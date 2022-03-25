13 ошибок в хранении вещей, которыми грешат все без исключения

Многие люди хранят вещи, основываясь на своем комфорте: если что-то удобно разместить на кухне, а не в кладовке, то там ему и место. В нашей голове картинка уже давно сложилась, и вопросов о том, куда и что положить, попросту не возникает. А тем временем мы собственными руками приводим в негодность дорогие сердцу вещи.

Мы в AdMe.ru разузнали, какие предметы мы зачастую складируем неправильно и как избежать ошибок при их хранении. А в качестве бонуса расскажем, как хранить орехи, чтобы они оставались свежими и полезными как можно дольше.

1. Духи в ванной комнате

Парфюмерные композиции не переносят резких перепадов температур и света. Не стоит оставлять их на туалетном столике и уж тем более в ванной: это негативно сказывается на аромате. Для хранения одеколона подходит холодильник со стабильной, не очень низкой температурой, например на дверце, а для духов — темное и сухое место. «Всегда хранила духи в холодильнике. Потом как-то плавно они переместились у меня в шкаф. Он темный, туда не попадают солнечные лучи. Но иногда летом я возвращаюсь к тому, чтобы с вечера поставить духи в холодильник. Утром это так освежает», — рассказала девушка на Pikabu. Кстати, еще один минус хранения духов в ванной: из-за влажности конденсат скапливается на стекле, флакон становится скользким и запросто может выскользнуть из рук и разбиться.

«Новенькие духи выскользнули из моей косметички. По крайней мере, пол в ванной комнате отеля приятно пахнет».

2. Зубная щетка около раковины

Большинство людей держат зубную щетку около раковины, но на самом деле это одно из худших мест для ее хранения. Из-за высокой влажности бактерии, оставшиеся на щетинках, начинают быстро размножаться. Нужно тщательно прополаскивать и просушивать щетку после каждого использования, а еще держать ее подальше от раковины и унитаза, например в спальне. Это не так уж и сложно — захватить с собой щетку утром и вечером.

«Ящик для зубных щеток членов нашей семьи».

3. Кисти для макияжа в ванной

Многие любят наносить макияж в ванной комнате и хранят там все необходимые для этого принадлежности. Кистям лучше отвести уголок в сухом и прохладном месте, где они не будут соприкасаться друг с другом. Щетинки быстро загрязняются, на них легко размножаются бактерии, особенно во влажной и теплой среде. Кстати, кисти следует мыть регулярно: в наказание за беспечность легко получить воспаления на коже и прочие неприятности.

«Вспомнила о том, чего давно не делала... Я уже и забыла, что эта кисть белая!»

4. Ножи в общем лотке

Ножи, которые постоянно хранятся в общем ящике с остальными предметами, тупятся и портятся. Тут нам на помощь приходят разнообразные органайзеры для ножей. Самые эстетичные — магнитные ленты, закрепленные на стене. Не менее интересные варианты — горизонтальные и вертикальные подставки, где ножи защищены от соприкосновения друг с другом.

5. Сумки, подвешенные за ручки

Подвешивать сумку за ручки не рекомендуется: сами ручки могут потрескаться, а со временем и форма вещи исказится, особенно если в сумке лежит что-то тяжелое. Лучше выстраивать аксессуары на полке в шкафу: так они дольше сохранят свой первоначальный вид.

6. Швабра на полу в ванной комнате

Под воздействием влажности в ванной комнате на волокнах швабры может завестись плесень, а в самом помещении появится запах сырости, от которого сложно избавиться. Обязательно нужно просушивать тряпку — лучше всего на солнце, а если это невозможно, то следует держать ее в подвешенном состоянии.

7. Свитеры на вешалках

Традиционные вешалки-плечики — совершенно неподходящее место для вязаной одежды. Она быстро вытягивается в плечах и теряет форму. Лучшее место для свитеров — на полке. Но если хочется держать их на вешалке, то можно поступить следующим образом: сложить кофту пополам и повесить на вешалку так, чтобы крючок находился между рукавом и основной частью свитера, и зафиксировать рукава под нижней перекладиной.

8. Специи на открытых полках

В стеклянных баночках разноцветные приправы смотрятся очень эффектно. Но чтобы приправы сохраняли аромат и вкус, как можно дольше стоит хранить их в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. И подальше от плиты, так как от тепла они быстрее станут пресными. Лучше, если специи будут находиться в стеклянной, а не пластиковой таре. Но в любом случае упаковка должна быть герметичной.

9. Серебряная посуда вместе с обычной

Серебру нужен особый уход. Для сохранения блеска не стоит держать серебро вместе с остальной посудой — только в отдельном ящике. Между приборами должно быть расстояние или материя, чтобы они не царапали друг друга.

«Мне надоели пластиковые органайзеры для приборов, поэтому я сделал себе такое хранилище».

10. Документы в обычной папке

Важные бумаги лучше хранить в сухом и прохладном месте, чтобы не допустить порчи страниц. Для этого вполне подойдет пластиковый контейнер с крышкой. Еще важно, чтобы папки всегда были систематизированы и лежали под рукой в случае непредвиденной ситуации. Не будет лишним защитить их от воды и огня. Для этого существуют специальные папки, которые выдерживают воздействие высоких температур. Я держу документы в такой папке и недалеко от выхода. Еще рекомендую сделать копии всех важных бумаг и оставить их в доме у родственников. © TenaciousToffee / Reddit

11. Фотографии в коробке из-под обуви

Многие люди не знают, куда сложить тысячи старых фотографий, и хранят их скопом в картонных коробках. Но это очень ненадежно: коробки пропускают влагу, отчего снимки могут безнадежно испортиться, пожелтеть или потускнеть. Спасут положение герметичная упаковка, например пластиковый контейнер с крышкой, и размещение снимков подальше от источников тепла и света. Пример на фото справа идеален — нужно только убрать коробки с подоконника в темное место.

Можно поступить по-современному: отсканировать снимки, присвоить каждому тег, место, время, и в галерее легко можно будет рассортировать их в любом порядке. Конечно, оригиналы имеют свою ценность, но с каждым днем их состояние ухудшается, цифра же не выцветет. © Robotozavr / Pikabu

12. Одежда на открытых полках

Чтобы такое решение в интерьере выглядело стильно, нужно не забывать поддерживать идеальный порядок, что не всем под силу. Еще один аргумент против рейлов — уязвимость вещей для пыли. Многочисленные отзывы подтверждают, что одежда, которая хранится подобным образом, становится магнитом для пыли, шерсти и грязи.

Для сезонной одежды и вещей, которые вы редко носите, необходимо будет приобрести пластиковые чехлы, ведь на плечах пыль буквально въедается в ткань. И выглядеть открытая вешалка будет уже не так круто.

13. Полотенца в ванной

Поскольку в ванной комнате часто появляются плесень и грибок, постоянно держать в этом помещении полотенца или халаты — плохая идея. От пара они будут становиться влажными раз за разом, а это идеальная среда для размножения бактерий. Поэтому постарайтесь выделить для них полку в шкафу в другом месте. Использованные полотенца также лучше сушить в комнате или на полотенцесушителе, а не оставлять на крючке в ванной.

Бонус: как хранить орехи

Многие хранят очищенные орехи в полиэтиленовом пакете или просто в открытой посуде. Это ошибка: в пакете орехи преют, а содержащиеся в них натуральные масла при комнатной температуре начинают портиться и придают продукту горький привкус. Лучше всего орехи пересыпать в чистую и абсолютно сухую посуду с закрывающейся крышкой или зип-пакет и хранить их в холодильнике.