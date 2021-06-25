13 ошибок, которые мы часто совершаем при выборе нижнего белья, а потом страдаем

Мы тратим много времени и сил, чтобы создать стильный и удобный гардероб, но зачастую наши усилия больше направлены на выбор одежды, которая у всех на виду. Однако не менее важно нижнее белье, ведь именно оно находится ближе всего к телу и его можно справедливо считать нашей второй кожей.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие ошибки часто совершают женщины при выборе белья и на какие моменты стоит обратить внимание, когда речь заходит о столь деликатных вещах гардероба.

1. Делать выбор в пользу белого белья

Многие женщины на протяжении нескольких поколений предпочитали именно белый цвет нижнего белья, считая его базовым и подходящим под любую одежду. На самом деле белое белье считается цветным, поэтому, если вы не хотите, чтобы оно было видно под одеждой, выбирайте модель оттенка нюд. То есть существует черное базовое белье и бежевое. Если вы наденете белый бюстгальтер под белую блузку, то его увидят все. То же самое случится, если он окажется под темной, но тонкой одеждой. Так что эксперты советуют покупать не белое белье, а нюдовое, которое будет соответствовать вашему оттенку кожи. Это действительно универсальная вещь.

2. Демонстрировать действительно нижнее белье

Есть весьма распространенное мнение, что бретели и тем более другие части бюстгальтера, выглядывающие из-под одежды, — это моветон. Оказывается, все не так однозначно. Действительно, выставлять на всеобщее обозрение бюстгальтер, который явно является нижним бельем, то есть соответствующего цвета и фасона, не стоит. Однако если речь идет о каком-то ярком предмете гардероба с необычной фурнитурой или принтом, то вы можете немного его продемонстрировать. Особенно если он вписывается в ваш образ и сочетается по стилю с основной одеждой. Также эксперты в мире моды советуют присмотреться к бюстгальтерам со съемными бретельками, чтобы при необходимости купить лямочки, которые дополнят ваш наряд или добавят ему немного игривости.

3. Выбирать бюстгальтер только по размеру чашки

Выбор бюстгальтера исключительно по размеру чашки — большая ошибка. Сначала стоит обратить внимание на размер пояса. Самое распространенное заблуждение: обхват пояса должен быть равен обхвату под грудью. В действительности он должен быть немного меньше, чтобы обеспечивать максимальное прилегание к телу. Не забывайте, что при частой носке белье растягивается и перестает должным образом держать грудь, а чем свободнее пояс, тем меньше поддержки он оказывает. Однако слишком тугой вариант также не годится: помните, что если пояс оказывается выше косточки и не параллельно полу, то это признак плохо подобранного бюстгальтера.

4. Покупать бюстгальтер с силиконовыми бретелями

Когда-то силиконовые бретели стали настоящим спасением для модниц, которые любили носить вещи с открытыми плечами. Однако на сегодняшний день про прозрачные лямки можно смело забыть, ведь производители представили множество моделей бюстгальтеров вовсе без бретелей и с максимальной поддержкой даже для большой груди. Оптимальное прилегание к телу этим моделям обеспечивают силиконовые вставки на поясе или на чашках лифа. Тем более что некоторые из таких бюстгальтеров позволят вам носить вещи с открытой спиной.

5. Регулярно носить кружевное белье

Конечно, кружевное нижнее белье может быть очень эффектным, но, увы, именно оно может способствовать развитию дрожжевых инфекций и ИМП, а также раздражать кожу. Особенно если носить сетчатое или кружевное белье в жарких и влажных условиях. Поэтому летом, когда мы часто потеем, лучше всего использовать трусики из хлопка. Они отлично впитывают влагу, обеспечивают хорошую вентиляцию и точно не вызовут аллергических реакций. К тому же хлопковые трусики бывают очень стильных дизайнов и самых разных форм, так что вы наверняка найдете подходящий вариант.

6. Злоупотреблять утягивающим бельем и корсетами

Да, мы все знаем, что утягивающее белье способно творить с нашими фигурами настоящие чудеса. С его помощью можно мгновенно уменьшить размер и придать силуэту аппетитные формы. Однако есть несколько нюансов при использовании этого волшебного средства. Во-первых, не стоит им злоупотреблять и носить каждый день. Во-вторых, крайне важно подобрать нужный вам размер. В противном случае у вас могут возникнуть некоторые проблемы — от раздражения кожи и ухудшения кровотока до кислотного рефлюкса. Это состояние, при котором содержимое желудка просачивается в пищевод. Главное правило при подборе корректирующего белья: если оно оставляет следы на теле, значит, это не ваш размер.

