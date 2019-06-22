13 отечественных звезд, которых язык не повернется назвать бабушками

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Иногда даже самой головокружительной карьере наступает конец. Кто-то решает отвлечься от мирской суеты и переехать к деревню, кто-то находит себя в непубличной профессии, а кто-то решает посвятить время семье. Конечно, вместе с радостью долгожданный ребенок приносит в жизнь крутые перемены. Но есть звезды, которые не забросили свою профессиональную деятельность, несмотря на то что стали бабушками.

Мы в AdMe.ru узнали, кто из отечественных знаменитостей нянчит внуков, продолжая покорять звездный олимп.

1. Алена Бабенко

У заслуженной артистки России есть внук Теодор. Алена стала бабушкой в 2017 году, когда у ее сына Никиты родился первенец.

2. Екатерина Стриженова

Внук известной телеведущей родился в 2018 году. Мальчика назвали Петром в честь отца ребенка, мужа Анастасии Стриженовой.

3. Наргиз Закирова

Победительница шоу «Голос» нянчит внука по имени Ной. Ее дочь Сабина стала мамой осенью 2014 года.

4. Жанна Эппле

В 2018 году российская актриса стала бабушкой. Внуку, родившемуся у ее сына Потапа и его супруги Ангелины, дали необычное имя — Северин.

5. Мария Шукшина

В прошлом году в семье сына Марии Макара и его жены Фрейи Зильбер случилось пополнение. Малыша назвали Марком.

6. Татьяна Лютаева

Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» стала бабушкой в 2015 году. Внука, который родился в семье дочери Татьяны Агнии Дитковските и Андрея Чадова, назвали Федором.

7. Татьяна Овсиенко

Татьяна стала бабушкой в 2015 году. У ее сына Игоря родился сын, имя которого держат в секрете.

8. Наталья Штурм

Внук российской певицы появился на свет в нынешнем году. Наталья и ее дочь Елена также держат имя малыша в секрете.

9. Ирина Понаровская

У Ирины есть 4-летний внук Эрик и годовалая внучка Шарлотта. Дети родились в семье Энтони Родда, сына певицы, и его жены Анны Чайниковой.

10. Арина Шарапова

Российская телеведущая воспитывает 2 внуков: 12-летнего Никиту и 9-летнего Степана. Отец обоих мальчиков — Данила Шарапов, единственный сын Арины.

11. Эмма Малинина

Сын Эммы, у которого уже есть 11-летний сын Платон и 6-летняя дочка Ариана, стал отцом в третий раз в 2018 году. Малыша назвали Макаром.

12. Ирина Агибалова

Внук Ирины появился на свет в 2011 году. Это событие сподвигло успешную бизнесвумен поучаствовать в проекте «Дом-2», чтобы помочь дочери воспитывать мальчика под прицелом камер.

13. Светлана Бондарчук

У Светланы есть 2 внучки: 6-летняя Вера и 5-летняя Маргарита. Обе они — дочери Сергея Бондарчука.