось особое отношение. В датском языке даже есть специальное слово — «арбайдсглю», которым можно охарактеризовать счастье и радость от труда, а также осознание себя как хорошего работника. Чтобы испытать эти чувства, стоит не относиться к работе как к рутине и воспринимать себя как ценного сотрудника, чей вклад в развитие компании действительно важен.

10. Гавайи

На Гавайях с давних времен принято жить дружно и сообща, уважая друг друга и относясь с теплом к ближайшему окружению. Для местных жителей быть счастливым — это в первую очередь отдавать. Чтобы испытать знакомые им чувства, делайте то, что принесет радость не только вам самим, но и вашим друзьям и близким.

11. Норвегия

Так же как и жители США, норвежцы очень высоко ценят уют и тепло. Для них вечеринка немыслима без шерстяных пледов и вязаных носков. А чтобы согреться изнутри, обитатели страны фьордов и викингов пьют какао. Стремление к такому комфортному отдыху обозначается словом «козелиг». Как можно догадаться, достичь норвежского счастья совсем не сложно: стоит запастись атрибутами, создающими домашнюю атмосферу, и устроить праздник для семьи и друзей.

12. Уганда

Наверняка вы помните веселую песню «Акуна матата» из популярного мультфильма про Тимона и Пумбу. Эта фраза, в переводе означающая «нет проблем», лежит в основе философии счастья жителей Уганды. В этой африканской стране стремление «забыть заботы и держать трубой хвост» является своеобразным девизом. Чтобы приблизиться к этому позитивному ощущению, стоит смеяться хотя бы 1 раз в 2 часа и отпугивать негативные мысли веселыми танцами.

13. Франция

Французы привыкли жить по принципу «меньше и медленнее». Здесь любят уделять время созерцанию и не стремиться успеть все и сразу. Если вам близка романтичная Франция, возможно, вам удастся отыскать счастье в безмятежном времяпрепровождении. Отложите все дела, закажите в кафе круассан и чашечку кофе и поизучайте пейзаж за окном. Пореже выбирайтесь в гипермаркеты и не нагружайте себя тяжелыми сумками. Лучше покупайте самое необходимое в небольших магазинчиках.