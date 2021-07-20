13 секретов из жизни королевских особ, от которых у нас неэлегантно отвиснет челюсть

В детстве многие ребята зачитывались рыцарскими романами и мечтали о жизни при королевском дворе. Пышные наряды, роскошные балы, отважные воители и элегантные дамы — казалось, средневековые монархи обитали в настоящей сказке. И, кажется, любой простой смертный многое бы отдал, чтобы оказаться на их месте.

Мы в AdMe.ru решили проверить, действительно ли жизнь королевских особ в прошлые века была такой безоблачной и прекрасной.

Купание в ванной считалось настоящем испытанием

Многие знают, что знатные дамы прошлого принимали ванну в сорочках. Но некоторые заходили еще дальше. Так, королева Каролина, супруга британского короля Георга II, мылась не только полностью одетой. Саму ванну также накрывали льняными простынями, подвешенными над лоханью, для создания эффекта сауны, чтобы знатная дама не подхватила простуду. Горничные аккуратно намывали ее фланелевыми тряпочками, используя мыльные растворы и молоко кобылиц. Потом Каролину переодевали во фланелевую ночную рубашку и отправляли в предварительно нагретую постель. Некоторые монархи даже устанавливали кровать прямо в ванной комнате, чтобы не замерзнуть и не простудиться после банных процедур.

«Камергер стула» был одним из самых грозных людей при дворе

В тюдоровской Англии одна из самых влиятельных должностей при дворе называлась «камергер стула». Этот придворный следил за порядком в частных королевских комнатах, приглядывал за гардеробом монарха и даже его финансами. Иногда камергер мог распоряжаться небольшими суммами наличности. Но название должности происходило от одной из самых неприятных обязанностей — присмотром и уходом за монархом во время отправления им естественных надобностей. В те времена коронованные особы даже в такие моменты не оставались наедине. Монарх мог поделиться со своим камергером секретами, чаяниями и иногда попросить совета. И, главное, именно этот придворный ведал, насколько монарх здоров и как хорошо он себя чувствует. Такая должность существовала как при дворе Генриха VIII, так и во времена Елизаветы I.

Короли и королевы никогда не оставались наедине

Даже в королевских покоях монархи никогда не оставались наедине. В спальне помимо короля или королевы спало несколько придворных. А двери покоев редко оставались закрытыми. Первой королевой, которая смогла настоять хоть на каком-то уединении, была Виктория. При таком тесном соседстве монархи с трудом могли скрыть какие-либо секреты от своей свиты. Придворные дамы Елизаветы I прекрасно знали все мельчайшие детали ее женского здоровья. И за солидную мзду снабжали подробностями Тайный совет лордов, члены которого хотели быть уверены, что королева может подарить наследников государству. Резные балдахины над королевскими кроватями тоже появились неспроста. Они не только украшали королевское ложе, но и защищали монархов во время сна. Крыши в те времена были менее прочными, и на кровать могло упасть что угодно, начиная от мусора и заканчивая жуками.

Перед родами королеву запирали в ее покоях

Роды знатных особ в старые времена были сопряжены со множеством ритуалов. Одной из главных задач королевы было подарить своему мужу и стране наследника. А потому здоровье обоих супругов, их встречи и отношения бурно обсуждались придворными. В эпоху Тюдоров за некоторое время до заветной даты королева должна была удалиться в покои и оставаться в спальне, пока не разрешится от бремени. Все окна в комнате, кроме одного, плотно закрывали ставнями. И не один мужчина не мог проникнуть в покои, пока дитя не появится на свет. А вот при французском дворе существовали другие традиции. Рождение первого ребенка Марии Антуанетты превратилось в настоящее действо. Помимо будущего отца в спальне присутствовало множество родственников.

Королевский двор постоянно путешествовал между резиденциями

Королевский двор мог насчитывать несколько сотен человек, а иногда и больше 1 000. Эта пышная свита окружала монарха, куда бы он ни направлялся. Обычно у королей было несколько резиденций. Елизавета I и ее двор переезжали каждые несколько недель. Но вовсе не из-за любви к путешествиям. А потому что не могли терпеть неприятный запах. Дело в том, что старинная канализационная система дворцов была далека от совершенства. И требовала чистки после нескольких недель использования. Резиденция начинала «благоухать», и двор перемещался в другое место. А оставшаяся прислуга должна была прибрать и освежить все помещения. Любой замок всегда должен быть готов принять монархов и их многочисленную свиту.

Как сила искусства влияла на королевские браки

Королевский брак был ответственным событием, влияющим на жизнь всей страны. Некоторых монархов сговаривали в совсем юном возрасте. Другие короли сами выбирали себе жен. В этом непростом деле не последнюю роль играла внешность. Поэтому перед помолвкой многие монаршие особы требовали портрет суженой. Так, Генрих VII, король Англии, заинтересовался Джованной Арагонской, вдовствующей королевой Неаполя. Но портрета дамы у него, к сожалению, не было. Поэтому его послы были четко проинструктированы и должны были поведать монарху такие данные: примерный размер бюста, свежесть дыхания и наличие усиков. А заодно форму носа и состояние зубов. Увы, брачные договоренности расстроились по политическим и финансовым причинам.

