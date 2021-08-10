13 пар известных людей прошлого и современности, которые неожиданно оказались одинакового роста

Распространено мнение, что рост Александра Пушкина составлял 166–167 см, но исследователи сходятся на том, что это значение не соответствует действительности, поскольку замер производился в обуви. Споры о росте Жанны д’Арк продолжаются до сих пор, однако значительная часть исследователей настаивает на цифре 158 см.



Мы в AdMe.ru выяснили, какого роста были различные исторические знаменитости, и для большей наглядности сравнили их с нашими современниками.