13 популярных профессий, которые исчезли навсегда

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Ничто не вечно, в том числе и занятия людей. Ручной труд вытесняется машинами, умственный — компьютерами, а в некоторых профессиях попросту исчезает необходимость. Например, в кинотеатрах давным-давно не нужно играть на пианино, уличные фонари зажигаются сами и больше не приходится, звоня по телефону, просить «барышню» соединить вас с нужным абонентом.

AdMe.ru заглянул в относительно недавнюю историю и выяснил, что за прошедшие 100 лет мы лишились некоторых весьма популярных ранее профессий.

Человек-будильник

Эта профессия была распространена в Великобритании со времен промышленной революции и, если верить BBC, просуществовала в некоторых районах страны вплоть до 1970 годов. Люди-будильники, как нетрудно догдаться из названия, будили людей на работу, стуча палкой в их окна. У вас, вероятно, возник вопрос: а кто же будил самих «будильников»? Оказывается, никто: эти люди отсыпались днем и бодрствовали по ночам.

Тапер в кинотеатре

Профессия тапера была востребована в эпоху немых фильмов, которые требовали музыкального сопровождения. Таперы импровизировали, на ходу выбирая музыкальную тему в соответствии с событиями на экране. Само название профессии происходит от английского tap, что означает «стучать». Таперам и в самом деле приходилось буквально стучать по клавишам, чтобы извлечь звук из дешевых пианино, ведь, как правило, кинотеатры не тратились на качественные музыкальные инструменты.

Водонос

Удивительно, но мы с вами живем роскошнее, чем королевские особы прошлого, и вот одна из причин: централизованная система водоснабжения. До ее появления людям приходилось носить воду самим (или посылать за ней слуг) либо же пользоваться услугами водоносов. Конечно, и в наши существуют сервисы по доставке питьевой воды, но зато для всех прочих нужд у нас есть водопровод.

Машинистка

Эта профессия исчезла в 1990-х, когда место печатных машинок заняли компьютеры и принтеры. Но еще 30 лет назад машинистки (как правило, этой работой занимались женщины) были в каждом учреждении. Они перепечатывали десятки листов рукописного текста в день и не имели права на ошибку, иначе им приходилось перепечатывать весь лист заново. Неудивительно, что канцелярский корректор, так называемая «замазка», был изобретен как раз женщиной-машинисткой — Бетт Грэм.

Фонарщик

Забавный факт: когда в 1417 году на улицах Лондона по распоряжению мэра Генри Бартона появились первые уличные фонари, многие горожане были почему-то против этого нововведения. Тем не менее фонари распространились по всей Европе, и на протяжении нескольких столетий их приходилось зажигать и тушить вручную, заполнять горючей жидкостью и вовремя чистить. Всем этим занимались специальные люди — фонарщики, профессия которых была востребована до середины XIX века, когда на смену масляным фонарям пришли газовые, которые можно было зажигать автоматически.

Извозчик

Сегодня роль извозчиков на городских улицах выполняют таксисты на «железных конях» — автомобилях. Впрочем, во многих городах вы по-прежнему можете прокатиться в упряжке, так как поездка на лошадях из жизненной необходимости превратилась в забаву для туристов.

Телефонистка

До изобретения АТС (автоматической телефонной станции) абонентов соединяли вручную. Занимались этим в основном девушки — «телефонные барышни». И эта профессия считалась престижной: в телефонистки принимали девушек из хороших семей, с приятным голосом, крепким здоровьем, нескандальным характером и достаточно высоких, чтобы дотягиваться до верха коммутатора.

Чтобы понять, насколько сложной была эта профессия, взгляните на ручной международный коммутатор: он явно не похож на простое устройство. А на то, чтобы принять вызов и выбрать нужное гнездо для соединения абонентов, у телефонистки было всего 8 секунд.

Лектор на фабрике

Лекторы (или чтецы) нанимались фабриками за счет средств самих рабочих. Их обязанность состояла в чтении книг или газет, для того чтобы развлекать людей во время монотонного труда. С появлением радио эта профессия ушла в небытие, однако есть на земле место, где она существует до сих пор и считается достижением нематериальной культуры. Речь идет о Кубе, где лекторы на сигарных фабриках — lectores de tabaquería, — как и 150 лет назад, читают работникам вслух, а иногда просто беседуют с ними на разные темы, поддерживают их добрым словом и советом.

Тряпичник

В XIX–XX вв. в Европе, Российской империи и США существовали скупщики тряпья и хлама, которые служили первичным звеном в системе переработки вторсырья. Тряпичники скупали у населения холщовые и шерстяные тряпки, бумагу, веревки (из них снова делали бумагу или ткани), кости, из которых производили клей и удобрения, а также вымытые бутылки и пробки от них. Профессия процветала: только в одном Париже к 1884 году насчитывалось около 50 тыс. тряпичников. Но по мере развития промышленности и внедрения новых технологий большая часть мусора была заменена другими компонентами (например, удобрение стали получать не из костей, а из фосфатов), производители стали более требовательными к качеству сырья, и необходимость в труде тряпичников постепенно отпала.

Развозчик льда

Практика заготовки и сохранения льда для использования в жаркое время года существовала во многих странах мира, но в XIX веке появилась целая индустрия по продаже льда, выпиленного зимой с поверхности водоемов. На фото выше вы видите девушек, которые во время Первой мировой войны освоили профессию по доставке льда на дом. Судя по тому, как ледяной брусок кладут прямо на дорогу, в начале XX века о гигиене пищевых продуктов особенно не переживали.

Пинсеттер

Пинсеттер, или пинспоттер (от англ. pin — «кегля»), — это человек, который вручную расставлял кегли в боулинге и возвращал шары для игроков на место. Труд был малооплачиваемым и преимущественно вечерним, поэтому им чаще всего занимались подростки — пинбои. Профессия пользовалась спросом до изобретения машины-пинспоттера в 1936 году, после чего необходимость в ручном труде исчезла.

Человек-компьютер

Почему-то принято считать, что у женщин по сравнению с мужчинами хуже развиты математические способности. Вот только практика доказывает обратное: до появления мощных компьютеров профессия вычислителя, или человека-компьютера, была почти полностью женской. Команды женщин-вычислителей участвовали в проектировании крупных инженерных сооружений, разработке вооружения во время Второй мировой войны и программировании первых электронных вычислительных устройств.

Кстати, именно благодаря команде таких женщин стали возможными космические полеты. Но, к сожалению, об их роли не было широко известно, по крайней мере до выхода в 2016 году биографического фильма «Скрытые фигуры».

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