Как королевы бились за сердца своих мужей

В прошлые века супруги монархов не обладали большой властью. Когда дело доходило до влияния при дворе, в их арсенале было всего несколько рычагов воздействия. И одним из них был гардероб. Екатерина Арагонская и Анна Болейн использовали наряды для борьбы за сердце короля Генриха VIII. Екатерина обратилась за помощью к собственному гардеробу и даже увеличила расходы на новые платья на 50 % Придворные, которые поддерживали ту или иную королевскую особу, демонстрировали это с помощью нарядов. Последовательницы Екатерины по ее примеру носили английские чепцы. А дамы, поддерживающие Анну Болейн, предпочитали французский вариант этого головного убора.

Королевские наряды редко стирали

До появления стиральных машинок и специальных очищающих веществ стирка была занятием непростым. Однако королевские особы во все времена ценили чистоту и опрятность. У каждого монарха была прачка, которая ведала состоянием его белья. Именно ей отправляли грязные предметы туалета и постельные принадлежности. Стирали преимущественно льняные вещи. Остальные элементы гардероба чистили щеткой, натирали белым хлебом или аккуратно выводили пятна с помощью натуральных ингредиентов. Почти все наряды были снабжены льняной подбивкой, которую аккуратно отпарывали и регулярно стирали. Личная прачка обычно знала многие монаршие секреты. И от умения хранить их зависела ее карьера и спокойная жизнь при дворе.

Избежать неприятных запахов было непросто

В эпоху Тюдоров знатные господа под богато украшенные туалеты надевали льняное белье. Его можно было менять несколько раз в день, дабы наряды не пропитались потом и не слишком приятными запахами. Белье стиралось с применением натуральных очищающих средств. А для устранения неприятных запахов его сушили над кустами розмарина и лаванды, иногда выкладывали прямо на траву. Это придавало ткани сладкий аромат, а от оставшихся пятен помогали избавиться солнечные лучи.

Туфли играли не последнюю роль в королевском гардеробе

Мода на туфли тоже менялась из века в век. С XVI столетия популярность обрела обувь с тупыми носами. Подошва обычно изготавливалась из кожи, а верхние слои могли делать из шелка и бархата, украшать драгоценностями и расшивать жемчужинами. Редко кто мог увидеть дамские туфли, так как модные правила строго регулировали длину платья. Но королева Елизавета I специально просила подшивать ее юбки, чтобы все могли восхищаться ее маленькими ногами и стройными лодыжками.

Пышные прически делались не только для красоты

В XVIII веке королева Мария Антуанетта ввела моду на новые прически — пуфы. Эти сложные высокие конструкции, украшенные цветами, моделями и драгоценностями, не раз высмеивались в памфлетах. Да и стоили целое состояние. Но дамы трудились над созданием пуфов не только ради красоты. Прически несли определенный смысл и помогали женщинам демонстрировать отношение к тем или иным событиям, которое общественные нормы не позволяли им высказывать вслух. Так, Мария Антуанетта создала особенную прическу в честь вакцинации своего супруга Людовика XVI от оспы. В те времена это считалось опасным делом. Своим пуфом Мария Антуанетта высказала личное мнение относительно медицинской процедуры. И чем популярнее становилась прическа, тем охотнее жители Франции прививались от опасной болезни.

Ношение некоторых головных уборов требовало от принцесс исключительной ловкости

Один из самых известных головных уборов Средневековья — геннин — является обязательным атрибутом карнавального наряда принцессы и в наши времена. Эти конусы делали из накрахмаленного полотна или жесткой бумаги, а поверх обшивали шелком. Головной убор мог держаться на голове с помощью волос, которые помещались в конус, или благодаря специальным петелькам, которые надевались на уши. В любом случае перемещаться с такой конструкцией на голове было непросто. А спереди даже пришивали специальную петельку, чтобы геннин можно было поправить или придержать во время сильного ветра. Кстати, сама форма убора пришла с Востока. На создание геннинов европейских модниц вдохновили монгольские воительницы.

Короли были законодателями мод

С древних времен королевские особы были законодателями мод. Именно они вводили новые веяния и устанавливали строгие правила. Правда, для того чтобы носить некоторые наряды, надо было обладать завидной ловкостью. Например, во времена Тюдоров цельных платьев просто не существовало. Они состояли из отдельных элементов: нижних юбок, корсета, фартингейла, накидки и рукавов. Все они или сшивались друг с другом или скреплялись булавками. Потому знатным дамам приходилось аккуратно семенить и элегантно присаживаться, избегая любых резких движений.