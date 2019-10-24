13 отечественных знаменитостей, которые, как оказалось, родились за границей

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Многие отечественные звезды доказали, что графа в паспорте, где в качестве места рождения указано другое государство, не имеет никакого значения. Совсем не обязательно родиться в России, чтобы стать любимцем миллионов поклонников в нашей стране.

Мы в AdMe.ru вдохновились судьбами известных отечественных актеров, музыкантов и телеведущих, которые родились далеко за пределами России.

1. Наталья Варлей, Румыния

Знаменитая «кавказская пленница» появилась на свет в румынском портовом городке Констанце, где ее отец служил командиром военных кораблей Черноморского флота. Когда Наталье было 2 года, семья переехала в Мурманск, где ее папе предложили работу в Главсевморпути. В конце 1950-х годов семья Варлей перебралась в Москву и Наталья поступила в цирковое училище, а потом работала эквилибристкой. На одном из выступлений ее отметил режиссер Юнгвальд-Хилькевич и пригласил сняться в фильме «Формула радуги», а еще через год она успешно прошла пробы на роль комсомолки, спортсменки и просто красавицы Нины.

2. Эдита Пьеха, Франция

Будущая эстрадная певица родилась не в Польше, как многие могут предположить, а в небольшом шахтерском городе Нуайель-су-Ланс на севере Франции, примерно в 200 км от Парижа. Когда Эдите было 9 лет, ее семья переехала в польский город Богушув-Горце. Пьеха начала учебу в местном педагогическом лицее, так как мечтала стать учительницей. Вскоре она получила приглашение продолжить образование в Ленинградском университете на кафедре психологии. В студенческие годы начала заниматься в хоре, стала руководителем ансамбля «Дружба», который достаточно быстро обрел всесоюзную славу.

3. Александр Головин, Чехословакия

Завоевавший популярность благодаря киножурналу «Ералаш», а потом еще и сериалу «Кадетство» актер родился в городе Брно в Чехословакии. Туда отправили служить его отца, который был военным летчиком, но очень скоро семья переехала в Москву. В столице мама водила маленького Сашу на различные кастинги. К 12 годам юный актер уже снялся в рекламах Safeguard, Nestle и Chupa Chups, а также в клипе Найка Борзова «Три слова». С 2002 года Головин начал активно появляться в сериях «Ералаша» и получать приглашения на съемки в кино.

4. Сергей Друзьяк, Чехословакия

Сегодня Сергея можно увидеть на телеканале «Карусель», где уже 12 лет он выступает в образе Каляки-Маляки в программе «Давайте рисовать!». Но действительно популярным актера сделала роль Геннадия Варнавы в телесериале «Кремлевские курсанты». Родился Сергей в чехословацком городе Банска-Бистрица, где его отец проходил службу. Детство Друзьяк провел в Ялте, юность — в Калининграде, а в студенческие годы переехал в Ярославль, где учился в театральном институте. После окончания вуза Сергей исполнил роль Данзаса в фильме «1814», после которого актера заметили и стали приглашать сниматься в сериалах, а также участвовать в театральных постановках.

5. Людмила Артемьева, ГДР

Яркая звезда телесериалов «Сваты», «Таксистка» и «Кто в доме хозяин?» появилась на свет в немецком городке Дессау, где проходил военную службу ее отец. Когда Людмиле было 5 лет, семья переехала сначала в Ужгород, а потом во Львов. Окончив школу, будущая актриса переехала в Москву, чтобы поступить в театральное училище. В театре «Ленком» Артемьева проработала 17 лет, пока ее не позвали на главную роль в сериал «Таксистка», который и сделал артистку знаменитой на всю страну.

6. Никита Пресняков, Великобритания

Звездный сын знаменитых родителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — младшего родился в Лондоне в 1991 году, где на тот момент его известная бабушка Алла Пугачева записывала вместе с его отцом песни. Первой работой Никиты в кино стала роль в фильме «Индиго», затем он участвовал в проектах «Елки» и «Елки-2». Но выбор Пресняков сделал в пользу музыкальной карьеры, как и его знаменитые родственники. В 2014 году певец основал собственную рок-группу MULTIVERSE, в которой является солистом.

