13 повседневных вещей, которые сегодня используются не так, как было задумано первоначально

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В жизни мы пользуемся множеством вещей, которые уже давно применяются не так, как первоначально предполагалось. К примеру, пластилин популярного бренда Play-Doh был разработан как средство для очистки обоев от угольной сажи. А ручка тату-машины была придумана Томасом Эдисоном для копирования документов.

Мы в AdMe.ru обожаем изучать истории изобретения простых вещей. И сегодня узнали много нового. Вот список тех предметов, которые сейчас используются не так, как задумывали их создатели.

1. Пластилин Play-Doh

Производитель мыла Kutol Products в далекие 1930-е годы выпустил гибкое, похожее на замазку вещество, предназначенное для очистки обоев от угольной сажи. Дело в том, что в те времена во многих домах США использовалось печное угольное отопление, отчего на стенах накапливалась сажа. С помощью пластилина фирмы Kutol Products можно было аккуратно захватить частички копоти, не повреждая при этом обои. После Второй мировой войны американские дома стали отапливаться природным газом. А когда и виниловые обои начали клеить чуть ли не повсеместно, пластилин для очистки обоев стал практически не нужен. От банкротства компанию спас Джо Маквикер, племянник владельца Kutol Products. Он узнал, что их замазка часто используется детьми для творческих поделок, и предложил руководству полностью сосредоточить бизнес в этом направлении. Тогда и было придумано название Play-Doh, а гибкое тесто на основе муки стало невероятно популярным.

2. Силденафил (виагра)

Это лекарственное средство было синтезировано для улучшения кровотока в миокарде, а также для лечения стенокардии и ишемической болезни сердца. А в 1992 году клинические испытания показали, что силденафил минимально влияет на сердечный кровоток. Зато он активно влияет на кровоток в области органов малого таза. Сейчас самая известная торговая марка, под которой выпускается силденафил, — виагра компании Pfizer.

3. Электрическая ручка тату-машинки

Изобретатель Томас Эдисон создал прибор под названием «электрическое перо». Он служил для копирования бланков, документов, а потому перо пользовалось большой популярностью у служащих и предпринимателей. В 1891 году нью-йоркский татуировщик Самуэль О’Райли слегка модернизировал устройство и стал использовать его для нанесения татуировок. По сей день конструкция «электрического пера» практически не изменилась.

4. Обувь на высоком каблуке

Первоначально обувь на высоком каблуке была предназначена для верховой езды — она позволяла надежно удерживать ноги в стремени, особенно когда всадники вставали на скачущих лошадях. Сейчас такую обувь носят в основном женщины.

5. Пузырчатая пленка

Пузырьковая упаковка была изобретена в 1957 году американскими инженерами Альфредом Филдингом и Марком Шаваном. Парни хотели изобрести моющиеся обои и у себя в гараже склеили 2 полиэтиленовые шторки для ванной. Между клеенками оказались пузырьки воздуха, и обои получили неповторимый дизайн. И хотя это была заря битников, обои совершенно не заинтересовали потенциальных потребителей. Тогда инженеры предложили использовать их изобретение для теплиц. Но и тут идея не стала успешной. И только в 1961 году Филдинг и Шаван догадались использовать клеенчатые пузырьковые обои в качестве упаковки. Первым клиентом стала компания IBM, которая применяла продукт для защиты своих компьютеров во время отгрузки. В итоге творение горе-изобретателей стало востребованным и используется до сих пор.

6. Заменитель сахара аспартам

Подсластитель аспартам (пищевая добавка E951) был открыт в 1965 году химиком Джеймсом М. Шлаттером. Он синтезировал аспартам в качестве промежуточного этапа в выработке гастрина — средства для лечения язвенной болезни желудка. Во время опытов Шлаттер хотел поднять лист бумаги, облизнул палец, на который попал аспартам, и обнаружил, что он сладкий. Через 16 лет подсластитель стали применять в Великобритании и США, а затем уже и во всем мире.

7. MTV

Первоначально телеканал Music Televison, запущенный в эфир в США 1 августа 1981 года, круглосуточно крутил музыкальные видеоклипы. Но с годами эфир практически полностью заполнили различные шоу, сериалы, мультфильмы и др.

8. TLC

То же самое касается и канала TLC. Он был запущен в эфир в 1972 году Департаментом здравоохранения, образования и социального обеспечения США и НАСА. TLC поначалу был образовательным, и к 1980 году даже была придумана расшифровка аббревиатуры — The Learning Channel. Правда, спустя годы в сетке вещания все больше стали появляться сериалы, реалити-шоу, передачи про моду, стиль жизни, кулинарию, похудение, путешествия, свадьбы, детей и т. п. Поэтому в 1998 году от интерпретации TLC как The Learning Channel руководству канала пришлось отказаться.

9. Facebook

Facebook был задуман в 2004 году как платформа, на которой студенты Гарвардского университета (а затем и других учебных заведений) могли общаться и оставаться на связи. В 2006 году сайт стал доступен для всех пользователей интернета в возрасте от 13 лет, имеющих электронную почту.

10. Автомобильный прикуриватель

В 1920-е годы на американских автомобилях начали появляться первые электроприкуриватели. А в 1950-е прикуривателями в привычном нам исполнении стали оснащаться даже самые бюджетные машины. Вот только сейчас ими практически никто не пользуется по прямому назначению. В гнезда электрозажигалок водители подключают другие устройства: зарядки, автопылесосы, компрессоры, FM-трансмиттеры, переносные холодильники и даже миниатюрные чайники.

11. Рукопожатие

Этот рыцарский ритуал произошел, вероятнее всего, от движения рук, показывающих, что в них нет оружия. Сейчас рукопожатие используют при приветствии, прощании, поздравлениях, в знак одобрения.

12. Гигиенические салфетки

Одноразовые прокладки были созданы, чтобы помочь остановить кровотечение у раненых солдат. Но в 1888 году компания Johnson & Johnson выпустила первую коммерческую партию одноразовых салфеток, предназначенных для использования женщинами во время менструаций.

13. Телефоны

Всем понятно, что телефоны, в частности мобильные, были изобретены для того, чтобы звонить по ним из любого места. Но в наше время они почти не используются для звонков, а все больше для серфинга в интернете, игр, фотосъемок и других развлечений, а также для оплаты покупок.

А еще для каких целей вы используете смартфон?