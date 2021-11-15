13 правил гигиены, которые были привычны для Викторианской эпохи, а у современных людей вызывают один ужас

В фильмах и сериалах, действие которых происходит в Викторианскую эпоху, мы видим роскошные дома, красивые платья, ухоженных дам. Некоторые из нас даже мечтают хоть на денек переместиться в то время. Вот только при этом никто не задумывается о том, что с гигиеной тогда не особо дружили. А ведь для людей той эпохи было совершенно нормально купаться в мышьяке, капать себе в глаза лимонный сок и мыться раз в месяц.

Мы в AdMe.ru узнали, каких правил гигиены и секретов красоты придерживались знатные особы Викторианской эпохи.

Мыли волосы аммиаком

Тогда женщины редко мыли волосы, так как сам процесс доставлял неудобства и был не совсем приятным. Женщинам советовали разводить чистый аммиак в теплой воде и затем массировать полученной смесью кожу головы и волосы. А ведь аммиак очень токсичен для организма. При этом, как отмечает писательница и историк Тереза О’Нилл, подробно изучившая быт викторианских дам, «аммиак становится очень агрессивным при реакции с водой, а это, вероятно, очень эффективно для удаления грязи с волос и отшелушивания кожи головы». Кстати, людям с жирными волосами рекомендовалось мыть их раз в 2 недели, а обладателям нормальных волос — раз в месяц. Конечно, если только человек не занят пыльной работой или если постоянно путешествует.

Избавлялись от веснушек с помощью фенола

Если в то время кому-то не повезло появиться на свет с веснушками, то им советовали ополаскивать лицо лимонным соком. А если этот метод не давал результата, то кожу нужно было натирать карболовой кислотой (фенолом). Отметим, что фенол невероятно токсичен, его пары разъедают глаза, кожу и дыхательные пути.

Чистили зубы солью

В XIX веке стоматология была не слишком развита, и зубной врач чаще всего делал лишь одну процедуру: просто удалял гнилые зубы. А чтобы хоть как-то сберечь здоровые, люди помимо прочего протирали их солью, используя свои пальцы и иногда, возможно, растрепанную веточку.

Кстати, интересно, что стоматологическую помощь часто оказывали местные парикмахеры или кузнецы, если в местности не было дантиста.

Купались в мышьяке

Пожалуй, все современные люди знают, что мышьяк — чрезвычайно опасный яд. Люди, которые имеют с ним дело, работают в герметичных боксах, используя защитную спецодежду. А вот достопочтенные женщины Викторианской эпохи считали, что купание в мышьяке делает их кожу светлее. Ведь бледная кожа считалась в то время эталоном.

Употребляли вафли с мышьяком

Мало того что ради бледной кожи женщины высших слоев общества купались в мышьяке, так они еще для этого его ели — он содержался в вафлях. Возможно, люди тогда понимали, что мышьяк ядовит, но думали, что в небольших количествах он не так страшен организму. Вот уж действительно красота требует жертв.

Капали лимонный сок в глаза

Женщины Викторианской эпохи полагали, что глазные капли, в состав которых входит лимонный и апельсиновый сок, сохраняет зрение острым, а взгляд — чистым и ярким. А поэтому нещадно портили себе зрение во имя красоты.

Использовали раскаленные щипцы

В Викторианскую эпоху были популярны вьющиеся волосы. А щипцы для завивки нагревали на огне. И если женщина вытаскивала их из огня и сразу же прикладывала к волосам, то ее локоны буквально сгорали. Поэтому облысение было типичной проблемой женщин тех времен.

Носили парики, покрытые животным жиром

Многие красавицы того времени хотели иметь такую же высокую прическу, как у Марии Антуанетты. А потому носили сложные парики, покрытые животным жиром. Основа париков создавалась из дерева, проволоки, все это дело набивалось ватой, шерстью и соломой. Затем на конструкцию добавлялись конские волосы, а говяжье сало или медвежий жир удерживали все на месте. А уж потом весь парик посыпали свинцом. Подобные парики оставляли у людей шрамы на голове. Некоторые заражались вшами. Мало того, животный жир был еще и легковоспламеняющимся.

Избавлялись от нежелательных волос с помощью хлорной извести

Девушкам, которые желали избавиться от волос на теле, предлагалось множество способов, включая, казалось бы, безобидную процедуру высушивания кожи пастой из древесной золы, чтобы волосы просто стирались. Помимо этого, С. Д. Остин, автор книги «Записки уродливой девушки» (1874), советовала женщинам использовать хлорную известь с последующим полосканием кожи уксусом. Отметим, что подобные методы влекут не лучшие последствия.

Использовали обмотанные палки в качестве тампонов

Во время менструации женщины XIX века использовали своеобразные тампоны, которые были сделаны из гладкой палки длиной с мизинец. Их обматывали льняными тряпками и надежно сшивали. Еще к ним пришивали длинный шнур, который при желании можно было обвязать вокруг ноги. Женщины, страдающие от особенно обильных месячных, обматывали бедра поясом или повязкой и носили детскую муслиновую салфетку, перевязанную петлей спереди и сзади.

Купались без мыла

До середины XIX века мыло в ванной было редкостью и не считалось нужным. Большинство видов мыла тогда изготавливалось из жира и предназначалось в основном для стирки одежды. Правда, состоятельные люди все же могли себе позволить дорогое парфюмированное туалетное мыло.

Использовали пиявок

Еще один популярный способ сделать кожу бледной — использовать пиявок. Напомним, в то время состоятельные люди не работали на открытом воздухе, а потому не были загорелыми. И считалось, что обладатели светлой кожи имели некоторые привилегии. А поэтому женщины отправлялись к водоемам, находили пиявок и позволяли им сосать из них кровь. Кровопотеря делала кожу дам бледнее, хоть процедура была и не из приятных.

Вместо нижнего белья носили панталоны с разрезом

В Викторианскую эпоху (а это, напомним, период с 1837 по 1901 год) знатные женщины носили много юбок, а нижнее белье не надевали. Его роль тогда выполняли панталоны. А у всех панталон была пикантная деталь в зоне промежности — разрез. Он позволял женщинам просто нависать над унитазом (или отверстием в полу), при этом им не приходилось снимать с себя панталоны, а также не было необходимости высоко поднимать подолы юбок и платьев.