7. Анна Ковальчук, ГДР

Будущая звезда сериала «Тайны следствия» появилась на свет в семье потомственных педагогов в немецком городе Нойштрелиц, где мать Анны работала заведующей детским садом, а отец был преподавателем в местной школе. Еще в детстве Ковальчук переехала с родителями в Ленинград, там же и получила сценическое образование, а затем стала ведущей актрисой Театра имени Ленсовета. В 2001 году Анне предложили сыграть в новом сериале роль следователя Марии Швецовой, которая принесла ей популярность.

8. Марина Александрова, Венгрия

Участница проекта «Последний герой» и актриса, сыгравшая Екатерину II в популярном телесериале, родилась в семье полковника артиллерии в венгерском городе Кишкунмайша. Когда Марине было 4 года, семья переехала на Байкал, а через некоторое время перебралась в Ленинград, где будущая артистка окончила музыкальную школу по классу арфы. Высшее образование Александрова получила в Театральном училище им. Щукина, затем ее пригласили работать в театр «Современник». А всероссийскую популярность актриса завоевала благодаря съемкам в сериале «Бедная Настя», в котором исполнила роль принцессы Марии Александровны.

9. Филипп Киркоров, Болгария

Король российской эстрады родился в 1967 году в болгарском городе Варне, на родине своего отца Бедроса Филипповича. С 5 лет Филипп ездил на гастроли вместе с родителями и принимал участие в выступлениях отца. Детство будущий певец провел в Москве, здесь же окончил музыкальное училище. Популярность и первую славу Киркорову принесла телепрограмма «Шире круг», в которой он в 1985 году выступил с песней «Алеша» на болгарском языке.

10. Владимир Познер, Франция

Известный тележурналист появился на свет в 1934 году в Париже. Когда ему было всего 3 месяца, мама уехала с ним в США. В 1948 году семья переместилась в Берлин, а еще через 4 года — в Москву, где Владимир поступил на биолого-почвенный факультет МГУ. После получения диплома Познер устроился секретарем к поэту Самуилу Маршаку и проработал у него несколько лет. После этого он решил заняться журналистикой и сотрудничал в нескольких новостных агентствах. Но наибольшую популярность Познер приобрел в качестве ведущего знаменитых телемостов СССР — США в середине 1980-х годов.

11. Ксения Алферова, Болгария

Приемная дочь актера Александра Абдулова появилась на свет в столице Болгарии Софии в 1974 году, где жил ее родной отец — болгарский дипломат Бойко Гюров. Детство Ксения провела в Москве, где решила, как и ее знаменитая мама, стать актрисой. Кинодебютом Ксении стала картина «Женщина в белом». Но по-настоящему знаменитой артистку сделало «ТВ Бинго-шоу» на канале РТР, где она в начале 2000-х годов выступала в роли ведущей.

12. Елена Соловей, ГДР

Елена Соловей родилась в семье медсестры и фронтового офицера в немецком городе Нойштрелиц. Детство она провела в Красноярске, а в 12 лет переехала в Москву, где и окончила институт кинематографии. Большая зрительская любовь и слава пришли к Елене после выхода фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино», где она сыграла Софью Войницеву. В начале 90-х годов актриса вместе с семьей уехала в США, где продолжила карьеру, снимаясь в голливудских сериалах, в том числе в «Клане Сопрано».

13. Олег Андреев, ГДР

Олег Андреев запомнился телезрителям участием в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Родился будущий актер в Дрездене в 1975 году, когда его отец проходил там военную службу. Вскоре семья переехала в Ленинград, а Олег решил стать актером и поступил в Академию театрального искусства. После завершения учебы Андреев сразу пошел работать в Театр имени Ленсовета. Параллельно он снимался в сериалах, в основном в ролях милиционеров, оперативников и бандитов. Но именно эти образы и сделали его популярным и востребованным актером. Олег снялся более чем в 50 российских сериалах.