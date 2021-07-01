13 причесок и аксессуаров для волос из времен нашей юности, которые стремительно набирают популярность у нынешних модниц

Мир моды уже давно празднует возвращение 1990-х и начала 2000-х. Кроссовки на платформе, поясные сумки, шляпы-ведра — эти и многие другие вещи снова вернулись, пусть и в современной интерпретации. И конечно, все это касается и бьюти-сферы: некоторые прически тех времен тоже вдруг стали популярны.

Мы в AdMe.ru считаем, что сейчас отличная пора для возрождения моды нашего детства и юности. Прошло достаточно времени, чтобы те из нас, кто застал эту эпоху, стали ностальгировать по ней, а те, кто нет, впервые открыли ее для себя. Здорово, что теперь все наши когда-то любимые прически и аксессуары снова в тренде и можно смело плести косички, делать хвостики и прически с заколкой-крабиком, совсем как 20–30 лет назад.

Акцентные косы

Акцентные косы во всех вариациях снова популярны, будь то тоненькие косички у лица, одна большая где-нибудь сбоку или все это вместе. Для создания великолепного образа в стиле бохо можно заплести 2–3 прядки с разных сторон головы, закрепив их резинкой или оставив как есть. Что здорово — их можно сделать на волосах любой длины, причем довольно быстро.

Пробор в виде зигзага

Помните пробор в виде зигзага, который в 1990-е и до начала 2000-х мы так любили? Так вот, он снова вернулся. С таким пробором когда-то появлялись звезды и на красных ковровых дорожках, и в наших любимых фильмах и сериалах. Эта простая деталь, которая позволяла сделать прическу в разы интереснее, теперь вновь периодически появляется на головах у нынешних модниц, например у Беллы Хадид и солистки Blackpink Дженни.

Платки и банданы на голове

Платки на голове были неотъемлемой частью моды 1990-х. Их носили с хвостиками или с распущенными волосами. И вот спустя почти 30 лет они снова в тренде. Эти головные уборы дополняют всю нынешнюю модную одежду и по-прежнему выглядят свежо. Что здорово — с таким платком можно как сделать роскошную прическу, так и прикрыть не совсем чистые волосы.

Толстые цветные пряди у лица

Цветные прядки у лица, совсем как те, что были когда-то у рыжей «перчинки» Джери

Халлиуэлл и у Лене Нюстрём из группы Aqua, снова стали популярны. Есть мнение, что это связано не только с тоской по яркому десятилетию, но и с тем, что это простой способ освежить прическу. К примеру, для темноволосых девушек это возможность почувствовать себя немного блондинкой, не осветляя волосы целиком. Сейчас в ходу разные варианты такого окрашивания: от грубоватых толстых прядок контрастного цвета до тонких, всего на 2–3 тона отличающихся по цвету.

«Прическа супермоделей»

Так называемая прическа супермоделей — роскошная блестящая грива с легкой волной — тоже вернулась. Такую когда-то носили Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Клаудия Шиффер, а сейчас ее можно увидеть и на современных знаменитостях, например на Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Кайли Дженнер. Создание объема у корней и подкручивание кончиков — вот главные особенности данной прически. В отличие от несколько небрежных хвостиков и косичек, такая прическа требует времени, усилий и круглой расчески.

Заколки-бабочки

Если вы были ребенком 1990-х или начала 2000-х, то наверняка помните заколки-бабочки, с помощью которых можно было быстро сделать прическу или украсить ее. Звезды того времени часто мелькали с ними и на экранах, и на красных дорожках. И если вы думали, что мода на такие заколки безвозвратно прошла, то это не так. Заколки-бабочки вернулись: их теперь носят и подростки из роликов в TikTok, и знаменитости.

Высокий хвост

Высокий хвост, особенно в сочетании с тканевой резинкой, — знаковая прическа 1990-х и начала 2000-х. Ее носили все, от киногероинь до супермоделей на подиумах. Похоже, она с триумфом возвращается, и это легко можно понять: трудно найти более простую и практичную прическу, чем эта. Она легко вписывается в любой образ, да и носить ее можно по-разному.

Небрежный пучок

Всевозможные пучки, будто бы сделанные впопыхах, но при этом элегантные, в последнее время тоже стали популярными, особенно в сочетании с прядками у лица. Это отличная универсальная прическа, с помощью которой можно создать как слегка небрежный, так и гламурный образ.

Цветные плоские заколки

Кажется, один только взгляд на эти заколки вызывает прилив ностальгии. Мы любили закалывать ими волосы по обеим сторонам головы или убирать с их помощью выбившиеся прядки. Что и говорить, приятно, что этот аксессуар снова в моде. Современным девушкам тоже нравится украшать прическу с его помощью, причем сейчас можно увидеть и нарочито увеличенные заколки, и даже украшенные жемчугом.

Заколотая назад челка

Если ваша юность пришлась на начало 2000-х, то вы наверняка убирали назад и закалывали на затылке скрученные в псевдокосички спереди волосы. Это был отличный и быстрый способ спрятать челку и сделать модную прическу за минуту. Что ж, теперь смело можно повторить этот опыт: вместе с заколками-бабочками скрученные у лица прядки из 90-х снова стали популярны.

Два хвостика сверху

Помните группу Spice Girls, где каждая из «перчинок» придерживалась своего образа? К примеру, визитной карточкой Эммы Бантон, или Baby Spice, были два высоких хвостика. Казалось бы, такая ребячливая прическа имела мало шансов снова стать популярной, но мода на 1990-е коснулась и ее. Два хвостика сейчас можно увидеть на Милли Бобби Браун, Хейли Бибер и многих других знаменитостях.

«Краб» для волос

Вернулся и любимый нами «краб». С помощью этого знакового аксессуара буквально за пару секунд можно было убрать волосы и создать прическу. Благодаря своей универсальности он подходит для волос разной длины. И что здорово — он, в отличие, к примеру, от той же резинки, не скручивает и не травмирует волосы.

Прядки у лица

Мало кто думал, что так называемые антеннки, то есть выпущенные из прически прядки, снова будут в тренде. Толстые и тонкие, в сочетании с пучком или с хвостиками, и на коротких, и на длинных волосах — прядки у лица, которые можно было увидеть на актрисе Джулии Стайлз в картине «10 причин моей ненависти» или, к примеру, у Дженнифер Энистон в «Друзьях», снова с нами.