7. Ежедневно носить бюстгальтер пуш-ап

Надевать время от времени качественный бюстгальтер пуш-ап — неплохо. Однако постоянное ношение белья такого кроя может привести к дискомфорту. Принцип работы этой модели — деформация естественной формы груди за счет повышенного сдавливания ее нижней, весьма нежной, части. При этом постоянное давление потенциально может способствовать ограничению движения жидкости в лимфатических сосудах. Так что лучше использовать пуш-ап только в те дни, когда вам захочется подчеркнуть зону декольте эффектным вырезом.

8. Надевать легинсы с неправильным бельем

Сегодня мы носим легинсы не только в спортзал. Они стали такой же распространенной одеждой, как джинсы. Несомненно, это очень удобная деталь гардероба, но именно она может поставить вас в неловкое положение. Под облегающими легинсами, как правило, окружающим будут отлично видны линии ваших трусиков, а это может испортить весь образ. Поэтому крайне важно подбирать правильный фасон нижнего белья. Под легинсы стоит надевать белье без какого-либо декора, то есть кружевные варианты сразу же отметаем. А обращаем внимание на бесшовные трусики, моделирующее белье, стринги и шортики.

9. Не обращать внимания на то, какое белье надето под белую одежду

Помимо легинсов, в нашем гардеробе можно найти еще несколько коварных вещей. Например, юбки и брюки белого цвета тоже требуют тщательного выбора нижнего белья. Конечно, очевидно, что в данном случае не подойдет темное белье или с узорами. Может показаться, что подойдет вариант с белоснежными трусиками, но нет: скорее всего, они окажутся у всех на виду. Лучше всего остановить свой выбор на бесшовном белье, которое будет сочетаться с тоном вашей кожи, поскольку именно оно будет практически невидимым.

10. Выбирать бюстгальтер с одной застежкой на спине

Как правило, у большинства бюстгальтеров есть 3 застежки на спине, но есть варианты с одной-единственной застежкой. Так вот лучше воздержаться от покупки таких изделий. Дело в том, что производители неслучайно пришивают 3 крючка: таким образом они дают вам возможность носить бюстгальтер дольше, даже тогда, когда он растянется. То есть при покупке бюстгальтера важно выбрать тот, который вы можете застегнуть на самый первый крючок, а потом по мере ношения переходить на следующие.

11. Не обращать внимания на свой тип телосложения при выборе белья

Как при выборе бюстгальтера, так и при выборе трусиков важно учитывать особенности своей фигуры. Вам может нравиться какой-то определенный вид нижнего белья, но не факт, что он будет подходить именно вам. Важно знать свой тип телосложения и понимать, какие стили вам подходят. Например, если вы фигуристая женщина, то лучше выбирать трусики с высокой посадкой, а если вы хотите, чтобы ваши ноги выглядели стройнее, то избегайте боксеров. Также всегда стоит подбирать нижнее белье в соответствии с вашим гардеробом. Для этого, покупая бюстгальтер или трусики, всегда примеряйте их со своими любимыми платьями или топами, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

12. Игнорировать длину бретелек

Лямочки бюстгальтеров сделаны регулируемыми не зря. Нужно отрегулировать их так, чтобы они компенсировали провисание груди. Если пояс обеспечивает большую часть поддержки бюстгальтера, то лямки служат для того, чтобы удерживать всю конструкцию вместе. Особенно это актуально для дам с пышными формами. Эксперты советуют просунуть 2 пальца под бретельку и убедиться, что все надежно, то есть ничего не натянуто, не сдавлено, но и не растянуто. А вот спадающие лямки могут быть признаком того, что они плохо отрегулированы.

13. Неправильно эксплуатировать белье и ухаживать за ним

Есть мнение, что не стоит носить бюстгальтер 2 дня подряд: дело не в гигиене, а в том, что это может преждевременно растянуть материал. Изделие должно отдыхать, чтобы резинка вернулась в исходное положение. А вот стирать бюстгальтер рекомендуют через 3 носки. Причем делать это лучше вручную в прохладной воде с растворенным моющим средством. Или, если вам не хочется прилагать такие усилия, вы можете положить его в специальный сетчатый мешочек для нижнего белья и постирать в стиральной машине на щадящем режиме.