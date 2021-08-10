13 пар известных людей прошлого и современности, которые неожиданно оказались одинакового роста
Распространено мнение, что рост Александра Пушкина составлял 166–167 см, но исследователи сходятся на том, что это значение не соответствует действительности, поскольку замер производился в обуви. Споры о росте Жанны д’Арк продолжаются до сих пор, однако значительная часть исследователей настаивает на цифре 158 см.
Мы в AdMe.ru выяснили, какого роста были различные исторические знаменитости, и для большей наглядности сравнили их с нашими современниками.
Мартин Фримен и Наполеон Бонапарт — 169 см
Майкл Джордан и Сергей Рахманинов — 198 см
Мартин Скорсезе и Александр Пушкин — 160 см
Джиллиан Андерсон и Жанна д’Арк — 158 см
Майк Тайсон и Генри Форд — 178 см
Крис Эванс и Эрнест Хемингуэй — 183 см
Николас Кейдж и Оскар Уайльд — 183 см
Келли Осборн и Екатерина II — 157 см
Киану Ривз и Людовик XVI — 185 см
Антонио Бандерас и Марк Твен — 174 см
Кайли Миноуг и мать Тереза — 152 см
Квентин Тарантино и Ганс Христиан Андерсен — 185 см
Райан Рейнольдс и Никола Тесла — 188 см
А какой у вас рост? Увидели в нашей подборке известную личность одного с вами роста?
Фото на превью kylieminogue / Instagram, Tim Graham / Robert Harding / East News
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