13 приемов от стилистов, которыми они предпочитают пользоваться сами

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Сегодня тренды задают не только модные издания, но и инфлюенсеры. Фотографы следят за звездами стритстайла не менее пристально, чем за моделями и дизайнерами. Тенденции меняются постоянно, поэтому неудивительно, что иногда мы упускаем из виду ценные модные находки.

Редакция AdMe.ru подсмотрела, что происходит на мировых подиумах, и собрала несколько простых приемов, которые помогут быстро и без труда придать лоск вашему образу.

1. Жакет + шорты

Мы привыкли сочетать с жакетом брюки или юбку и совсем упустили из виду шорты или бермуды. На первый взгляд, сочетание кажется странным, зато уже на второй — стильным и лаконичным. В этом сезона на него обратили внимание Givenchy, Max Mara и другие бренды. Такой комплект функционален, потому что надеть его можно как в офис (причем практически с любой обувью), так и на вечернюю прогулку с подругами.

2. Пышная юбка + блейзер или косуха

Совсем необязательно подбирать в пару юбке-солнцу или юбке-пачке облегающий топ. Блейзер или косуха чуть снизят градус праздничности, который дает чрезмерно пышная юбка. Такой тандем не только подходит для повседневной носки, но и выдаст ваше отменное чувство стиля. Особенно если дополнить образ массивными кроссовками, как это предлагает Louis Vuitton.

3. Анималистические принты + яркие цвета

Анималистические принты уже давно можно сочетать не только с черными вещами. По мнению Vogue, звериные принты уже стали «новым нейтральным цветом». Чтобы добавить образу красок, соедините змеиный или животный принт с ярким акцентом. Например, с колготами или сумкой.

4. Несколько принтов в одном образе

Многие с опаской относятся к сочетанию нескольких паттернов в одном образе. И напрасно! Главный редактор Vogue Анна Винтур сделала это своей фишкой. Если вы не готовы к смелым экспериментам вроде соединения леопарда и цветочного принта, начните с чего-то более простого. Например, с нескольких вещей с горохом разного размера в одном образе.

5. Деловой костюм + кроссовки

Костюмы, особенно цветные, — бесспорный хит этого сезона. Соответствовать трендам и чувствовать себя комфортно можно, если классические лодочки заменить удобными кроссовками или кедами по примеру Зендаи.

6. Принт «гусиная лапка» + кожа

Этот принт — нестареющая классика. В сезоне 2018–2019 модный дом Louis Vuitton представил его нетривиальное прочтение, соединив с кожей. Такой ансамбль выглядит одновременно строго и броско. Если же кожаная рубашка — слишком смелое решение для вас, можно отдать предпочтение вставкам из кожи.

7. Романтическая блуза + деним

Любители романтичных силуэтов в этом сезоне празднуют победу, ведь в моду возвращаются кружевные и парчовые блузы с объемными рукавами и воротниками. Они будут смотреться непринужденно и свежо в компании максимально простых вещей из денима. Воздушную блузку можно подружить с прямой джинсовой юбкой или брюками из того же материала.

8. Легинсы + высокие сапоги

Не спешите выбрасывать легинсы — с помощью всего пары акцентов им можно придать новый вид. Рецепт прост: добавьте к ним высокие сапоги с водолазкой в тон — свежий и комфортный образ готов!

9. Кардиган + платье из тюля

Кардиган оверсайз, пожалуй, must-have для дам любой комплекции. Он подчеркнет хрупкость стройных барышень, а крупным девушкам поможет скрыть недостатки фигуры. Если надеть кардиган на легкое платье из тюля, получится милый и нежный облик. Кстати, в этом сезоне он, наряду с лиловым цветом, завоевал сердца модниц.

10. Скинни + кожаный жакет

Джины скинни претендуют на звание универсального предмета гардероба. Если их сочетание с косухой давно известно и даже немного надоело, то вот вам идея от стилистов. Разбавьте образ кожаным жакетом словно из прошлого века. Тепло и восхищенные взгляды не заставят себя долго ждать.

11. Бандана + все что угодно

Банданы уже давно перестали быть атрибутом молодежи и старшего поколения на грядках. Сегодня иконы стиля во главе с модным домом Dior переосмысливают этот головной убор. Его можно сочетать как с вещами в стиле кэжуал (например, свитерами и кардиганами), так и с вечерними нарядами.

12. Поло + юбка

Футболка поло вполне может стать первой скрипкой в образе. Главное — найти ей достойную пару, в качестве которой дизайнеры предлагают использовать юбки. Это может быть как мини из грубой ткани, так и шелковая миди или даже макси. Особый шик — поло с контрастным воротничком.

13. Массивная цепь + легкий верх

Если вы думали, что цепи — удел исключительно молодежи, то заблуждались. В этом сезоне дизайнеры предлагают носить массивные цепи всем. Они добавят изюминку любому образу: от нежной и романтичной девушки-цветка до умудренной опытом бизнес-леди. Яркий аксессуар замечен в коллекциях многих модельеров, например у Monse и Longchamp.

А какое сочетание в одежде вы любите больше всего и почему?